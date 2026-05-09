Admitere liceu 2026. Camere audio-video instalate pe terenurile de sport și în clasele unde se dau probele de aptitudini

Admitere liceu 2026. Supraveghere audio-video în toate spațiile de examen

Ministerul Educației și Cercetării a clarificat modul în care va fi aplicată procedura de monitorizare audio-video la probele de aptitudini pentru admiterea la liceu în anul școlar 2026-2027. Ministerul precizează că obligația de monitorizare este prevăzută în Ordinul nr. 6060/2025 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit ministerului, activitatea de supraveghere se desfășoară în baza Procedurii operaționale nr. 24878/2026.

Astfel, comisiile din licee trebuie să se asigure că există camere funcționale de supraveghere audio-video în toate spațiile utilizate pentru probele de aptitudini. Este vorba, mai exact, despre sălile folosite pentru instruirea membrilor comisiilor de supraveghere, sălile de clasă, sălile de sport și terenurile sportive unde au loc probele

Noile prevederi se aplică inclusiv liceelor desemnate centre pentru organizarea probelor de aptitudini. Ministerul arată că obligația este prevăzută și la art. 5 alin. (7) din ordinul privind admiterea la liceu. Probele de aptitudini sunt susținute de elevii care candidează la licee cu profil vocațional – artistic, sportiv, pedagogic, teologic sau militar –, iar rezultatele obținute contează în procesul de admitere pentru anul școlar 2026-2027.

Camerele de supraveghere audio-video vor fi instalate inclusiv pe terenurile de sport unde se susțin probele de aptitudini.

Admitere liceu 2026. Calendarul probelor de aptitudini

Înscrierea candidaților la probele de aptitudini ale examenului de admitere 2026 va avea loc în perioada 13-15 mai 2026, iar susținerea probelor este programată între 18 și 22 mai 2026, conform calendarului oficial.

Principalele etape sunt:

11-12 mai 2026 – eliberarea și transmiterea anexelor fișelor de înscriere;

13-15 mai 2026 – înscrierea candidaților la probele de aptitudini;

18-22 mai 2026 – desfășurarea probelor;

25 mai 2026 – afișarea rezultatelor și depunerea eventualelor contestații;

29 mai 2026 – afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor;

17 iunie 2026 – actualizarea listelor candidaților admiși, în funcție de situația școlară;

8 iulie 2026 – transmiterea mediilor de admitere către liceele organizatoare;

9 iulie 2026 – validarea listelor finale ale candidaților admiși;

13 iulie 2026 – eliberarea fișelor pentru candidații respinși sau retrași;

14 iulie 2026 – transmiterea către Centrul Național de Admitere a listelor cu elevii admiși.

Elevii care nu sunt admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini sau care renunță la locul obținut vor putea primi fișa de înscriere pentru completarea opțiunilor la repartizarea computerizată.

