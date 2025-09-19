Internetul, prezent din prima clipă a zilei și până seara târziu

Documentul, publicat zilele trecute și elaborat pe parcursul mai multor luni de cercetare, include contribuțiile a 1871 de elevi, 103 diriginți, părinți, consilieri școlari, directori, profesori și experți în sănătate mintală.

Potrivit raportului citat de psihologul specializat în adicții Mihai Copăceanu, timpul minim zilnic petrecut online de un elev este de 10 minute, iar maximul a ajuns la 13 ore și 45 de minute.

În weekend, intensitatea utilizării internetului crește semnificativ, ponderea elevilor care stau online peste 5 ore fiind de 2,5 ori mai mare față de zilele de școală.

Jurnalele elevilor arată că utilizarea internetului începe cu momentul trezirii (ora 6:40) și se încheie odată cu somnul de seară (ora 23:50).

„Dependența digitală e tăcută, e în masă, e omniprezentă”

Specialiștii avertizează că timpul petrecut online afectează stima de sine și sănătatea emoțională a copiilor.

„Cu cât copiii petrec mai mult timp online, cu atât se simt mai puțin încrezători în ei: le scade stima de sine, se simt mai puțin apreciați și mai izolați. După 4 ore pe zi, starea de bine începe să se deterioreze vizibil.”, subliniază psihologul Mihai Copăceanu.

Un alt profesor citat în raport spune: „dacă nu primesc like-uri, simt că nu contează.”

7 din 10 elevi folosesc TikTok zilnic, 6 din 10 YouTube, iar 4 din 10 Instagram.

Elevii consideră platformele online surse de inspirație, exprimare și conectare, dar recunosc riscuri precum distragerea atenției (63%), contactul cu persoane necunoscute (34%) și manipularea emoțională sau fake news (22%).

Franța vrea să interzică TikTok adolescenților din cauza „conținutului toxic, periculos și care creează dependență”.

„Dependența de droguri este zgomotoasă și sperie într-adevăr, dar vă spun că problema mai mare este ridicată de dependența digitală, care e tăcută, e în masă, e omniprezentă, dar consecințele sunt grave și lucrurile acestea ne scapă în momentul de față de sub control și nu numai, ne scapă chiar din vedere.”, avertizează un specialist în sănătate mintală.

Această dependență îi distrage și de la activitățile desfășurate în clasă, spun experții în educație.

„Dependența de tehnologie îi face să fie mai puțin atenți la ceea ce se întâmplă în clasă, în școală și la învățare. Și cum învățarea este organizată pe modele mai învechite, ei nu reușesc să își mute atenția pe ele și rămân în mediul acela tehnologic.” – subliniază un expert în educație.

Ce au observat profesorii

Raportul surprinde și observații emoționante din partea cadrelor didactice, care subliniază că adolescenții au nevoie, în primul rând, de sprijin emoțional:

„Uneori cred că nu au nevoie de astfel de recompense. Au nevoie pur și simplu de prezența părinților și de afecțiunea lor. Pentru că i-am observat pe cei mici cum caută afecțiunea asta. Și când știi să le oferi, sunt efectiv topiți și tot comportamentul lor rebel se transformă.”, susține un profesor.

„Ca profesor de română, am observat că ei nu mai știu să comunice; se închid în ei și, pe deasupra, nu mai știu să folosească cuvintele în contexte normale. Fac prescurtări, nu mai știu să folosească fraze coerente, clare.”, adaugă un alt profesor.

Unii părinți nici nu știu pentru ce folosesc copiii telefonul.

„Mulți părinți nici nu știu ce fel de conținut consumă copiii lor. Depinde din ce familie provine copilul, pentru că unii provin din familii care nu au școală, ai căror părinți nici nu știu să citească sau să folosească telefoanele mobile sau tehnologiile digitale.”, atrage atenția un consilier școlar.

Raportul arată, printre altele, că:

23% dintre elevii de gimnaziu prezintă risc de tulburări emoționale.

Cele mai frecvente manifestări sunt oboseala persistentă (45%), agitația și neliniștea (33%) și supărarea excesivă (31%).

25% dintre elevi manifestă tendințe de auto-vătămare, mai frecvente la fete.

46% dintre elevi afirmă că nu intervin atunci când asistă la acte de agresiune.

„Deși cadrele didactice apreciază efectele pozitive ale tehnologiei, acestea văd mai multe efecte negative decât elevii – o mare parte o percep drept o sursă majoră de distragere și dezorganizare emoțională, iar 82% consideră că aceasta contribuie la scăderea stimei de sine și a capacității de relaționare directă.”, scrie psihologul Mihai Copăceanu.

Raportul semnalează lipsa unui sistem standardizat de screening emoțional și comportamental în școli, ceea ce face imposibilă identificarea timpurie a problemelor de sănătate mintală.

Un studiu realizat de Google a arătat că vârsta medie la care copiii din România primesc primul smartphone este 8 ani.

