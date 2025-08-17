Daniel David: „Misiunea mea este să aducem resurse în sistem”

Într-un comunicat emis de Ministerul Educației, Daniel David a subliniat că este important „ să gândim într-o logică de reformă”.

Ministrul a transmis: „Aşa cum am mai spus, misiunea mea este ca – după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară – să aducem resurse în sistem, să eliminam din măsurile temporare de austeritate şi să începem să gândim într-o logică de reformă (ex.: prin Raportul QX), nu doar de austeritate şi de criză”, declară, în acest context, ministrul Educaţiei Daniel David.

România nu a intrat în categoria „Junk”

Ministerul Educației a evidențiat rolul crucial al pachetului 1 de reforme în evitarea retrogradării României de către agențiile de rating.

Agenția Standard & Poor’s în iulie și Fitch în 15 august au menținut ratingul țării, evitând categoria „Junk”.

„Aceste două decizii continuă evaluarea Comisiei Europene (ECOFIN). Pachetul 1 de reforme (sistemul de educaţie fiind inclus aici ca urmare a începerii noului an şcolar în luna septembrie) a avut un rol determinant în toate aceste rezoluţii, iar implicaţiile pozitive pentru educaţie-cercetare sunt că avem, în acest moment, contextul de a începe activităţile din toamnă cu salarii şi burse (vezi şi aici).”, a precizat duminică Ministerul Educaţiei.

„Dacă reușim să finalizăm și să implementăm și renegocierea PNRR, putem începe să fim mai optimiști pentru 2026”, se arată în comunicatul ministerului.

Profesorii amenință cu proteste la început de an școlar

În ciuda acestor asigurări, profesorii amenință cu proteste la începerea noului an școlar, nemulțumiți de măsurile de austeritate.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj cadrelor didactice, amintind de îmbunătățirile aduse în sistem.

„Mesajul meu pentru profesori este următorul: statul român, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut şi, de exemplu, în educaţie, în aceşti ani, printr-un pachet de măsuri am scăzut normele didactice ale profesorilor, am scăzut numărul de copii în clasă şi am crescut şi salariile, poate nu la nivelul la care ar fi trebuit. Nu am văzut, din păcate, o îmbunătățire globală a sistemului de învățământ”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri, folosind informații false sau scoase din context.

