Materialele utilizate de elevi la clasă vor fi asigurate de la stat

O nouă lege schimbă semnificativ regulile privind resursele educaționale oferite gratuit în școli. Statul va trebui să asigure nu doar manuale, ci și o gamă largă de materiale didactice, inclusiv caiete de lucru și jocuri educaționale, într-un demers menit să reducă inechitățile și presiunea financiară asupra familiilor.

Decizia a fost luată printr-un act normativ publicat la finalul lunii aprilie în Monitorul Oficial, iar Ministerul Educației urmează să stabilească metodologia de implementare a legii.

Noua reglementare extinde considerabil tipul materialelor care trebuie puse gratuit la dispoziția elevilor și cadrelor didactice, potrivit Edupedu. Dacă până acum legislația se referea în principal la manuale, noua formă prevede explicit accesul gratuit și la jocuri, jucării, caiete de lucru și alte materiale didactice.

Prevederea se aplică în toate formele de învățământ – în limba română și în limbile minorităților naționale – și acoperă atât școlile de stat, cât și unitățile private autorizate sau acreditate.

În forma inițială a legii din 2023, articolul 93 menționa doar manualele gratuite. Noua formulare transformă această obligație într-un pachet mult mai larg de resurse educaționale, incluzând practic toate materialele utilizate la clasă. Până în prezent, o parte importantă dintre acestea erau achiziționate de părinți.

Părinții elevilor de la clasa pregătitoare trebuie să cumpere copiilor manualele auxiliare.

Accent pe clasa pregătitoare

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea în textul de lege a unui alineat dedicat clasei pregătitoare. Statul va trebui să asigure gratuit materiale didactice alternative, jocuri educaționale, cărți, fișe de lucru și caiete, atât în format tipărit, cât și digital.

„Ministerul Educației și Cercetării asigură, în mod gratuit, pentru elevii clasei pregătitoare din învățământul de stat, particular și confesional, materiale didactice alternative, jocuri didactice, precum și cărți educative, fișe de lucru adecvate unităților tematice studiate, caiete de lucru și alte materiale didactice conforme curriculumului național, în format tipărit și digital, în condițiile legii”, prevede noua lege.

Părinții, obligați în prezent să cumpere manualele auxiliare

În expunerea de motive a proiectului de lege, inițiatorii arătau că această intervenție legislativă vine după ani în care prevederile privind gratuitatea educației nu au fost aplicate complet. „În practică, Ministerul Educației nu asigură manuale sau alte materiale didactice pentru acest nivel”, se mai arată în document. În lipsa acestora, costurile au fost transferate către părinți, ceea ce a generat inechități.

Inițiatorii legii susțin că lipsa materialelor gratuite a generat diferențe între elevi încă de la începutul școlii. În multe cazuri, părinții au fost nevoiți să cumpere fișe și materiale auxiliare, ceea ce a creat o situație inechitabilă, mai ales pentru copiii din medii vulnerabile.

Datele invocate arată că aproximativ 180.000–190.000 de elevi sunt înscriși anual în clasa pregătitoare. Costul estimat al materialelor este de circa 100 de lei pe elev, ceea ce ar duce la un buget anual de aproximativ 19 milioane de lei – o sumă considerată modestă raportat la bugetul total al educației.

Legea prevede o libertate mai mare pentru profesori

Legea aduce modificări și în ceea ce privește libertatea cadrele didactice de a utiliza o varietate mai largă de resurse educaționale: jocuri, caiete de lucru, materiale didactice și resurse educaționale deschise.

Acestea pot fi folosite fie dacă sunt aprobate de Ministerul Educației, fie dacă respectă normele legale privind siguranța în utilizare. Modificarea consolidează libertatea inițiativei profesionale și oferă un cadru mai flexibil pentru desfășurarea procesului educațional.

