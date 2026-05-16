„Să mă-ntorc aici, ca să schimb destine”

Dacă vrei cu adevărat, poți. Dacă îți dorești suficient de mult, reușești. Nu sunt doar vorbe-n vânt pe care le auzim în speech-uri motivaționale. Ne-a demonstrat asta Dumitrica Chistol, o educatoare de la țară, dintr-un sat din județul Neamț, a cărei poveste de viață bate orice scenariu de film. 

Dana, cum o strigă familia și prietenii, este profesor MERITO, premiată anul acesta pentru excelență, pentru performanță, pentru modul în care a reușit să ofere educație unor copii defavorizați, care veneau la grădiniță doar când nu mai aveau ce să mânânce acasă. Inclusiv ministrul Educației, Mihai Dimian, a dorit s-o cunoască, i-a strâns mâna, a felicitat-o și s-a fotografiat împreună cu ea. 

La Gala MERITO, în aplauzele a zeci de invitați, Dumitrica a plâns mult. De emoție, de fericire, dar și de tristețe. Pentru că drumul ei până să ajungă sus, pe scenă, a fost nu greu, ci teribil. Dar, în cele din urmă, munca i-a fost recunoscută. Iar acum, în sfârșit, și-a dat voie să plângă și să-și spună povestea.

Cât a fost copil, acasă, la părinți, a muncit cot la cot cu mama ei în gospodărie, a avut grijă de frații mai mici sau era trimisă cu oile pe câmp. Pleca de dimineață cu joarda într-o mână și o carte în buzunar. Apoi, în tinerețe, a fost croitoreasă prin sat, dar a muncit și într-o fabrică de pielărie de la oraș. În Italia a fost menajeră în casele oamenilor bogați, a dormit prin șoproane și magazii, cu gândul la cele două fetițe pe care le lăsase la rude, în țară. La 43 de ani, viața femeii a luat însă o întorsătură la care n-ar fi îndrăznit să viseze niciodată. Încurajată de oameni buni și frumoși, Dumitrica a dat la facultate, în Bacău, odată cu fiica ei cea mică, iar apoi a intrat în învățământ.

La Gala MERITO, educatoarea din Poieni a recitat o poezie inspirată din viața sa, despre grădinița și copiii ei dragi, un moment care a stârnit în sală valuri de emoție. Au fost oameni care au zâmbit nostalgic, dar oameni care au privit triști în pământ. Cu toții însă, la final, au aplaudat-o frenetic. 

După un sfert de veac de școală despărțită,
Și 13 ani prin lume rătăcită, 
M-am reîntors acasă. 
Dar nu-n cea părintească, 
Ci-n locul meu de suflet – căsuță bătrânească. 
Căsuța mea cu visuri, uitată în tristețe, 
Unde un copil așteaptă și vrea încă să învețe.
Am renunțat, ușor, la lunga mea vacanță, 
Și m-am întors privind cu dragoste spre mine.
Pornind la drum, în suflet c-o speranță: 
Să mă întorc aici, să schimb destine. 

Cum a ajuns Dumitrica Chistol, de la croitoreasă și menajeră în casele bogătașilor din Italia, la educatoare într-o grădiniță de la țară. Povestea fascinantă a „Cenușăresei” din Poieni, mama de suflet a copiilor sărmani
Dumitrica Chistol, pe scena Galei MERITO 2026. Foto: Vlad Chirea

Un copil necăjit. „Aș fi vrut să mă lase mama să citesc, nu să mă pună la muncă”

Povestea Danei începe într-un mic sat aflat pe malul stâng al Bistriței, Zănești, acolo unde s-a născut și a copilărit. Însă amintirile triste din acea perioadă o bântuie și-n ziua de azi.

„Noi suntem patru frați. Sora cea mare la 16 ani s-a angajat, așa că eu am avut grijă de ceilalți doi frați mai mici. Mama muncea la Buhu, într-o secție de croitorie, tata la fel, era plecat de dimineață până seara cu treburile lui, lucra la un siloz de cereale. Așa că gospodăria și frații au rămas în grija mea. Iar eu, vrând-nevrând, am învățat cum să devin a doua lor mamă. Și nu aveam decât opt ani”, ne-a mărturisit Dumitrica.

Însă, în tot acest timp, copila s-a dus zi de zi la școală, a învățat bine și a ajuns mândria clasei. Nu și a părinților, care nu au dat niciodată mare importanță învățăturii. „Numai eu știu cum am învățat. Când ai mei mă trimiteau cu animalele la câmp, îmi strecuram în buzunar și câte o carte. Erau singurele momente când puteam citi în voie. Acasă nu mă lăsau, mă puneau la treabă. Temele, la fel, mi le făceam după ce-mi terminam munca”.

La câmp, era fericită pentru că avea timp toată ziua să citească. „Primăvara, până să le dea tata la stână, mergeam cu oile și vacile pe luncă – la noi e lunca Bistriței. Atunci ce mai apucam să citesc, să scriu, să învăț pentru școală”.

Un singur lucru și-a dorit cât a fost copil: nu păpuși, nici rochițe, ci să aibă cât mai multe cărți, iar mama s-o lase să citească. „Tare aș fi vrut să-mi spună și mie să las deoparte treaba și să mă duc să-nvăț. Însă, din păcate, tot ce făceam pentru școală făceam ori pe ascuns, ori noaptea, la lumânare sau la lampa cu gaz. Ai mei nu m-au susținut. Eu trebuia doar să muncesc și să am grijă de frați. Avea mama o vorbă: mai întâi munca și pe urmă distracția”. 

Cât despre cuvinte de laudă sau încurajări, nici pomeneală! „Ai mei se bucurau când eram lăudată la școală,  în ședințele cu părinții, dar să mă susțină cu adevărat, nu au făcut-o niciodată. Și tare mult m-a durut asta!”

Cum a ajuns Dumitrica Chistol, de la croitoreasă și menajeră în casele bogătașilor din Italia, la educatoare într-o grădiniță de la țară. Povestea fascinantă a „Cenușăresei” din Poieni, mama de suflet a copiilor sărmani
Dumitrica Chistol, la grădinița din Poieni. Foto: Doria Drăgușin, MERITO

„Am învățat croitorie și lucram pentru femeile din sat”

Când a ajuns mai mare, pe lângă toate treburile casei, Dumitrica a învățat de la mama ei și croitorie. Apoi, a început să lucreze prin sat, cot la cot cu ea. „Atunci am învățat să fac butoniere, să cos tivuri, nasturi, am învățat singură să lucrez la mașina de cusut. Și uite așa mai făceam și eu câte un șorț pentru vreo băbuță, coseam bluze sau puneam fuste pe elastic. Îmi plăcea mult, dar și asta o făceam pe ascuns, căci mama nu mă lăsa să folosesc mașina, să nu bontesc acul”. 

Când nu cosea și nu avea grijă de frați, copila era cu treburi prin curte. Tot timpul se găsea câte ceva de făcut. „Să mătur, să aduc apă de la fântână, să fac curat la animale, să le pun de mâncare. Primăvara, în fiecare zi le căram coșărci cu buruieni. Iarna trebuia să desfac snopul de strujeni, să-l scutur bine, să nu fie cuibare de șoareci”.

Anii au trecut, iar Dumitrica a ajuns la Liceul Agricol din Roznov. „Aș fi putut să intru la un liceu mult mai bun de la oraș, dar părinții nu au știut unde să mă trimită. Așa că am nimerit aici. Dar n-a contat, pentru că eu am vrut să învăț carte și am învățaț. Așa, pe ascuns, noaptea, fără ca ai mei să mă vadă, am ajuns să particip și la olimpiade județene”.

Liceul l-a terminat în 1991, iar pe diplomă scrie că este tehnician horticultor. „Am și un permis de tractorist-brazdă, pentru că în liceu am învățat să conduc tractorul. Țin minte că atunci când mi-am luat permisul, la examen, polițistul m-a întrebat «Dar tu de ce nu stai la cratiță? Ce-ți trebuie ție să conduci tractorul?». Tare m-am mai necăjit atunci”.

Însă, după Revoluție, în agricultură se găsea foarte greu de muncă. „S-au închis atunci serele, fermele au dat faliment. Practic, nu am mai avut nicio șansă să-mi găsesc de lucru. Aș fi putut să fiu suplinitoare chiar aici, la Poieni, dar nu m-au lăsat părinții”. Pe atunci, Dumitrica nu știa că peste zeci de ani se va întoarce la Poieni educatoare.

La muncă în Italia. Sechestrată în locuința unor bătrâni care o tratau ca pe o sclavă

În cele din urmă, Dumitrica, sătulă de muncă și sătulă să-i crească pe frații mai mici, s-a angajat la o firmă de pielărie. Opt ani a muncit acolo. „Între timp, m-am căsătorit și am avut și două fete”. 

În Italia a plecat la muncă imediat după soțul ei, deși copiii erau încă mici. „Voiam să ne ridicăm și noi o căsuță, dar nu aveam bani. Așa că am plecat amândoi la muncă în Italia. Doi ani fetele au fost crescute de rude, iar această perioadă, cât am stat departe de ele, a fost cea mai neagră din viața mea”. 

Multe a pătimit Dumitrica în viață, dar ce i s-a întâmplat în Italia a fost un coșmar. Soțul ei, la început zilier, și-a găsit de muncă la un atelier de fierărie, iar ea muncea la curățenie prin casele oamenilor, dar făcea și croitorie. Așa a ajuns să fie sechestrată, timp de o săptămână, în locuința unor bătrâni.

„M-au închis în casă și nu mi-au mai dat drumul. Nu aveam voie să vorbesc la telefon, nu aveam voie să contactez pe nimeni sau să ies afară. Mă izolaseră total. În schimb, munceam pentru ei de dimineața până seara: făceam curățenie, spălam, călcam, făceam mâncare, reparații prin casă. Iar când nu am mai putut suporta și am spus că eu plec, bătrâna m-a amenințat cu carabinierii. Mi-a spus că dacă o las singură, cheamă poliția și spune că le-am furat din casă. Am reușit să scap de acolo, cu greu, dar am reușit”. 

Cum a ajuns Dumitrica Chistol, de la croitoreasă și menajeră în casele bogătașilor din Italia, la educatoare într-o grădiniță de la țară. Povestea fascinantă a „Cenușăresei” din Poieni, mama de suflet a copiilor sărmani
Dumitrica Chistol s-a înscris la facultate la 43 de ani. Foto: Doria Drăgușin, MERITO

„Făceam curat în casa oamenilor, iar apoi le citeam cărțile din bibliotecă”

După doi ani de muncă în Italia, cei doi soți s-au reîntors în România. „Când am ajuns acasă, fetița mea cea mică, de doar cinci ani, abia m-a recunoscut. Am întrebat-o dacă știe cine sunt și mi-a răspuns că da, sunt mama. Iar apoi, în timp ce m-am aplecat s-o iau în brațe, copila m-a lovit cu palma de și-n ziua de azi mă arde obrazul”. 

După un timp, familia a decis să se întoarcă în Italia, de data aceasta cu tot cu copii. „Am înscris fetele la școală acolo, mi-am găsit și eu de lucru“.

Dumitrica a lucrat tot în curățenie, dar și în croitorie. „Făceam inclusiv tapițerie, dacă avea cineva de îmbrăcat vreun fotoliu sau o canapea, le croiam acolo pe loc, în locuința lor. Lucram la perdele, la draperii, coseam haine, iar în momentele de pauză împrumutam cărți din bibliotecile oamenilor și citeam. Era cel mai plăcut moment din zi: când, după ce terminam de făcut curat, reușeam să pun mâna pe câte o carte”. 

Studentă la 43 de ani

După 13 ani de muncă în Italia, Dumitrica s-a întors în țară împreună cu soțul și fata cea mică. „Cea mare a rămas să-și termine facultatea, iar un an mai târziu, cea mică a dat și ea examen în România, la Cluj, la Babeș Bolyai. În acea vară, am dat și eu examen, dar în Buzău, la Facultatea de Științe, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar”.

În anul 2015, la 43 de ani, Dumitrica Chistol devenea studentă în anul întâi la facultate. O facultate care avea să-i deschisă ușa către „cea mai frumoasă meserie din lume”, așa cum spune tot ea. „Trei ani a durat facultatea și nu am lipsit o zi. Am intrat cu examen, dar a contat foarte mult și nota de la bacalaureat. Dar a fost un examen vocațional pentru că am citit, am cântat, am dat și o probă de desen”.  

În vremea studenției, în anul doi de facultate, Dumitrica s-a angajat ca educatoare suplinitoare la grădinița din satul Poieni, comuna Piatra Șoimului, aflată la doar 15 kilometri distanță de Roznov, unde locuiește și-n prezent. „Era grădinița unde ar fi trebuit să ajung suplinitoare în tinerețe. Ca să vedeți cum e viața și ce înseamnă destinul”.

Primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns la grădiniță – era în vacanța de vară – a fost să curețe sala de clasă și s-o decoreze. „Am decorat, am aranjat, am pictat, am văruit, am vopsit băncuțele, scaunele, am adus perdele noi și curate, am transformat clasa într-o căsuță dragă de care n-o să mă pot despărți niciodată”.

Cum a ajuns Dumitrica Chistol, de la croitoreasă și menajeră în casele bogătașilor din Italia, la educatoare într-o grădiniță de la țară. Povestea fascinantă a „Cenușăresei” din Poieni, mama de suflet a copiilor sărmani
Dumitrica Chistol, alături de ministrul Educației, Mihai Dimian, la Gala Merito. Foto: Vlad Chirea

Copilași de 10 ani cu palmele bătătorite de muncă

Relatia educatoarei cu părinții, în schimb, este… complicată, ne-a dat de înțeles Dumitrica, zâmbind. Pentru că oamenii sunt săraci și fără educație. În schimb, foarte munciți. Dar, ne-a spus Dumitrica, aici sunt și oameni care doresc să-și depășească condiția. Mai ales mamele tinere. „Și le spun dacă voi nu mai puteți să vă întoarceți la școală, că așa e viața, grea, măcar lăsați-i pe copiii voștri să învețe. Și să știți că multe au înțeles, iar acum copiii vin zilnic la grădiniță”.

Dar are Dumitrica un of de care nu poate scăpa oricât de mult ar încerca: abandonul școlar în rândul elevilor din sat, mai ales în rândul celor care provin din familii defavorizate.

„De mici îi văd cu telefoanele în mână, ciorchine unii peste alții, să se uite într-un ecran. Părinții nu-i supraveghează, nu le impun limite și reguli, nu-i trimit la școală pentru că îi iau la muncă, la cules de ciuperci sau lemne. Copiii din Poiana încalecă pe cai fără șa și zboară ca gândul pe ulițe, spre păduri. Să-i vezi călare, cu hățurile într-o mână, cu drujba în cealaltă și cu telefonul ținut și el aproape. Ce școală? Ce lecții? Ce teme? Băieții de la 10-12 ani muncesc cu ziua prin sat, iar fetele devin mame”.

Nici proiectele europene, nici banii, nici mâncarea sau hainele oferite de diverse fundații și ONG-uri nu au stopat abandonul școlar din zonă. Pentru că dacă mama și tata nu-i spun să se ducă la școală, să învețe, copilul, cu tot suportul oferit de stat, este un copil pierdut. Iar Dumitrica simte de multe ori că se luptă cu morile de vânt. „Mă uitam la mâinile copiilor de clasa a doua, a treia… aveau palmele muncite și pline de bătături, de-mi venea să plâng de mila lor”.

„Încă trăim într-o societate în care bărbatul decide dreptul la educație al soției”

Dumitrica ne-a mărturisit că a încercat să-i aducă la școală nu numai pe copii, ci și pe părinții lor. A fost programul „A doua șansă”. „Numai eu știu cât m-am luptat să le aduc pe mămici în bănci, să le conving să reia școala, să învețe. Am pus prin sat afișe, am vorbit cu ele pe unde le-am întâlnit, le-am explicat, le-am rugat să vină măcar o dată, să vadă cum este. Cele mai multe nu au venit. De ce? Mi-au spus că nu le-au lăsat bărbații. Da, încă trăim în acea societate în care bărbatul decide dacă soția are sau nu dreptul la educație”. 

Pentru Dumitrica performanță înseamnă să îi convingă pe prinții din Poieni să-și trimită copiii la grădiniță, dar și la școală, dar și să revină ei înșiși în bănci, să-și reia studiile. „Aici, cei mai mulți nu au nici măcar opt clase. În această perioadă a anului, mulți sunt plecați la plantații de puieți. Stau în niște barăci, izolați acolo, și bărbați și femei, și copii, și asta fac: plantează brazi pe munte. Este modul lor de a-și câștiga pâinea. Apoi, vara, când apar fructele de pădure, oamenii pleacă la cules de dimineață până seara. Cu tot cu copii. Deci, degeaba îi chem eu la școală. Ei sunt la pădure“.

MERITO să fii iubită. „M-am simțit ca o Cenușăreasă”

Când vorbește despre copii, vocea educatoarei devine caldă și însuflețită, iar fericirea i se ghicește în glas. „Eu îi tratez pe toți la fel, nu fac diferențe între ei. Căci trebuie să dau fiecăruia posibilitatea să stea lângă mine, să se uite în ochii mei, să audă ce vorbesc, să se bucure, să vorbească la rândul lor, să participe la activități. Și am grijă de fiecare în parte ca și cum ar fi toți ai mei. Mă port ca o bunică”. 

Iar copiii știu și simt că sunt iubiți. „Încerc prin jocuri, povești, poezii să-i integrez pe toți, și români și de etnie. Să le vedeți strălucirea din ochișori, bucuria aia pură, de copil, când dansez cu ei, când joc teatru, le recit sau le spun povești!”. 

Cu timpul, despre educatoarea de la Poieni și minunile pe care le face cu copiii a început să se vorbească din ce în ce mai mult, iar Dumitrica a ajuns să fie vizitată de o mulțime de fundații și ONG-uri. „Copiilor nu le lipsește nimic, pentru că am tot primit diverse, iar când nu am primit am cerut și când nu am cerut, am cumpărat: jucării, magneți luați la kilogram, cuburi din lemn, forme de făcut gogoși pe care cei mici le bagă unele într-altele, pahare de plastic să facem piramidă. Uneori, pun bani părinții, alteori eu, alteori primim donații. Cumva, într-un fel cum numai noi știm, ne descurcăm, iar copiilor nu le lipsește nimic”. 

Premiul primit în cadrul Galei Merito 2026 a fost, spune Dumitrica Chistol, un vis împlinit. „M-am simțit ca o Cenușăreasă a cărei poveste are un final fericit. Mă tot întrebam ce am făcut eu să merit un astfel de premiu“.

Răspunsul? Și-a făcut meseria de dascăl, așa cum toți ar trebui să și-o facă. Însă, mai presus de toate, Dumitrica iubește copiii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Ploi torențiale, grindină și vijelii: 5 județe sunt sub cod portocaliu și 20 de județe sunt vizate de avertizări meteo ANM de cod galben
Știri România 11:00
Ploi torențiale, grindină și vijelii: 5 județe sunt sub cod portocaliu și 20 de județe sunt vizate de avertizări meteo ANM de cod galben
Furtuni cu grindină în jumătate de țară, inclusiv București, de sâmbătă la prânz. Harta zonelor afectate de avertizările ANM
Știri România 09:41
Furtuni cu grindină în jumătate de țară, inclusiv București, de sâmbătă la prânz. Harta zonelor afectate de avertizările ANM
Parteneri
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Adevarul.ro
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Încă o lovitură încasată de Dan Șucu: își pierde gratis vedeta! Cu ce echipă va semna
Fanatik.ro
Încă o lovitură încasată de Dan Șucu: își pierde gratis vedeta! Cu ce echipă va semna
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Decizia luată de Cabral și Andreea Ibacka după divorț. Ce se va întâmpla cu cei doi copii, Namiko și Tiago
Stiri Mondene 11:00
Decizia luată de Cabral și Andreea Ibacka după divorț. Ce se va întâmpla cu cei doi copii, Namiko și Tiago
Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea lui la Survivor: „Am nevoie de o mică dietă”
Stiri Mondene 10:29
Ce spune Cătălin Botezatu despre participarea lui la Survivor: „Am nevoie de o mică dietă”
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Planta exotică tot mai populară în curţile românilor. La Motru a fost plantată şi în parcuri publice
ObservatorNews.ro
Planta exotică tot mai populară în curţile românilor. La Motru a fost plantată şi în parcuri publice
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Cum este afectat creierul tău atunci când devii imigrant
Mediafax.ro
Cum este afectat creierul tău atunci când devii imigrant
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Mediafax.ro
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Traian Băsescu spune că Ilie Bolojan se gândește doar la viitoarea sa candidatură: „Pentru mulți e ceva extraordinar, un soi de Mesia”
Politică 15 mai
Traian Băsescu spune că Ilie Bolojan se gândește doar la viitoarea sa candidatură: „Pentru mulți e ceva extraordinar, un soi de Mesia”
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Politică 15 mai
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?