Românii nu iubeau dieselul pentru motorină, ci pentru autonomie

În interviul acordat AutoExpert, Andrei Duică pleacă de la un lucru simplu: succesul dieselului în România nu a venit neapărat din atașamentul șoferilor față de acest tip de motor.

„Nu a fost iubit pentru că era motorină, ci pentru autonomia mare, consumul redus și libertatea de a pleca la drum lung fără să faci calcule înainte. Astea sunt nevoile reale.”

BYD încearcă să reproducă exact această formulă prin tehnologia DM-i. În oraș, un plug-in hybrid poate circula preponderent electric dacă este încărcat regulat, iar la drum lung motorul termic elimină problema planificării traseului în jurul stațiilor.

Seal U DM-i pare să confirme că există cerere. În primele șase luni din 2026 a fost cea mai vândută versiune BYD din România, cu aproape 500 de unități.

Electrica pură încă nu este soluția potrivită pentru toți românii

BYD nu pariază însă exclusiv pe mașinile electrice în România.

Duică spune că infrastructura de încărcare este încă în dezvoltare, iar unii cumpărători vor electrificare fără să își schimbe complet modul în care folosesc mașina.

„Avem și tehnologia DM-i, care răspunde foarte bine nevoilor clienților ce vor să intre în zona electrificării, dar nu sunt încă pregătiți pentru o mașină exclusiv electrică.”

Există însă o condiție importantă: un plug-in hybrid trebuie încărcat pentru a profita cu adevărat de avantajele sale. Chiar reprezentantul BYD subliniază că eficiența maximă apare atunci când bateria este folosită, nu când mașina este condusă permanent cu motorul termic.

BYD a intrat deja în Top 10 în România

Strategia pare să funcționeze rapid. BYD a încheiat primul semestru din 2026 cu 2.140 de autoturisme înmatriculate, o cotă de piață de 3,33% și un loc în Top 10. În iunie, marca a înmatriculat 494 de mașini și spune că a devenit cel mai bine vândut producător auto chinez din România.

Un alt argument pe care compania îl pune în fața cumpărătorilor sceptici este prezența directă în România. BYD nu lucrează printr-un importator intermediar, ci are filială proprie, iar Duică spune că problemele de garanție, service și acces la piese sunt gestionate direct împreună cu producătorul.

Am explicat deja dacă mașinile chinezești în România merită sau nu, într-un ghid complet despre fiabilitate, service, piese și revânzare.

Interviul complet cu Andrei Duică, în care vorbește și despre scepticismul față de mărcile chinezești, Programul Rabla și strategia BYD pentru România, poate fi citit pe AutoExpert.

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