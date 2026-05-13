În timpul discursului său pe scena Impact din Polonia, Amal Clooney a fost întrebată de gazda Anita Werner, care e responsabilitatea ei în casă. „Depinde de ce aspect. În bucătărie, cu siguranță nu sunt eu, dar poate merită să-l întreb pe soțul meu”, a răspuns avocata. După cuvintele ei, George Clooney a apărut brusc pe scenă. „Cred că e clar că eu sunt șeful”, a anunțat el râzând.

Actorul a fost întrebat despre Fundația Clooney pentru Justiție, pe care o conduce împreună cu soția sa. A menționat că este o inițiativă comună, așa că vedeta nu joacă un rol principal. „Soția mea este un geniu și am un respect enorm pentru ea. Mă bucur să o cunosc, darămite să mă căsătoresc cu ea. Sunt foarte fericit să-i susțin proiectele”, a răspuns el. A continuat explicând că fundația susține comunicarea, un domeniu în care Amal a excelat întotdeauna.

Amal și George Clooney au vorbit și despre jurnalismul independent: „Merită să lupți pentru el”, au spus cei doi, la unison.

George Clooney a negat, de asemenea, știrile false conform cărora intenționează să renunțe la actorie. Vedeta a subliniat valoarea jurnalismului independent și a libertății de exprimare, subliniind că tinerii adesea nu înțeleg acest lucru. „Nu este ceva evident. Trebuie să lupți pentru asta. Generațiile următoare nu văd asta; cred că este mereu acolo”, a spus el. De asemenea, a subliniat că îi place să o vadă pe soția sa luptând pentru dreptate.

Amal a vorbit anterior și despre libertatea de exprimare. Avocata și-a prezentat „mesajul pentru Polonia”. „Nu poți avea o societate liberă fără un sistem judiciar și o presă independente. Dacă nu ai o presă independentă, nu știi ce se întâmplă, iar dacă nu ai un sistem judiciar independent, începi să vezi procesele ca niște înțelegeri politice”, a spus ea. A subliniat apoi că trebuie să luptăm pentru o presă liberă și independența jurnaliștilor.

„Cred că, în calitate de avocat, am un rol special de jucat și un simț al datoriei. Legea poate fi folosită pentru bine, dar poate fi folosită și pentru rău. Încerc să-mi folosesc abilitățile pentru a-i ajuta pe cei care au mai puține oportunități. Este o onoare pentru mine să pot face asta”, a mai spus soția actorului.

Clooney a subliniat că momentele în care îi reprezintă pe jurnaliștii pe care autoritățile unei anumite țări încearcă să-i „reducă la tăcere”, precum și toate cazurile împotriva ISIS, sunt deosebit de importante pentru ea. „Îmi amintesc de cazuri în care am lucrat ani pentru a le duce la o soluție și a obține o condamnare”, a spus ea.

Potrivit avocatei, lumea se confruntă în prezent cu o „criză a sistemului judiciar internațional”. „Nu a fost niciodată perfect, dar acum este la cel mai scăzut nivel. Întotdeauna am avut un sistem imperfect, dar a existat un acord asupra principiilor, fiecare țară semnând Convenția de la Geneva. Astăzi vedem lideri mondiali care încalcă în mod deschis legea. Sistemul este în criză fără conducerea SUA”, a spus ea.

În cele din urmă, George Clooney a fost întrebat ce sfaturi le-ar da polonezilor de astăzi despre cultivarea democrației. „Nu știu dacă suntem în măsură să oferim sfaturi despre cultivarea democrației”, a râs actorul. „Ne poți spune ce să nu facem”, a adăugat Amal.

„Trebuie să ne amintim că istoria nu urmează o linie dreaptă. Cu toții trebuie să trăim aceste momente mai întunecate. Tot ce ați făcut, și cred că alegerile din 2023 v-au permis să faceți acest lucru, a necesitat diligență și efort”, a spus el, reiterând importanța jurnalismului independent.

Amal Clooney este una dintre cele mai recunoscute avocate din lume. Este clasată printre cei mai buni avocați în topurile Legal 500 și Chambers and Partners, specializându-se în drepturile omului, drept public și drept penal internațional.

Impact 2026 va avea o ediție de gală și la București, pe 29 și 30 septembrie, la Romexpo Exhibition Center & Face Convention Center, în Piața Presei Libere, unde vorbitori de top vor fi actorul american Ryan Reynolds și Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universității Stanford și șefa Clinicii de Diagnostic Dual pentru Medicină în Dependență de la Stanford.

Printre speakeri se va număra, la fel ca la ediția din 2025, și Andrei Bereandă, CEO Ringier România.

