Ce se întâmplă cu bursa de 700 de lei pentru mame minore. Răspunsul Ministerului Educației

Bursele pentru mamele minore rămân neschimbate

Mirabela Amarandei-Duminică a explicat pe Facebook complexitatea problemei mamelor minore, subliniind importanța educației pentru viitorul acestora și al copiilor lor.

„Problema mamelor minore e una complexă, cu multe straturi. Sunt multe povești de viață cu multe speranțe și visuri năruite. Copii care cresc alți copii. Mame- copii care au nevoie de ajutor. Și pentru care educația este singura cale pentru ca ele și ai lor micuți să poată ieși din sărăcie, abuzuri, neîmplinire.”

„Bursele destinate reinserţiei şcolare a mamelor minore sunt, fără tăgadă, o măsură al căror efect se va vedea nu doar asupra educaţiei şi calităţii vieţii mamei şi copilului, dar şi asupra generaţiilor care vor urma”, a declarat consiliera.

În ciuda crizei bugetare care afectează și sectorul educației, ministrul Daniel David a reconfirmat menținerea acestor burse. Este vorba de suma de 700 de lei pe care mamele tinere din România o pot primi lunar de la stat, dacă își continuă studiile până la finalizarea învățământului obligatoriu.

Mirabela Amarandei-Duminică a precizat: „Bursele destinate reinserţiei mamelor minore rămân. În cuantumul existent. Ele vor fi incluse în categoria mai largă a «burselor sociale»– de aici, poate, şi confuzia”.

Recomandări Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Dacă Rusia va ataca Estonia, reacția NATO va fi devastatoare”

Mirabela Amarandei – Duminică, consiliera ministrului Educaţiei şi cercetător doctorand la Universitatea din Bucureşti – Foto: Facebook

„Fiecare zi de şcoală contează”

Consiliera a subliniat impactul pe termen lung al educației mamelor asupra viitorului copiilor lor.

„Toate studiile serioase vorbesc despre impactul pe care nivelul de educaţie al părinţilor îl are asupra educaţiei şi viitorului copiilor. Fiecare zi, fiecare an în plus de şcoală contează. În cazul nostru, pentru mamele eleve care, astfel, au șansa la un viitor mai bun pentru ele și pentru copiii lor prin participare și prin educație cu sens.”, a explicat ea.

România a avut cel mai mare număr de mame sub 14 ani, în 2021, adică 414 fete mai mici de 14 ani, potrivit Eurostat. În 2022, 746 de fete cu vârsta sub 15 ani și 15.832 de adolescente cu vârste între 15 și 19 ani au născut în țara noastră, arată un Raport Salvați Copiii.

Numai într-un singur sat din Maramureș 50 de minore ar fi gravide, din ele, doar trei merg la școală.

Deiscuția legată de bursele elevilor vine în contextul unei crize bugetare pe care Guvernul încearcă să o gestioneze.

Recomandări Tudor Pendiuc și afaceriștii din jurul lui cer revizuirea condamnărilor din Dosarul Publitrans: „Prejudiciul de 23 de milioane de lei nu există”

„Într-o situație de criză, de multe ori, poate nu se comunică suficient de bine sau de clar. Primează nevoia de acțiune imediată, ca răspuns la criză.”

Mirabela Amarandei Duminică a menționat că, deși este un moment de ajustare a politicilor și alocărilor financiare, incluziunea mamelor minore rămâne o prioritate pentru ministrul Daniel David – „un subiect care nu se negociază în criză”.

Detaliile privind aplicarea măsurilor vor fi anunțate marți, după aprobarea finală a legii în Parlament.

„Poate fi un moment de ajustare şi de echilibrare a politicilor, a alocărilor financiare şi a filosofiei pe care aşezăm educaţia din România.”, a adăugat consiliera Ministrului Educației.