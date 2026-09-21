Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, ar fi planificat să se mute în Toscana, Italia, imediat după ridicarea controlului judiciar. Potrivit stenogramelor din dosar publicate de Euronews România, acesta i-ar fi cerut ajutorul omului de afaceri Ionel Rusen pentru a găsi o vilă izolată, în valoare de 1,2 milioane de euro, dotată cu o anexă pentru personalul auxiliar.

Călin Georgescu a căutat o vilă izolată în Toscana cu anexe destinate personalului auxiliar

În primăvara anului 2025, Georgescu i-ar fi solicitat lui Rusen să identifice o proprietate cu mult teren, situată într-o zonă retrasă din Toscana, unde alte persoane să nu aibă acces ușor. Surse din anchetă susțin că fostul politician era interesat să achiziționeze o locuință cu o construcție separată, precizând: „O anexă destinată servitorilor, o casă mică (...) sau ceva de dependință.”

Negocierile care ar fi fost purtate de Ionel Rusen pentru proprietatea de lux de 1,2 milioane de euro

Potrivit stenogramelor de la dosar, Ionel Rusen i-ar fi prezentat lui Georgescu o vilă care corespundea cerințelor, însă aceasta avea un preț considerabil. „Un pic cam scumpă, în jur la un milion două sute”, i-ar fi transmis Rusen. Georgescu a lăsat de înțeles că ar putea apela la sprijin financiar din exterior pentru a finaliza achiziția, conform surselor citate de Euronews România.

Mutarea definitivă în Italia, ar fi fost planificată imediat după ridicarea controlului judiciar

Georgescu ar fi intenționat să se mute în Italia împreună cu familia și cu alte persoane din cercul său de apropiați, imediat după ce scăpa de măsura preventivă a controlului judiciar. Într-o discuție ulterioară, fostul candidat ar fi menționat că anexa trebuie să fie suficient de spațioasă încât „să stea încă un om cu soția lui”, identitatea acestora rămânând deocamdată necunoscută.

Planurile privind achiziția vilei și mutarea în Toscana au fost discutate în detaliu, însă anchetatorii nu au stabilit clar încă dacă tranzacția imobiliară a fost finalizată sau abandonată.

Călin Georgescu a fost reținut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste un milion de euro

Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT luni, 21 septembrie, după aproximativ 8 ore de percheziții și peste 2 ore de audieri. El este acuzat de înșelăciune.

Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore, iar câteva zeci de susținători l-au aclamat în fața instituției. Când a ieșit, a ridicat mâinile deasupra capului ca să fie văzute cătușele. El nu a declarat nimic la ieșirea de la DIICOT, la fel cum a procedat și în fața anchetatorilor.

Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Deși a mai fost trimis în judecată în două dosare, pentru acuzații de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat, este prima oară când Călin Georgescu este reținut și scos cu cătușe la mâini.

Ce au găsit anchetatorii la percheziții

DIICOT a anunțat: „Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație) ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă”.

Perchezitii DIICOT in dosarul de inselaciune in care este implicat Calin Georgescu

Perchezitii DIICOT in dosarul de inselaciune in care este implicat Calin Georgescu

Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune, va fi dus la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă

Știrea inițială ora 17.51: Fostul candidat din primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, anulate de CCR, a fost ridicat din trafic de dimineață, iar polițiștii și procurorii au făcut percheziții timp de 8 ore la locuința lui din Mogoșoaia, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Surse judiciare au precizat pentru Libertatea că, la percheziții, s-au folosit scannere pentru a căuta bani în pereții casei lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

După percheziții, el a fost adus la sediul DIICOT București pentru audieri într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane euro.

Potrivit informațiilor Libertatea, Călin Georgescu nu le-a declarat nimic anchetatorilor la audieri, prevalându-se de dreptul la tăcere.

Pentru că a fost reținut 24 de ore, Călin Georgescu își va petrece noaptea în arestul central al Poliției Capitalei, iar mâine, 22 septembrie, va fi dus la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.