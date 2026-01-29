Profesorul țipă și lovește banca elevului: „Ești patetic!”

În imaginile filmate cu telefonul mobil se observă cum profesorul de informatică se apropie de banca unui elev și îi spune țipând că este răzgâiat și patetic. Pe înregistrare se aude clar cum dascălul, aflat în pragul unei crize de isterie, urlă la copil. Incidentul s-a petrecut marți, 27 ianuarie, și a avut loc în timpul orei de Tehnologie a informației și a comunicațiilor.

Vizibil nervos, profesorul a lovit banca elevului și i-a reproșat acestuia absențele acumulate de-a lungul timpului la materia sa. Dascălul i-a mai spus băiatului că ar fi trebuit sancționat mai de mult cu o notă mică. În replică, adolescentul i-a spus profesorului că-l va reclama.

„Ce reclamație îmi faci tu? Ora trecută, când ai fost absent, ai venit cu 12 minute înainte de pauză și ai mai avut tupeul să mă ameninți de ce te-am trecut absent. Ești un răzgâiat, un patetic!”, a strigat profesorul.

Elevii clasei au sesizat conducerea școlii spunând că le e teamă ca profesorul să nu devină violent.

Directoarea liceului: „O clasă problemă, un elev cu probleme de comportament”

Însă adevărul se află undeva la mijloc, dă de înțeles directoarea liceului. Aceasta a explicat că este vorba despre o clasă-problemă. „Știu că există o problemă și am mai discutat despre asta cu profesorul respectiv. Problema e la clasa respectivă doar, o clasă numeroasă, cu elevi mai energici și mai greu de stăpânit”, a declarat directoarea liceului, Anca Morar.

Directoarea a precizat că elevul vizat în incident este cunoscut pentru problemele de comportament, motiv pentru care s-a cerut intervenția consilierului școlar. „Mi s-a spus și de episodul de ieri. Vom analiza situația și, dacă persistă problemele între acest cadru didactic și clasa respectivă, îl vom înlocui la clasă”, a adăugat Morar.

Profesorul reclamat predă de trei ani la liceul din Bratca, iar până acum nu au existat plângeri similare. Totuși, conducerea școlii ia în calcul o cercetare disciplinară. În același timp, ar putea fi cercetați și elevii care au realizat filmarea, deoarece utilizarea telefoanelor mobile este interzisă la ore, conform regulamentului. Profesorii ar trebui să se asigure că telefoanele sunt depozitate la începutul orelor într-o cutie specială.

Fostul judecător Cristi Danileț: „Eu sunt de acord cu profesorul”

Imaginile, care au ajuns în spațiul public, au fost comentate de fostul judecător Cristi Danileț pe pagina sa de Facebook. „Eu sunt de acord cu profesorul bihorean în cauză. A ridicat tonul către un elev problemă care l-a adus la disperare. Nu e nimic exagerat în cauza de față”, consideră Cristi Danileț.

Fostul judecător a mărturisit că este obișnuit cu mediul școlar și cunoaște foarte bine problemele cu care se confruntă profesorii. „Merg în școli de 10 ani, cu regularitate, pentru orele de Educație juridică. Am stat de vorbă cu mii de elevi și sute de profesori în ultimii 10 ani. Cunosc bine problemele din școli, precum violența, prezența armelor albe, fumatul și consumul drogurilor, pornografia și folosirea telefoanelor mobile. Sunt unii elevi cu care efectiv nu ai ce face: chiulesc, întârzie, pun muzică la ore, insultă și bat colegii, persiflează profesorii sau chiar îi agresează”.

Elevii au impresia că, dacă educația este obligatorie, nimeni nu le poate face nimic

Acești copii, continuă Cristi Danileț, știu că indiferent de ce ar face și de cum s-ar comporta la ore, nimeni nu le poate face nimic. Motivul? Școala este obligatorie. „Ei știu că au dreptul la educație, că profesorii nu le pot face nimic și, mai nou, că dacă ai sub 14 ani nu răspunzi pentru faptele tale – prima afirmație este reală, dar se referă la ceilalți elevi, iar ultimele două sunt afirmații false”.

Profesorii, consideră fostul judecător, trebuie să își recâștige autoritatea. „Asta se poate întâmpla numai dacă reușesc să facă respectate regulile școlare, de la frecvență la conduită. Legislația există, dar ea trebuie impusă. Aici nu e loc de negociat cu elevii sau părinții lor. Elevii sunt obligați să vină la școală, să frecventez orele, să respecte colegii și pe profesori”.

Actele de indisciplină școlară trebuie sancționate rapid și drastic, mai spune Danileț. „Persoanele pentru care școala dă rateuri, le vom regăsi în dosare de la instanță, câțiva ani mai târziu”.