Specialist: „Fetițele nu pot alerga, nu pot face roata, nu pot merge pe bicicletă în rochii sau fuste”

Politicile instituțiilor de învățământ privind uniformele ar putea avea un impact negativ asupra modului în care copiii aleg să desfășoare activități fizice la școală. Și nu este vorba despre orele de sport, ci despre modul în care acești copii aleg să se miște, să alerge, să se joace în pauze.

Conform studiului realizat de specialiștii Universității Cambridge, în țările unde majoritatea școlilor impun uniforme, din ce în ce mai puțini elevi aleg să facă mișcare la școală. Această situație se regăsește mai ales în cazul fetelor de vârstă școlară primară.

Dr. Mairead Ryan, cercetător principal, explică: „Nu încercăm să sugerăm o interdicție generală a uniformelor, ci să prezentăm noi dovezi pentru a sprijini luarea deciziilor. Comunitățile școlare ar putea lua în considerare designul și dacă anumite caracteristici specifice ale unei uniforme ar putea încuraja sau restricționa activitatea fizică pe parcursul zilei”.

Studiul a constatat că în țările unde uniformele sunt obligatorii, doar 16% dintre elevi respectă recomandările OMS privind activitatea fizică de 60 de minute pe zi, comparativ cu 19,5% în țările unde uniformele sunt mai puțin cerute. Diferența de activitate între fete și băieți este mai mare în țările cu uniforme obligatorii, în special la nivel primar.

Dr. Esther van Sluijs, autorul principal al studiului, subliniază: „Fetele s-ar putea să se simtă mai puțin încrezătoare în a face lucruri precum roata și rostogolirea pe terenul de joacă sau mersul pe bicicletă într-o zi cu vânt, dacă poartă o fustă sau o rochie. Normele și așteptările sociale tind să influențeze ceea ce ele simt că pot face în aceste haine”.

Specialiștii propun regândirea designului uniformelor școlare pentru fete. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Soluții: regândirea designului uniformelor pentru a facilita mișcarea și confortul în cursul activităților fizice

Cercetătorii subliniază importanța activității fizice regulate pentru toți tinerii, indiferent de gen. „Activitatea fizică regulată ajută la susținerea multiplelor nevoi fizice, mentale și de bunăstare, precum și a rezultatelor academice”, a mai precizat dr. Ryan.

Deși studiul nu reprezintă o dovadă certă că uniformele școlare limitează activitatea fizică, el trage, totuși, un semnal de alarmă, oferind cifre și statistici la scară largă care susțin această ipoteză. Cercetătorii recomandă investigații suplimentare pentru a stabili o posibilă relație de cauzalitate între uniforme și nivelurile scăzute de activitate fizică.

Cercetarea subliniază necesitatea de a regândi designul uniformelor școlare pentru a încuraja activitatea fizică, în special în cazul fetelor. Acest lucru ar putea include modificări ale materialelor sau stilurilor pentru a facilita mișcarea și confortul în cursul activităților fizice.

Studiul confirmă și observații anterioare conform cărora majoritatea copiilor și adolescenților nu îndeplinesc recomandările OMS privind activitatea fizică, cu o diferență medie de 7,6 puncte procentuale între băieți și fete în toate țările analizate.

Potrivit OMS, copiii au nevoie de cel puțin 60 de minute de activitate fizică zilnic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Mersul pe jos la școală sau cu bicicleta, la fel de important ca ora de educație fizică

Cercetătorii Universității Cambridge sugerează că activitățile fizice informale, precum mersul pe jos sau cu bicicleta la școală, jocurile din pauze și activitățile în aer liber după școală, sunt la fel de importante ca orele de educație fizică în atingerea nivelurilor recomandate de activitate.

Studiul evidențiază importanța adaptării politicilor școlare, inclusiv cele legate de uniforme, pentru a promova un stil de viață activ în rândul tinerilor. Acest lucru ar putea avea beneficii semnificative pentru sănătatea fizică și mentală a elevilor, precum și pentru performanțele lor academice.

În concluzie, cercetarea Universității Cambridge deschide o discuție importantă despre impactul uniformelor școlare asupra activității fizice a copiilor. Deși sunt necesare studii suplimentare, rezultatele sugerează că o reevaluare a politicilor privind uniformele ar putea contribui la îmbunătățirea nivelurilor de activitate fizică în rândul elevilor, în special a fetelor.

