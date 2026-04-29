Frații mai mici sunt de două-trei ori mai predispuși la spitalizări pentru boli respiratorii grave în primul an de viață.

Aproximativ 50% din diferența salarială de 1,9% între primii și al doilea născut se explică prin impactul acestor probleme de sănătate

Primii născuți beneficiază de 20-30 de minute suplimentare de atenție parentală zilnic în copilărie, iar această atenție favorizează stimularea cognitivă, contribuind la succesul lor în viață.

Și părinții sunt de vină!

Cel mai mare copil dintr-o familie are, de obicei, cele mai mari șanse de a ajunge departe în viață. Ceea ce a fost considerat mult timp o prejudecată a fost confirmat acum de un studiu recent. Și părinții sunt parțial de vină, chiar dacă își doresc doar ce e mai bun pentru toți copiii lor.

O nouă cercetare realizată de experți din SUA, China și Danemarca explică acest fenomen printr-un amestec complex de factori biologici și comportamentali.

Studiul arată că frații mai mici tind să aibă mai puține șanse de succes comparativ cu frații lor mai mari, ceea ce se reflectă în educație, venituri și alte aspecte ale vieții adulte.

Diferențele dintre frați

Un studiu norvegian din 2005 a relevat că frații mai mici au riscuri mai mari să renunțe la școală mai devreme decât primii născuți.

De asemenea, aceștia câștigă mai puțin ca adulți, iar diferențele salariale cresc odată cu mărimea familiei.

În plus, surorile mai mici au un risc mai mare de a deveni mame adolescente, comparativ cu surorile lor mai mari.

Sănătatea în copilărie

O ipoteză recentă, susținută de date administrative daneze, sugerează că sănătatea fragilă din copilărie ar putea fi un factor decisiv.

Potrivit cercetării, frații mai mici sunt de două până la trei ori mai predispuși să fie internați în spital pentru boli respiratorii grave în primul lor an de viață, comparativ cu frații mai mari.

În primele 12 luni, copiii prim-născuți se îmbolnăvesc mult mai rar decât frații lor mai mici. Impactul bolilor asupra dezvoltării cerebrale poate fi direct, prin inflamații, sau indirect, prin deturnarea energiei organismului pentru lupta împotriva infecțiilor, în detrimentul creșterii creierului.

Cercetătorii au descoperit o legătură cauzală între problemele de sănătate din copilărie și veniturile mai scăzute la maturitate.

Aproximativ jumătate din diferența salarială de 1,9% între primii și al doilea născut poate fi explicată prin aceste probleme de sănătate.

Atenția părinților, un alt factor-cheie

Un alt element important este comportamentul părinților. Datele din SUA indică faptul că primii născuți beneficiază de aproximativ 20-30 de minute mai mult timp individual cu părinții lor în fiecare zi, pe parcursul copilăriei, comparativ cu frații mai mici.

Părinții încearcă să ofere o atenție egală copiilor lor, dar realitatea este că, odată cu venirea pe lume a altor copii, timpul lor se împarte, explică cercetătorii

Această atenție suplimentară poate contribui la o stimulare cognitivă mai intensă pentru primii născuți, mai ales în primii ani de viață, considerați cruciali pentru dezvoltarea intelectuală. Deși frații mai mici se plâng adesea că nu primesc la fel de multă atenție, se pare că au dreptate.

Studiul subliniază că diferențele în educație, sănătate și atenția parentală contribuie la succesul mai mare al primilor născuți. În timp ce părinții își doresc ce e mai bun pentru toți copiii lor, provocările naturale ale creșterii mai multor copii pot crea dezechilibre inevitabile, cu efecte pe termen lung asupra vieții acestora.