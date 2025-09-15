Prima zi de școală a început în stradă. Peste 30.000 de cadre didactice au protestat în fața Guvernului și-n fața Palatului Cotroceni. Profesorii au cerut demisia ministrului David și eliminarea măsurilor de austeritate. Ziua de 8 septembrie a fost boicotată și-n țară, acolo unde festivitățile de deschidere a anului școlar s-au anulat. Zilele trecute, sindicatele au anunțat continuarea protestelor în fața Ministerului Educației.

Scandal monstru la școala Hamburg din București, cea mai mare școală din țară! Părinții elevilor de clasa a treia, care învățau de dimineață, s-au trezit, de pe-o zi pe alta, cu programul copiilor devansat. Oamenii sunt revoltați de faptul că au fost luați pe nepregătite și nu au cum să-i ducă pe cei mici, în miezul zilei, la școală. Mai mult, elevii au fost mutați în containere amplasate în parcarea unui bloc din apropiere și care nu prezintă deloc siguranță. Dacă directorii școlii nu revin asupra deciziei, părinții sunt deciși să dea școala în judecată.

Recomandări Victor Rebengiuc a anunțat că se retrage din cariera de actor de teatru la 92 de ani: „Am 70 de ani de când fac meseria asta. Ajunge” | EXCLUSIV

Elevii claselor a V-a vor primi bursele de merit abia la sfârșitul lunii februarie a anului viitor. Mai exact, pe data de 20. Stimulentele financiare vor fi acordate celor cu medii de 9 și peste 9 obținute în primele două module de școală. 15% dintre copiii unei clase vor încasa, lunar, 450 de lei. Reamintim, din acest an școlar elevii vor primi patru tipuri de burse: de merit, socială, tehnologică și pentru mame minore.

Liceul tehnologic din Odorheiul Secuiesc i-a primit pe elevi în prima zi de școală cu lacătul pe porți. Clădirea prezintă risc de prăbușire, au anunțat autoritățile, fiind încadrată în clasa I de risc seismic. Prin urmare, timp de două săptămâni, 650 de copiii vor învăța în sistem online Ce se va întâmpla după această perioadă? Nu se știe!

Potrivit unui studiu efectuat de cercetătorii Universității Cambridge, uniformele școlare i-ar predispune pe elevi la o viață sedentară. Este vorba, mai exact, despre rochiile, fustele și sarafanele pe care le îmbracă fetele și care le-ar împiedica pe acestea să alerge în voie, să bată mingea, să sară coarda sau să meargă cu bicicleta. Specialiștii recomandă regândirea designului uniformelor în așa fel încât de activitate fizică – în afara orelor de sport – să beneficieze toți copiii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE