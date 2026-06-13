Canale de Telegram apropiate unor structuri de securitate din Rusia relatează că un colet-capcană a explodat în casa lui Pinciuk după plecarea curierului care l-a livrat. Casa lui Pinciuk se află în localitatea Șceapovo, în regiunea Moscova.

Atentatul a fost confirmat de autoritățile ruse. Presa afiliată Kremlinului scrie că Pinciuk a supraviețuit atentatului adăpostindu-se în grabă în spatele unei uși blindate.

Pinciuk a declarat pentru Baza, un canal Telegram asociat serviciilor secrete rusești, că a suferit o comoție cerebrală minoră și a acuzat Ucraina de organizarea atentatului. Agenția de presă de stat TASS scrie că viața sa nu este în pericol.

Andrei Pinciuk este un colonel FSB în retragere. La începutul anilor 2000, a lucrat în așa-zisul Minister al Securității de Stat din Transnistria, o regiune separatistă din estul Republicii Moldova, după care a participat la declanșarea războiului din Donbas. El a fost primul așa-zis ministru pentru securității al autoproclamatei Republici Populare Donețk, după care s-a implicat în lansarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE