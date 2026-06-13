San Marino – o bijuterie medievală

Recunoscut oficial drept patrimoniu mondial UNESCO, San Marino este al cincilea cel mai mic stat din lume. Cu peisaje care amintesc de un „film Disney”, după cum a descris un vizitator pe Instagram, țara impresionează prin cele trei castele medievale impunătoare ce tronează pe vârful Muntelui Titano.

Primul turn, Guaita, construit în secolul al XI-lea, este și cel mai mare. Turiștii pot explora zidurile fortificate, vechile celule de închisoare și Capela Santa Barbara. Mai sus, la 755 de metri altitudine, se află Turnul Cesta, ridicat în secolul al XIII-lea, care adăpostește astăzi Muzeul Armelor Vechi.

În schimb, cel mai mic și mai tânăr dintre turnuri, Montale, construit în secolul al XIV-lea, nu este deschis publicului.

Piazza della Libertà este centrul istoric al orașului San Marino. Aici, vizitatorii pot explora magazinele tradiționale, muzeele mici și clădirea istorică a parlamentului. Deși nu se aplică ștampile pe pașaport la graniță, turiștii pot achiziționa una drept suvenir pentru 5 euro de la centrul turistic din Porta San Francesco.

Basilica di San MarinoIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Priveliști spectaculoase și atracții în San Marino

Pentru un peisaj panoramic de neuitat, merită să urcați cu telecabina ce face legătura între Borgo Maggiore și centrul orașului, ajungând până la monumentul lui Bartolomeo Borghesi. De asemenea, apropierea de orașele Florența, Rimini și Bologna transformă San Marino într-o excursie de o zi ideală dacă vă cazați în aceste locații.

Dacă preferați să petreceți mai mult timp în San Marino, există câteva opțiuni de cazare, inclusiv Grand Hotel San Marino, un hotel de patru stele cu prețuri începând de la 80 de euro pe noapte în luna iunie. În plus, cheltuielile zilnice sunt, în general, mai mici decât în Italia: o cafea costă în medie 1,57 euro, iar o bere 5 euro. Spre comparație, în Florența, o bere costă cu cel puțin un euro mai mult, iar prețul unei cafele pornește de la 2,05 euro, scrie The Sun.

Cum ajungeți în San Marino

Nu există zboruri care să aterizeze direct în San Marino, deoarece țara nu are un aeroport comercial propriu. Cea mai simplă și populară metodă de a ajunge în San Marino este să zbori pe un aeroport din Italia aflat în apropiere și să îți continui drumul pe cale terestră.

Cea mai simplă modalitate de a ajunge în San Marino este un zbor direct București-Bologna și apoi o călătorie cu trenul până în Rimini, un drum de aproximativ o oră care costă 7 euro.

Indiferent pe ce aeroport aterizezi, punctul tău de transfer va fi gara din Rimini. De acolo, poți lua un autobuz (operat de compania Bonelli Bus) care face curse regulate între Rimini și centrul istoric din San Marino. Călătoria cu autobuzul durează aproximativ 45 de minute, iar peisajele de pe traseu sunt superbe.

Zborurile către Bologna, în luna iunie 2026, încep de la 27 de euro tur-retur, cu o durată de două până la două ore din București.

San Marino rămâne o destinație de vis pentru cei care caută o combinație între istorie, peisaje spectaculoase și prețuri accesibile.

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