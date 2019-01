Anunțul a fost făcut de către dr. Lisa Su, șefa AMD, în cadrul târgului Consumer Electronics Show (CES), care se desfășoară în aceste zile în Las Vegas.

Procesoarele Ryzen 3 vor avea 8 nuclee și vin cu o particularitate: funcțiile sunt împărțite între două cipuri separate: unul care se ocupă de procesare și altul de porturile calculatorului. Datorită modului în care sunt dispuse, ar putea fi puse chiar două cipuri de câte 8 nuclee, astfel că un procesor ar putea ajunge la 16 nuclee.

Noile procesoare Ryzen 3 au nume de cod Matisse și au fost comparate pe scenă alături de un Intel Core i9-9900K.

În testul Cinebench R15, procesoarele AMD Ryzen din generația a treia au scos un rezultat cu 15% mai mare față de generația a doua și comparabil cu Intel Core i9-9900K.

Numai că au reușit asta cu mult mai puțin consum energetic: doar 130 W, față de 180 W la Intel. Mai mult, Ryzen Gen 3 nu rula la frecvențele finale, acesta urmând să mai fie 'tunat' până la vară, când va fi disponibil pe piață, potrivit AnandTech.

Oficialii AMD au mai anunțat că Ryzen Gen 3 va suporta tehnologia PCIe 4.0 x 16, ceea ce însemnă că va suport plăci video mai performante.

Lisa Su a mai spus că procesoarele Threadripper au până la 32 de nuclee și sunt folosite de profesioniști din întreaga lume, precum studioul de filme al regizorului James Cameron, scrie VentureBeat.

Radeon VII vs Nvidia GTX 2080

Și așa ajungem la cazul cipurilor grafice Radeon VII. Acestea vor avea o performanță mai mare cu 27-62% față de generația anterioară, în funcție de jocul sau programul folosit.

Acesta este de fapt a doua generație a cipurilor din clasa Vega și are o lărgime de bandă de un terabyte pe secundă, 60 de unități computaționale și rulează la o frecvență de 1,8 GHz, arată The Verge.

Pe partea de memorie, noile plăci video vor veni cu 16 GB, ceea ce este impresionant.

Per total, plusul de performanță ar fi de 25% față de generația anterioară.

Jocul Devil May Cry 5, pornit la rezoluție 4K, rula la mai bine de 60 de cadre pe secundă, în Fortnite are o performanță sporită cu 35%, iar în Battlefield V cu 27% în plus.

Plăcile video cu noile cipuri Radeon VII vor fi disponibile din 7 februarie și vor costa 699 de dolari.

Atât procesoarele Ryzen de generația a treia, cât și noile cipuri Radeon VII vor fi produse în procesul de 7 nanometri în uzinele TSMC din Taiwan.

Șeful Nvidia critică performanța Radeon

Numai că Jensen Huang, șeful Nvidia spune că acestea nu vor avea performanța oferită de către seria GTX 2080, iar aceasta din urmă are și ray tracing, potrivit PC World.

Pe de altă parte, Nvidia a fost aspru criticată de către împătimiții de jocuri la finele anului trecut, după ce a lansat noile serii de cipuri video. Și asta pentru că prețul era astronomic, iar performanța doar cu puțin mai mare.

Acum, Huang a spus că Nvidia GTX 2060 are o putere de procesare de două ori mai mare decât un Play Station 4 și costă doar 350 de dolari.

Totuși, PS 4 a fost lansat în 2013 și are mai bine de 5 ani vechime.

Nvidia domină segmentul jocurilor pentru PC de ani buni, având două treimi din piață, iar AMD o treime. Totuși, AMD face procesoare speciale pe comandă pentru consolele Sony Play Station și Microsoft Xbox.

De asemenea, Lisa Su a anunțat că viitorul serviciu de streaming de jocuri de la Google va fi bazat pe cipurile sale Radeon Pro, acestea fiind selectate de către gigantul internetului.

Chromebook-uri cu procesoare AMD

În fine, la ediția din acest an a CES au apărut primele chromebook-uri cu procesoare AMD.

Astfel, Hewlett-Packard, cel mai mare producător de calculatoare din lume, a lansat modelul HP Chromebook 14 (db0020nr).

Acesta vine cu procesoare AMD A4 și A6, iar de partea grafică se ocupă cipurile Radeon R4 și R5, potrivit Laptop Mag.

Pe partea de memorie RAM se găsesc 4 GB, iar pentru stocare alți 32 GB.

Ecranul de 14 inchi are o rezoluție de 1366 x 768 în varianta de bază, dar poate fi crescut la 1920 x 1080 pixeli în schimbul a 30 de dolari în plus.

Prețul pornește de la 269 de dolari.

Concomitent, și Acer a lansat un chromebook bazat pe 'silicoane' AMD.

Numit Acer Chromebook 315, acesta are ecran de 15,6 inchi și vine tot cu procesoare A4 și A6.

Rezoluția ecranului IPS este însă de 1920 x 1080 pixeli, iar pentru memoria RAM pot fi disponibili până la 8 GB.

Pentru stocare se pot atinge 16 GB. Culoarea este argintie, iar prețul de pornire este de 279 de dolari, scrie PC World.