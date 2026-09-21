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AfD discută cu Rusia reluarea livrărilor de gaze către Germania. Un oficial al partidului s-a întâlnit cu șeful Gazprom

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
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Conductă galbenă cu supapă pentru import. Export de gaze din Rusia. Pe fundal de observă și steagul Rusiei
Exporturi de combustibili. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a purtat discuții cu directorul executiv al Gazprom privind reluarea livrărilor de gaz rusesc.

Markus Frohnmaier, purtătorul de cuvânt al partidului pe probleme de politică externă, a abordat acest subiect cu șeful Gazprom, Aleksei Miller, potrivit publicației Meduza. Informația a fost confirmată de Beatrix von Storch, vicepreședintă a grupului parlamentar al AfD din Bundestag.

„Purtătorul nostru de cuvânt pentru politică externă, Markus Frohnmaier, a fost la Moscova și a vorbit personal cu Miller de la Gazprom. Desigur, suntem interesați de reluarea comerțului. Avem nevoie de energie la prețuri accesibile și de o ofertă cât mai diversificată, așa că considerăm că este în interesul nostru să primim livrări și din Rusia, motiv pentru care purtăm aceste discuții”, a precizat ea.

Reuters a transmis pe 18 septembrie că AfD se pregătește să negocieze cu Rusia reluarea livrărilor de gaz.

La discuții ar putea participa și copreședinții AfD Alice Weidel și Tino Chrupalla, în timp ce partea rusă ar urma să fie reprezentată de Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe. Planurile prevăd, de asemenea, implicarea lui Steve Witkoff și a lui Jared Kushner.

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Tags: Stiri Germania Stiri Rusia Știri energie
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