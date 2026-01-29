Profesorul țipă și lovește banca elevului: „Ești patetic!”

În imaginile filmate cu telefonul mobil se observă cum profesorul de informatică se apropie de banca unui elev și îi spune țipând că este răzgâiat și patetic. Pe înregistrare se aude clar cum dascălul, aflat în pragul unei crize de isterie, urlă la copil. Incidentul s-a petrecut marți, 27 ianuarie, și a avut loc în timpul orei de Tehnologie a informației și a comunicațiilor. 

Vizibil nervos, profesorul a lovit banca elevului și i-a reproșat acestuia absențele acumulate de-a lungul timpului la materia sa. Dascălul i-a mai spus băiatului că ar fi trebuit sancționat mai de mult cu o notă mică. În replică, adolescentul i-a spus profesorului că-l va reclama.

„Ce reclamație îmi faci tu? Ora trecută, când ai fost absent, ai venit cu 12 minute înainte de pauză și ai mai avut tupeul să mă ameninți de ce te-am trecut absent. Ești un răzgâiat, un patetic!”, a strigat profesorul. 

Elevii clasei au sesizat conducerea școlii spunând că le e teamă ca profesorul să nu devină violent.  

Directoarea liceului: „O clasă problemă, un elev cu probleme de comportament”

Însă adevărul se află undeva la mijloc, dă de înțeles directoarea liceului. Aceasta a explicat că este vorba despre o clasă-problemă. „Știu că există o problemă și am mai discutat despre asta cu profesorul respectiv. Problema e la clasa respectivă doar, o clasă numeroasă, cu elevi mai energici și mai greu de stăpânit”, a declarat directoarea liceului, Anca Morar.

Directoarea a precizat că elevul vizat în incident este cunoscut pentru problemele de comportament, motiv pentru care s-a cerut intervenția consilierului școlar. „Mi s-a spus și de episodul de ieri. Vom analiza situația și, dacă persistă problemele între acest cadru didactic și clasa respectivă, îl vom înlocui la clasă”, a adăugat Morar.

Profesorul reclamat predă de trei ani la liceul din Bratca, iar până acum nu au existat plângeri similare. Totuși, conducerea școlii ia în calcul o cercetare disciplinară. În același timp, ar putea fi cercetați și elevii care au realizat filmarea, deoarece utilizarea telefoanelor mobile este interzisă la ore, conform regulamentului. Profesorii ar trebui să se asigure că telefoanele sunt depozitate la începutul orelor într-o cutie specială.

Profesor filmat în timpul unei crize de isterie, când urlă la un elev: „Ești un răzgâiat!”. Cum comentează incidentul fostul judecător Cristi Danileț 
Cristi Danileț are 25 de ani de exeriență ca judecător. Foto: Facebook

Fostul judecător Cristi Danileț: „Eu sunt de acord cu profesorul”

Imaginile, care au ajuns în spațiul public, au fost comentate de fostul judecător Cristi Danileț pe pagina sa de Facebook. „Eu sunt de acord cu profesorul bihorean în cauză. A ridicat tonul către un elev problemă care l-a adus la disperare. Nu e nimic exagerat în cauza de față”, consideră Cristi Danileț.

Fostul judecător a mărturisit că este obișnuit cu mediul școlar și cunoaște foarte bine problemele cu care se confruntă profesorii. „Merg în școli de 10 ani, cu regularitate, pentru orele de Educație juridică. Am stat de vorbă cu mii de elevi și sute de profesori în ultimii 10 ani. Cunosc bine problemele din școli, precum violența, prezența armelor albe, fumatul și consumul drogurilor, pornografia și folosirea telefoanelor mobile. Sunt unii elevi cu care efectiv nu ai ce face: chiulesc, întârzie, pun muzică la ore, insultă și bat colegii, persiflează profesorii sau chiar îi agresează”.

Elevii au impresia că, dacă educația este obligatorie, nimeni nu le poate face nimic

Acești copii, continuă Cristi Danileț, știu că indiferent de ce ar face și de cum s-ar comporta la ore, nimeni nu le poate face nimic. Motivul? Școala este obligatorie. „Ei știu că au dreptul la educație, că profesorii nu le pot face nimic și, mai nou, că dacă ai sub 14 ani nu răspunzi pentru faptele tale – prima afirmație este reală, dar se referă la ceilalți elevi, iar ultimele două sunt afirmații false”.

Profesorii, consideră fostul judecător, trebuie să își recâștige autoritatea. „Asta se poate întâmpla numai dacă reușesc să facă respectate regulile școlare, de la frecvență la conduită. Legislația există, dar ea trebuie impusă. Aici nu e loc de negociat cu elevii sau părinții lor. Elevii sunt obligați să vină la școală, să frecventez orele, să respecte colegii și pe profesori”.

Actele de indisciplină școlară trebuie sancționate rapid și drastic, mai spune Danileț. „Persoanele pentru care școala dă rateuri, le vom regăsi în dosare de la instanță, câțiva ani mai târziu”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Ce transformare! Elena Băsescu e iarăși de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut mezina fostului președinte la cel mai important eveniment al familiei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat
Unica.ro
Ce transformare! Elena Băsescu e iarăși de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut mezina fostului președinte la cel mai important eveniment al familiei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
„Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
„Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Un șofer român s-a ascuns în toaleta benzinăriei, când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria
Știri România 13:15
Un șofer român s-a ascuns în toaleta benzinăriei, când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Știri România 12:04
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Bella Santiago și-a anunțat oficial dorința de a reprezenta România la Eurovision 2026. Cum sună melodia pe care o pregătește
Stiri Mondene 14:00
Bella Santiago și-a anunțat oficial dorința de a reprezenta România la Eurovision 2026. Cum sună melodia pe care o pregătește
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 14:00
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
ObservatorNews.ro
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
KanalD.ro
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal

Politic

Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Fanatik.ro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani