Internetul, prezent din prima clipă a zilei și până seara târziu

Documentul, publicat zilele trecute și elaborat pe parcursul mai multor  luni de cercetare, include contribuțiile a 1871 de elevi, 103 diriginți, părinți, consilieri școlari, directori, profesori și experți în sănătate mintală.

Potrivit raportului citat de psihologul specializat în adicții Mihai Copăceanu, timpul minim zilnic petrecut online de un elev este de 10 minute, iar maximul a ajuns la 13 ore și 45 de minute.

În weekend, intensitatea utilizării internetului crește semnificativ, ponderea elevilor care stau online peste 5 ore fiind de 2,5 ori mai mare față de zilele de școală.

Jurnalele elevilor arată că utilizarea internetului începe cu momentul trezirii (ora 6:40) și se încheie odată cu somnul de seară (ora 23:50).

„Dependența digitală e tăcută, e în masă, e omniprezentă”

Specialiștii avertizează că timpul petrecut online afectează stima de sine și sănătatea emoțională a copiilor. 

„Cu cât copiii petrec mai mult timp online, cu atât se simt mai puțin încrezători în ei: le scade stima de sine, se simt mai puțin apreciați și mai izolați. După 4 ore pe zi, starea de bine începe să se deterioreze vizibil.”, subliniază psihologul Mihai Copăceanu.

Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”
Recomandări
Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”

Un alt profesor citat în raport spune:  „dacă nu primesc like-uri, simt că nu contează.”

7 din 10 elevi folosesc TikTok zilnic, 6 din 10 YouTube, iar 4 din 10 Instagram.

Elevii consideră platformele online surse de inspirație, exprimare și conectare, dar recunosc riscuri precum distragerea atenției (63%), contactul cu persoane necunoscute (34%) și manipularea emoțională sau fake news (22%).

Franța vrea să interzică TikTok adolescenților din cauza „conținutului toxic, periculos și care creează dependență”.

„Dependența de droguri este zgomotoasă și sperie într-adevăr, dar vă spun că problema mai mare este ridicată de dependența digitală, care e tăcută, e în masă, e omniprezentă, dar consecințele sunt grave și lucrurile acestea ne scapă în momentul de față de sub control și nu numai, ne scapă chiar din vedere.”, avertizează un specialist în sănătate mintală.

Această dependență îi distrage și de la activitățile desfășurate în clasă, spun experții în educație.

Dependența de tehnologie îi face să fie mai puțin atenți la ceea ce se întâmplă în clasă, în școală și la învățare. Și cum învățarea este organizată pe modele mai învechite, ei nu reușesc să își mute atenția pe ele și rămân în mediul acela tehnologic.” – subliniază un expert în educație.

Ce au observat profesorii

Raportul surprinde și observații emoționante din partea cadrelor didactice, care subliniază că adolescenții au nevoie, în primul rând, de sprijin emoțional:

„Uneori cred că nu au nevoie de astfel de recompense. Au nevoie pur și simplu de prezența părinților și de afecțiunea lor. Pentru că i-am observat pe cei mici cum caută afecțiunea asta. Și când știi să le oferi, sunt efectiv topiți și tot comportamentul lor rebel se transformă.”, susține un profesor.

 „Ca profesor de română, am observat că ei nu mai știu să comunice; se închid în ei și, pe deasupra, nu mai știu să folosească cuvintele în contexte normale. Fac prescurtări, nu mai știu să folosească fraze coerente, clare.”, adaugă un alt profesor.

Unii părinți nici nu știu pentru ce folosesc copiii  telefonul.

„Mulți părinți nici nu știu ce fel de conținut consumă copiii lor. Depinde din ce familie provine copilul, pentru că unii provin din familii care nu au școală, ai căror părinți nici nu știu să citească sau să folosească telefoanele mobile sau tehnologiile digitale.”, atrage atenția un consilier școlar.

Date alarmante despre sănătatea mintală a elevilor

Raportul arată, printre altele, că:

  • 23% dintre elevii de gimnaziu prezintă risc de tulburări emoționale.
  • Cele mai frecvente manifestări sunt oboseala persistentă (45%), agitația și neliniștea (33%) și supărarea excesivă (31%).
  • 25% dintre elevi manifestă tendințe de auto-vătămare, mai frecvente la fete.
  • 46% dintre elevi afirmă că nu intervin atunci când asistă la acte de agresiune.
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”
Recomandări
Siegfried Mureșan, europarlamentar: „UE a adoptat cel mai mare pachet de ajutor economic adoptat vreodată pentru Republica Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru trei ani”

„Deși cadrele didactice apreciază efectele pozitive ale tehnologiei, acestea văd mai multe efecte negative decât elevii – o mare parte o percep drept o sursă majoră de distragere și dezorganizare emoțională, iar 82% consideră că aceasta contribuie la scăderea stimei de sine și a capacității de relaționare directă.”, scrie psihologul Mihai Copăceanu.

Raportul semnalează lipsa unui sistem standardizat de screening emoțional și comportamental în școli, ceea ce face imposibilă identificarea timpurie a problemelor de sănătate mintală.

Un studiu realizat de Google a arătat că vârsta medie la care copiii din România primesc primul smartphone este 8 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Viva.ro
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Unica.ro
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Federația Rusă deține pe teritoriul României 4,8 hectare de teren. Cea mai mică parcelă are doar 15 metri pătrați şi e într-o localitate din Timiş
Exclusiv
Știri România 10:00
Federația Rusă deține pe teritoriul României 4,8 hectare de teren. Cea mai mică parcelă are doar 15 metri pătrați şi e într-o localitate din Timiş
Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie - 19 octombrie 2025. Meteorologii anunță de când se face frig
Știri România 08:42
Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 19 octombrie 2025. Meteorologii anunță de când se face frig
Parteneri
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo: „Sunteţi într-o dispoziţie bună”
Fanatik.ro
Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo: „Sunteţi într-o dispoziţie bună”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Mesajul emoționant al Monicăi Gabor pentru Irina Columbeanu. E mândră de fiica ei: „A demonstrat încă o dată că poate realiza orice”
Stiri Mondene 10:03
Mesajul emoționant al Monicăi Gabor pentru Irina Columbeanu. E mândră de fiica ei: „A demonstrat încă o dată că poate realiza orice”
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
Stiri Mondene 09:34
Rică Răducanu, atac la Ilie Dumitrescu, după problemele fiului Toto: „A strâns bani pentru familie, probabil că n-a avut timp pentru educația lui”
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
ObservatorNews.ro
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
GSP.ro
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
Parteneri
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Mediafax.ro
ANM: Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
KanalD.ro
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit

Politic

Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
Fanatik.ro
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult