„Alandalia”, o satiră care ia în colimator hibele din educație

„Alandalia este o premieră națională, căci este prima dată când o satiră educațională care vorbește explicit despre nocivitatea politizării școlii primește un astfel de premiu”, a declarat Zeno Daniel Șuștac.

Trupa de Teatru „Aslăneștii” a Colegiului Național „Ana Aslan” din Timișoara a obținut Premiul Special al Juriului la cea de-a XII-a ediție a Concursului Național de Teatru pentru liceeni „Primavera, regal de teatru”, desfășurat la Sinaia, în perioada 24–26 aprilie 2026.

Elevii au impresionat juriul cu spectacolul „Alandalia”, o adaptare după textul scriitorului Zeno Daniel Șuștac, autor cunoscut pentru critica sa la adresa disfuncționalităților din sistemul educațional. Reușita este cu atât mai notabilă cu cât proiectul a fost realizat într-un timp record, iar trupa provine dintr-un liceu cu profil teoretic-real.

Zeno-Daniel Șuștac, scriitor și fondatorul grupului „Părinții elevilor din România”. Foto: arhivă personală

După calificarea la etapa națională, membrii trupei au intrat într-un program intens de repetiții. Textul piesei, dramatizat de Raul Nemeș, fost elev al liceului, transmite un mesaj critic și extrem de actual despre realitatea din școli.

„Cartea se vrea a fi o radiografie de sistem, un semnal de alarmă declanșat cu ironie fină și umor, un manifest împotriva școlii tortură, un rechizitoriu împotriva educației pedeapsă, o pledoarie pentru un învățământ mai bun!”, a explicat autorul Zeno Daniel Șuștac.

Trupa de Teatru „Aslăneștii” a Colegiului Național „Ana Aslan” din Timișoara alături de coordonatoarea grupului, prof. Cristina Mandae. Foto: Facebook

Coordonatoarea trupei de teatru: „Îmi vine să plâng de bucurie”

La festivitatea de premiere, desfășurată pe scena Casinoului din Sinaia, coordonatoarea trupei, profesoara Cristina Mandae, a evidențiat efortul din spatele performanței: „Îmi vine să plâng de bucurie! Este premiul lor, este meritul lor! Noi am aflat într-o zi de marți că plecăm vineri la Sinaia! Vă mulțumim din suflet!”.

La rândul său, Raul Nemeș, acum student la Universitatea de Vest din Timișoara, a declarat că repetițiile au încep foarte târziu. „Noi am început repetițiile pentru piesă în 17 martie, iar la Sinaia s-a jucat un singur act. De la ora 11:30, de când am aflat de premiu, sunt în extaz! Copiii şi doamna profesor sunt minunați! Mereu am fost mai mult decât o Trupă de Teatru… Suntem o gașcă faină de prieteni!”.

Spectacolul „Alandalia” va fi prezentat în variantă integrală vineri, 8 mai, la Teatrul Merlin, începând cu ora 17:00. Accesul publicului este gratuit, evenimentul fiind o invitație deschisă adresată comunității de a susține teatrul școlar și inițiativele educaționale alternative.

