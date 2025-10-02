Promisiunile ministrului Daniel David vs realitatea din școli

Documentul publicat pe site-ul ministerului modifică anexa nr. 4 din HG 731/2024 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării. Nota de fundamentare care însoțește proiectul confirmă legătura directă cu Legea 141/2025, cunoscută drept legea Bolojan, care a impus o serie de măsuri fiscale și contabile în Educație.

În mod oficial, Ministerul Educației recunoaște că „implementarea măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 (…) au influențat implicit numărul de posturi din învățământul preuniversitar de stat ocupate cu personal în anul școlar 2025-2026”.

Această recunoaștere contrazice declarațiile repetate ale ministrului Daniel David, care susținea că măsurile nu vor afecta posturile, ci doar orele de la plata cu ora, ce nu erau contabilizate ca norme întregi.

În realitate, un post în Educație înseamnă o normă întreagă de profesor. În plus, alte posturi afectate sunt cele de conducere, după ce 515 școli au fost desființate prin comasări, ca efect al aceleiași legi.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Lipsa calculelor de impact

În proiect nu există un calcul clar privind impactul financiar, social sau asupra drepturilor cadrelor didactice. Toate tabelele din secțiunea 4 a notei de fundamentare sunt necompletate.

Singura mențiune apare la „Impact financiar”: „Impactul financiar a fost calculat raportat la prevederile Legii nr. 141/2025 (…) prin comparație cu situația existentă anterior aplicării Legii nr. 141/2025”, însă acest calcul nu este inclus în document.

Care sunt măsurile care duc la reducerea posturilor

Proiectul arată că unele dintre măsurile prevăzute prin Legea 141/2025 sunt temporare, dar vor afecta direct structura școlilor:

Pentru un an școlar se elimină degrevarea de normă didactică pentru profesorii care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control.

Pentru patru ani școlari se modifică norma didactică de predare pentru cadrele didactice.

Din anul școlar 2025-2026 se aplică progresiv măsura privind numărul minim de elevi, preșcolari și antepreșcolari din care se constituie clasele și grupele.



Reducerea de 14.048 de posturi arată impactul real al legii Bolojan asupra învățământului preuniversitar, în ciuda declarațiilor oficiale care sugerau contrariul. Profesorii și sindicatele din Educație au avertizat încă de la început că noile prevederi vor duce la comasări de școli și la reducerea locurilor de muncă.