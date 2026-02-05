Cum va funcționa sistemul de testare standardizată

Noua platformă de testare standardizată, care va fi implementată în școlile și liceele din Brașov, reprezintă o premieră în România și are ca scop evaluarea nivelului de cunoștințe și competențe ale elevilor de la un an la altul.

Testarea se va realiza digital, pe tablete sau computere, în cadrul școlilor, sub supravegherea cadrelor didactice, într-un mod similar evaluărilor clasice. Platforma permite atât testarea online, cât și offline.

Corectarea va fi automată, iar datele vor fi colectate și analizate unitar. Acest lucru va asigura obiectivitatea rezultatelor care vor putea fi comparate între elevi, clase și școli din localitate.

„Elevii și școlile vor avea acces la una dintre cele mai avansate tehnologii de testare standardizată la nivel mondial. Platforma este utilizată în peste 20 de țări și stă la baza testărilor de tip PISA. Acest demers va duce la creșterea calității actului educațional și la eficientizarea procesului de învățare”, a declarat Răzvan Bologa, profesor la Facultatea de Cibernetică din cadrul ASE București.

Răzvan Bologa, profesor la Facultatea de Cibernetică din cadrul ASE București. Foto: brasovcity.ro

Rezultatele nu vor fi trecute în catalog

Un element esențial al acestui sistem este faptul că testările nu au rol de notare și nu sunt trecute în catalog, eliminând presiunea suplimentară asupra elevilor. Scopul lor este diagnosticarea nivelului real de învățare, identificarea punctelor forte și a ariilor care necesită îmbunătățiri, precum și sprijinirea deciziilor educaționale bazate pe date concrete. Prin aceste evaluări sunt măsurate nu doar cunoștințele, ci și competențele digitale și gândirea critică.

Părinții vor primi rapoarte ale progresului elevilor

Platforma generează rapoarte electronice detaliate, care vor fi transmise părinților prin intermediul școlilor, în format digital. Aceste rapoarte vor oferi o imagine clară asupra progresului elevilor și permit părinților să își adapteze mai bine sprijinul acordat copiilor și să ia decizii informate privind parcursul educațional al acestora.

Implementarea platformei va avea loc treptat, începând cu luna martie. Unele unități de învățământ sunt deja pregătite să utilizeze acest sistem, în timp ce altele se află în proces de adaptare. „Începând cu luna martie, școlile vor începe să utilizeze platforma treptat. Unele unități sunt deja mai bine pregătite, altele sunt în proces de adaptare, însă obiectivul este ca, în câteva luni, fiecare școală din Brașov să fi desfășurat cel puțin o sesiune de testare modernă prin noua platformă TAO Testing”, a mai declarat profesorul universitar Răzvan Bologa.

În prima etapă, frecvența estimată este de una până la două testări pe an, cu posibilitatea extinderii utilizării și la nivelul fiecărei unități de învățământ, în funcție de nevoile identificate. „Sunt convins că și această platformă de testare standardizată își va demonstra eficiența în timp. Este un instrument benefic pentru toți cei implicați în procesul educațional: școală, elev și, bineînțeles, părinte”, a declarat Ovidiu Tripșa, inspector școlar general.

Ovidiu Tripșa, inspector școlar general în cadrul ISJ Brașov. Foto: brasovcity.ro

Testările, organizate de fiecare școală în parte

Inspectoratul Școlar Județean, alături de directorii unităților de învățământ, consideră platforma un instrument valoros de analiză educațională. Aceasta permite monitorizarea evoluției elevilor pe termen mediu și lung, inclusiv pe parcursul mai multor ani de studiu, oferind date relevante pentru evaluarea progresului individual și colectiv. 

În același timp, școlile pot utiliza rezultatele pentru a ajusta strategiile de predare, pentru a interveni punctual acolo unde este necesar sau pentru a fundamenta schimbări mai ample la nivel instituțional.

„Conform informațiilor prezentate, este vorba despre două testări centralizate, gestionate de Inspectoratul Școlar. Totuși, din primele discuții purtate cu administratorii și inițiatorii platformei, am înțeles că aceste testări pot fi organizate și la nivelul fiecărei unități de învățământ, ceea ce ar permite o utilizare mai frecventă”, a declarat Ovidiu Tripșa, inspector școlar general.

Profesorii vom putea afla evoluția elvilor de la un an la altul

Directorii mai multor colegii din Brașov au subliniat utilitatea testării standardizate ca instrument de diagnostic, mai ales prin posibilitatea de a compara rezultatele de la un an la altul și de a observa evoluția reală a elevilor la discipline precum matematica sau limba și literatura română. 

De asemenea, este apreciată existența unor baze de date și a unor platforme de antrenament, care pot sprijini pregătirea individuală a elevilor și pot fi, în anumite situații, personalizate în funcție de specificul fiecărei școli.

Antal Maria, directoarea Colegiului Național Unirea: ,,Această platformă este una benefică, pentru că ne dă o imagine a nivelului elevilor dintr-un anumit moment, mai ales dacă vorbim de o perioadă de 4 ani. Sigur, dacă dăm o testare la matematică sau limba și literatura română și vedem de la un an la celălalt, putem să facem o evaluare foarte clară, dacă a crescut nivelul acelui elev la aceeași clasă”. 

Carmen Tănăsescu, directoarea Colegiului Național „Andrei Șaguna“: „Faptul că există platforme de antrenament pentru copii, indiferent de domeniu, este un lucru bun. Spun asta în cunoștință de cauză, pentru că în urmă cu trei ani noi am pornit un astfel de proiect la nivelul școlii și chiar a funcționat foarte bine. Școala noastră va implementa cu multă bucurie acest proiect, pentru că ni se potrivește. Foarte important este accesul la baza de date, pentru ca toți elevii să se poată antrena singuri”.

Nicoleta Știucă, directoarea Colegiului „Nicolae Titulescu. Foto: brasovcity.ro

Nicoleta Știucă, directoarea Colegiului „Nicolae Titulescu”: „Această platformă va fi foarte utilă, pentru că o testare standardizată este necesară de multă vreme. Copiii trebuie să poată fi așezați unul alături de celălalt în privința competențelor și în privința informațiilor pe care le dețin. Două testări pe an mi se par suficiente, pentru că avem deja o mulțime de modalități de a evalua și oricum, presupune o mobilizare și din partea profesorilor, și din partea copiilor”.

Ce sunt standardele naționale de evaluare

Standardele naționale de evaluare sunt un instrument de uniformizare a procesului educațional din România și urmează să fie implementate începând din toamna acestui an. Acestea vor fi aplicate în învățământul primar, gimnazial și liceal cu scopul de a elimina discrepanțele existente între notele acordate în diferite școli.

Standardele naționale de evaluare sunt elaborate pentru disciplinele din trunchiul comun și sunt structurate pe trei niveluri de performanță: de bază, consolidat și avansat. Ele descriu în detaliu ce trebuie să știe și să poată face un elev la fiecare etapă de învățare. Acestea nu sunt echivalente cu standardele de notare, dar se apropie ca funcționalitate.

„Nu spunem că elevul primește nota 5, dar în secunda în care noi spunem că la nivel avansat elevul trebuie să facă anumite lucruri, ne dăm seama când apare nota 10 și când apare nota 9”, a explicat Bogdan Cristescu, directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.

„Exces de putere" la o primărie din Transilvania: o consilieră locală a obligat instituția să-i accepte participarea online la ședințe, din străinătate
Știri România 18:00
„Exces de putere” la o primărie din Transilvania: o consilieră locală a obligat instituția să-i accepte participarea online la ședințe, din străinătate
Cancere care se pot vindeca. Ce spun medicii despre prevenție și depistare
Știri România 16:30
Cancere care se pot vindeca. Ce spun medicii despre prevenție și depistare
De ce și-a dat seama Piticu' pe vremea când făcea parte din trupa Simplu: „Drumul rămâne dificil"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:47
De ce și-a dat seama Piticu’ pe vremea când făcea parte din trupa Simplu: „Drumul rămâne dificil”
Gabi Tamaș a recunoscut că soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori. Cum erau să ajungă la divorț: „Eu eram de vină"
Stiri Mondene 17:07
Gabi Tamaș a recunoscut că soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori. Cum erau să ajungă la divorț: „Eu eram de vină”
Adriana Georgescu, avocata PNL prinsă în flagrant când lua mită, a fost arestată la domiciliu
Politică 17:11
Adriana Georgescu, avocata PNL prinsă în flagrant când lua mită, a fost arestată la domiciliu
Robert Negoiță, vizat de DNA și în cazul drumului construit peste magistrala de gaz. Ce spune prefectul Capitalei
Politică 16:20
Robert Negoiță, vizat de DNA și în cazul drumului construit peste magistrala de gaz. Ce spune prefectul Capitalei
