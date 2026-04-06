Lingvistul Dan Ungureanu: „Un ordin de ministru făcut de niște puberi”

Profesorul universitar Dan Ungureanu a precizat că noul ordin comun al miniștrilor Educației și Sănătății, care îi trimite la psihiatru pe cei ce doresc să lucreze în școli sau să rămână la catedră, este total inutil.

„Vorbim despre o decizie luată doar ca să spună și ei că au făcut ceva. Încă din anii 90, în Ministerul Educației este o imensă aflare în treabă. Sunt ministri care stau unul, doi ani, însă toți vor să-și lege numele de o reformă, toți vor să-și justifice, într-un fel sau altul, activitatea. În realitate, însă, nu fac nimic”.

Profesorul îi compară pe miniștrii Educației pe care i-am avut de-a lungul timpului cu niște persoane incapabile să gândească și să acționeze. „Inactivitatea lor în fruntea ministerului poate fi comparată, exagerând voit lucrurile, cu cea a unor persoane paraplegice sau catatonice. Nu au făcut nimic. Nu au deranjat pe nimeni. Și iată că am ajuns unde am ajuns. Acest ordin de ministru este făcut de niște puberi. Nu este gândit de adulți responsabili”, consideră profesorul.

Lectorii, obligați să dea un test de agresivitate conceput pentru mineri

Pentru a-și întări spusele, Dan Ungureanu ne-a oferit ca exemplu testul psihologic pe care l-a dat când era lector la universitatea din Praga, acum 10 ani.

„Era un test de agresivitate conceput de Arnold Buss, în anul 1957, și care era destinat unei anumite categorii de persoane. În perioada interbelică și în anii 50, America începe să angajeze siderurgi, mineri, oameni care lucrează cu toporul, cu unelte periculoase, cu târnăcoape, cu picamere și pe care nu era bine să-i provoci. Și atunci, specialiștii au conceput acest test de agresivitate, extrem de primitiv, dar potrivit pentru oamenii din minerit. Testul Buss era făcut pentru a evita ca aceștia să nu bată între ei răngi de fier”.

Același test a fost distribuit și lectorilor români care activau în străinătate nu în anul 1957, ci în 2017. „Trebuia să-l dai ca parte din evaluarea psihologică. Ți se cerea odată cu avizul medical și era obligatoriu”.

Profesorul ne-a pus la dispoziție inclusiv întrebările la care trebuiau să răspundă cadrele didactice, subliniind ridicolul situației.

„Oamenii care te deranjează continuu, cer un pumn în nas”.

„Uneori, oamenii mă deranjează doar pentru că sunt în prejma mea”.

„Când, într-adevăr, îmi pierd firea, sunt în stare să pălmuiesc pe cineva”.

„Adesea mă simt ca un butoi cu pulbere, gata să explodeze”.

„Când oamenii țipă la mine, țip și eu la ei”.

„Sar la bătaie la fel de repede ca și cei din jurul meu”.

„Uneori sunt cu capsa pusă”.

„Când îmi pierd firea, spun lucruri amenințătoare, antipatice”.

„Dacă trebuie să recurg la violență fizică pentru a-mi apăra drepturile, o fac”.

„Uneori, am sentimentul că oamenii râd de mine”.

„Chiar dacă cineva mă lovește primul, rareori îi întorc lovitura”

„Deviza mea este: niciodată să nu ai încredere în străini”.

„Când cineva se poartă sau face ceva drăguț pentru mine, mă gândesc ce gânduri ascunse are”.

„Îmi amintesc că, odată, am fost atât de furios, încât am luat cel mai apropiat obiect și l-am aruncat”.

„Adesea fac amenințări pe care nu am intenția să le pun în practică”.

„Nu m-ar mira ca cei din preuniversitar să fie nevoiți să treacă prin ceva similar”

Fragment din testul de agresivitate realizat de Arnold Buss în 1957. Sursa: Dan Ungureanu

Să dai un asemenea test unor profesori universitari, continuă Dan Ungureanu, oameni subtili, care știu ce înseamnă un examen psihologic, este de o puerilitate absoluta. „Ministerul Educației este pueril. Dacă tu, minister, care ai în subordine sute de profesori de psihologie, atât ai fost în stare să scoți, ești o instituție ridicolă, condusă de un ministru ridicol”.

Testarea, mai spune profesorul, a fost introdusă la noi în jurul anului 2012. „Atunci s-a schimbat cadrul legal și a fost adăugată la testarea anuală a lectorilor de limba română care predau în străinătate. Nu știu, nu bag mâna-n foc, dar cred că acest test încă se mai dă”.

„Am dat un test psihologic irelevant pentru nivelul unui cadru universitar”

Exemplul dat de Dan Ungureanu vine în contextul în care anul acesta angajații din învățământul preuniversitar, dar și cei care-și doresc să profeseze în școli, vor fi nevoiți să prezinte un aviz psihiatric. „V-am dat acest exemplu pentru a înțelege ce înseamnă, pentru Ministerul Educației, o testare psihologică. Este o aberație! O absurditate! Și nu m-ar mira ca profesorii din ziua de azi să fie nevoiți să trecă prin ceva similar, să fie nevoiți să bifeze enunțuri de genul „uneori, oamenii mă deranjează doar pentru că sunt în preajma mea” sau „oamenii care te deranjează continuu cer un pumn în nas”.

În 2019, pe când era profesor universitar la Arad, Dan Ungureanu a trecut printr-un alt test psihologic, dar la fel de irelevant, ne-a mărturisit dascălul. „Era un test de atenție ca cel pe care îl dau soferii de noapte, gardienii și persoanele care au dreptul să poarte armă. Deci nu era nimic specific pentru cariera didactică. A fost, după părerea mea, un test complet irelevant pentru nivelul unui cadru universitar”.

Numărul profesorilor care nu suferă de nicio afecțiune psihică, dar sunt, totuși, agresivi cu elevii, este mai mare decât al celor cu afecțiuni depistate, consideră lingvistul Dan Ungureanu.

„Ce facem cu profesorii agresivi din sistem?”

Profesorul Dan Ungureanu mai atrage atenția asupra unui lucru: deja avem foarte multe cazuri de profesori pasivi-agresivi, profesori brutali, nedrepți, care rămân la catedră doar pentru că nu există un cadrul legal clar prin care să fie destituiți. „Sesizările părinților, cererile directorilor, plângerile se blochează, de cele mai multe ori, la inspectoratele școlare, care nu iau nicio măsură. Iar dascălii care ajung să fie investigați se întorc, mai devreme sau mai târziu, în sistem”.

Sunt, consideră Dan Ungureanu, o mulțime de profesori, învățători, educatori, îngrijitori, care suferă de diferite afecțiuni psihiatrice și cărora nu li se va mai permite să predea în școli. Însă numărul celor care nu suferă de nicio afecțiune dar care, în schimb „chinuie copiii” este mult mai mare. „Ce categorii de profesori vor sa elimine? Pentru că sunt vizați doar cei care suferă de anumite afectiuni, dar ceilalți care sunt agresivi fără a fi bolnavi? Pe ei cum îi sanctionezi? Nu o faci. Ei rămân în continuare în sistem”.

Ce face sistemul cu acești oameni efectiv bolnavi de răutate? Nu face nimic. „Și iată cum ministerul se acoperă, încă o dată de ridicol. Și iată de ce această evaluare psihiatrică impusă în sistemul preuniversitar este complet fără rost”.

„Testul psihiatric ar trebui dat de studenți, dar înainte de a urma modulul psihologic”

Bolile psihice sunt prinse în această nouă lege, ceea ce e foarte bine, consideră Dan Ungureanu. Dar ce te faci cu acei învățători care intră în clasă și țipă încontinuu la copii, ce te faci cu acei educatori de grădiniță care îi pedepsesc pe cei mici, îi lovesc, îi agresează, cu profesorii care-i umilesc și jignesc pe elevi? „Eu nu am auzit să fi fost cineva dat afară din învățământ pe motivul acesta”.

Se retrag o perioadă, intră în concedii prelungite iar apoi, când apele se liniștesc, revin la catedră. Uneori, chiar în aceeași unitate de învățământ, alteori în alta. Dar revin în fața elevilor. Și o iau de la capăt cu comportamente neadecvate.

Profesorul consideră că toate persoanele agresive cu copiii ar trebui sancționate drastic, nu numai cei care suferă de afecțiuni psihice diagnosticate de specialiști. „Sunt oameni bolnavi, dar care nu știu că sunt bolnavi, care nu au fost diagnosticați niciodată. Cu ei ce faci? Îi lași în continuare în mijlocul copiilor doar pentru că nu au un document la mână care să ateste că sunt bolnavi? Pentru astfel de cazuri nu avem răspuns în ordinul de ministru”, consideră lingvistul.

Dan Ungureanu a precizat că noua reglementare, care nici măcar nu a fost discutată cu sindicatele, ar trebui să-i vizeze, de fapt, pe studenții care vor să intre în sistemul de educație. „Un tânăr care dorește ca după faculte să predea într-o școală și care urmează modulul pedagogic obligatoriu se poate trezi că pică testul psihiatric. Asta înseamnă că el nu va putea profesa niciodată. Prin urmare, nu mai bine știa dinainte că nu i se va permite angajarea într-o școală? De ce ai mai făcut psihopedagogie didactică? De ce s-a mai pregătit în acest sens? Este absurd!”

„O lege care să-i apere pe profesorii agresați de părinți de ce nu avem?”

Dacă noua reglementare îi elimină din sistem pe dascălii cu probleme medicale psihiatrice, cum sunt sancționați părinții elevilor care îi denigrează pe profesori, care le distrug imaginea, sunt agresivi și îi hărțuiesc? Este o altă întrebare la care profesorul Ungureanu ar vrea să primească un răspuns.

„Avem părinți avocați, părinți prefecți, părinți consilieri locali, părinți vedete sau influenceri, oameni care poartă adevărate războaie împotriva anumitor profesori. Unde e legea aici? Unde e legea care să-i sancționeze la fel de dur pe elevii agresivi? Au fost situații când acești tineri și-au lovit profesorii, i-au jignit, i-au umilit în fața întregii clase, a întregii școli și ce s-a întâmplat? Au fost exmatriculați, iar apoi s-au reîntors în școală. Și au luat-o de la capăt. Pentru asemenea, cazuri, legea nu prevede nimic”.

Dan Ungureanu remarcă, de asemenea, inexistența unei legislații care să-i sancționeze pe profesorii care fac propaganda legionară în clasă. „Sunt mai ales profesori de Limba română, de istorie și de religie. Cum îi scoți din sistem? N-ai absolut niciun fel de mecanism nici măcar să te plângi de ei. Ministerul ne apară, prin urmare, de niște pericole complet imaginare, iluzorii. În schimb, la pericolele reale, care chiar există în sistem, nici nu se gândește”.

Șomaj sau pensionare pe caz de boală? Dan Ungureanu: „Va crește artificial cererea pentru evaluări psihiatrice”

În ultimii ani, România se confruntă cu o scădere semnificativă a natalității, fenomen care va avea consecințe directe asupra sistemului educațional, dar și asupra pieței muncii, continuă Dan Ungureanu. „Dacă în 2020 s-au născut aproximativ 200.000 de copii, în 2025 numărul acestora a ajuns la doar 149.000, ceea ce reprezintă o reducere de aproape un sfert. Această diminuare se va resimți peste aproximativ șapte ani, când generațiile mai mici vor intra în sistemul de învățământ, ducând la o scădere considerabilă a numărului de elevi”.

Este contextul în care din sistem vor fi eliminați mulți profesori, numărul acestora urmând a fi redus direct proporțional cu scăderea numărului de elevi.

„Credeți că acești oameni vor accepta să intre în șomaj? Puțin probabil. Mulți dintre ei vor încerca să acceseze forme alternative de protecție socială, precum pensionarea pe caz de boală. Iar această situație ar putea genera o creștere artificială a cererii pentru evaluări psihiatrice, ceea ce ar duce la beneficii financiare semnificative pentru unii practicieni din domeniu”, a mai spus lingvistul Dan Ungureanu.