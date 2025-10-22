Inspector școlar: „Interdicția, introdusă în regulamentul de ordine interioară al unităților de învățământ”

Marian Staicu, inspectorul școlar general din județul Gorj, a declarat la un post de televiziune că decizia de a interzice kendama în școli rămâne la latitudinea conducerii unităților de învățământ respective. Inspectoratul nu are această putere, prin urmare mingea se află în terenul directorilor care, în funcție de situație, ar putea pune stop jocului.

Conducerea școlilor pot introduce această eventuală interdicție în regulamentul de ordine interioară, bazat pe Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). „Am recomandat directorilor să fie atenți și, eventual, în regulamentele de ordine interioară să insereze și interdicția, dacă ei cred că este necesară, de a folosi kendama. E la latitudinea directorului, pentru că nu toți elevii se joacă. Dacă mergem în școlile din mediul rural și îi întrebi pe copii, aceștia n-au auzit în viața lor de kendama. Deci, n-are rost să facem o chestie la nivel de județ, pentru că, în special kendama, să zicem, e folosită de elevii din mediul urban”, a mai declarat Marian Staicu.

Decizia a pornit de la un incident care a avut loc într-o școală. Acolo un elev a fost rănit cu o kendama, mai exact cu bila pe care jucăria o are atașată.

Elevii ar putea să se joace cu kendama doar la orele de sport, sub supravegherea profesorului

Totuși, kendama ar putea fi folosită la orele de sport, a mai precizat inspectorul. Motivul? Folosită corect și sub supravegherea unui profesor, copiii își exersează, de fapt, îndemânarea, răbdarea și toleranța la frustrare. Este un joc al minții, care te învață să-ți coordonezi perfect mișcările și ajută concentrarea. „Kendama poate fi utilizată la orele de educație fizică și sport pentru la îndemânare, la îndemânare sportivă, și atunci nu poate să fie un pericol când activitatea se desfășoară sub îndrumarea unui profesor”.

Ce este kendama

Kendama este o jucărie tradițională japoneză de îndemânare, compusă dintr-un mâner (ken) cu trei cupe și o minge (tama) legată printr-o sfoară. Scopul jocului este de a folosi mișcări ale mânerului pentru a prinde bila în una dintre cupe sau în spațiul dintre ele, permițând execuția a mii de trucuri. Este potrivită atât pentru începători, cât și pentru avansați, contribuind la dezvoltarea coordonării, echilibrului și concentrării.

Kendama conține un mâner, un corp de bază cu două cupe de dimensiuni diferite și o bilă legată de mâner cu sfoară. Jucăria ajută la îmbunătățirea coordonării mână-ochi, a echilibrului, a concentrării și contribuie la dezvoltarea abilităților motorii fine.

