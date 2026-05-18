Gilles Rondy a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008

În vârstă de 44 de ani, Rondy nu este străin de provocările extreme. Fost participant la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, el a intrat în istorie prin această traversare realizată în apă de 27-28°C, relatează publicația franceză Le Parisien.

„Am limba puțin umflată și mucoasele nazale iritate. În rest, doar câteva arsuri de la meduze și înțepături de furnici de mare pe brațe și picioare. Dar nu e nimic grav”, a declarat sportivul pentru publicația franceză Ouest-France.

Înotătorul a făcut aproape 75.000 de mișcări de brațe

„A doua zi am simțit că mă doare puțin”, a adăugat Rondy.

El a explicat că, pentru a trece mai ușor peste orele lungi din apă, a observat planctonul fosforescent și a încercat să identifice țestoase pe fundul mării: „În noaptea întunecată, când înoți, planctonul face bule verzi. Era frumos. Ne ocupăm timpul cum putem”.

Rondy a urmat un regim strict de hidratare și alimentație

Rondy a urmat un regim strict de hidratare la fiecare 20 de minute și alimentație la fiecare două ore, dar a pierdut totuși 5 kilograme în tot acest timp.

„Le-am recuperat rapid”, a precizat el. Totodată, el deține și recordul francez pentru traversarea Canalului Mânecii.

Urmează o nouă provocare pentru Rondy: în august, înotătorul intenționează să străbată 180 km între Corsica și Nisa, o aventură care ar putea să îi consolideze statutul de legendă în sportul nautic francez.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE