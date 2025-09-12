Cum se acordă bursa de merit pentru elevii clasei a V-a

Media care stă la baza acordării burselor de merit se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent. Pentru a fi eligibili, copiii trebuie să aibă media 9 sau peste 9. De asemenea, potrivit noilor reglementări, doar 15% dintre elevii unei clase vor fi luați în calcul. Cu o excepție: bursa de merit se acordă și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea acestui procent.

Bursa de merit se acordă ținând cont și de nota la purtare. Prin urmare, doar elevii care au avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului şcolar anterior vor primi stimulentul financiar. În situaţia în care elevii acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună, ei nu primesc bursa de merit pentru luna respectivă.

Când intră primii bani

Pentru că bursele de merit se acordă ținând cont de rezultatele elevilor înregistrate în anul școlar anterior, iar în clasa a IV-a elevii nu primesc note, ci doar calificative, copiii eligibili vor primi banii abia spre sfârșitul lunii februarie 2026. Pentru a primi bursă de merit nu este nevoie de dosar depus de părinți. Dirigintele va înainta la secretariatul unității de învățământ lista cu elevii propuși în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie. Apoi, pe 20 februarie copiii își vor încasa primii bani.

Cuantumul burselor școlare în anul 2025-2026

În anul şcolar 2025-2026, elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal beneficiază de următoarele tipuri de burse:

bursă de merit, pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual, în valoarea de 450 de lei/lună. Acești bani se pot acumula cu cei care provin din bursa socială și bursa tehnologică.

bursă socială, pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual, în valoare de 300 de lei/lună;

bursă tehnologică, pentru elevii din învăţământul profesional, inclusiv dual în valoare de 300 de lei/lună.

