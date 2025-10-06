Olanda – destinația preferată

Olanda se evidențiază ca destinația cea mai căutată de studenții români. Elena Roșca, manager de marketing la IUF, explică: „Olanda rămâne destinaţia preferată a tuturor tinerilor români, asta pentru că oferă o varietate de programe, aplicate, ceea ce pentru ei e o schimbare, versus ce învaţă la liceu în fiecare zi în ţară”.

Costurile studiilor în Olanda se ridică la aproximativ 2600 de euro anual. Principala provocare o reprezintă cazarea, după cum menționează consilierul Edmundo Victoria Stan: „Găsitul unei chirii necesită multa energie […] Se poate plăti de la 500 de euro la 1.200 de ero pe lună doar pentru o persoană, ceea ce este mult, plus costurile de viaţă, cumpărăturile de la supermarket săptămânale…”

Domenii de studiu populare

Tinerii români sunt interesați în special de business, programare, psihologie, și mai recent, de inteligență artificială și inginerie medicală. Alegerea este influențată de țară și buget.

Germania, Danemarca și Finlanda se clasează în top șase mondial la performanță academică. În Germania, universitățile de stat nu percep taxe pentru cetățenii UE, iar în țările nordice, studiile sunt gratuite.

Opțiuni costisitoare

Universitățile din Marea Britanie și SUA rămân cele mai scumpe. Obținerea unei burse de performanță poate reduce semnificativ cheltuielile, dar necesită un dosar impresionant.

Un elev și-a exprimat dorința: „Mi-aş dori să studiez în străinătate, poate Spania sau Italia, şi ceva legat de antreprenoriat”. Un alt tânăr a subliniat avantajele studiilor în Olanda: „O facultate din Olanda, pe partea de business, te ajută foarte mult în a găsi un job, sunt multe internshipuri şi oportunităţi pe care le ai din facultate”.

