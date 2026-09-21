AfD discută cu Rusia reluarea livrărilor de gaze către Germania. Un oficial al partidului s-a întâlnit cu șeful Gazprom

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a purtat discuții cu directorul executiv al Gazprom privind reluarea livrărilor de gaz rusesc.

Markus Frohnmaier, purtătorul de cuvânt al partidului pe probleme de politică externă, a abordat acest subiect cu șeful Gazprom, Aleksei Miller, potrivit publicației Meduza. Informația a fost confirmată de Beatrix von Storch, vicepreședintă a grupului parlamentar al AfD din Bundestag.

„Purtătorul nostru de cuvânt pentru politică externă, Markus Frohnmaier, a fost la Moscova și a vorbit personal cu Miller de la Gazprom. Desigur, suntem interesați de reluarea comerțului. Avem nevoie de energie la prețuri accesibile și de o ofertă cât mai diversificată, așa că considerăm că este în interesul nostru să primim livrări și din Rusia, motiv pentru care purtăm aceste discuții”, a precizat ea.

Reuters a transmis pe 18 septembrie că AfD se pregătește să negocieze cu Rusia reluarea livrărilor de gaz.