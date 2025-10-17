Un stâlp al liceului „Dimitrie Bolintineanu”, afectat de suflul exploziei

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, în care învaţă aproximativ 1.500 de elevi, va fi închis temporar. În urma analizelor efectuate de la fața locului, experții în construcţii au stabilit că un stâlp al clădirii a fost afectat de suflul exploziei. Este anunțul făcut astăzi de șeful Departamentului pentru situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat. Acesta a declarat că au fost evacuaţi 700 de elevi şi 400 de angajaţi – personal didactic şi auxiliar. „Deci nu poate să fie reluată activitatea în şcoală până se face o expertiză amănunţită”, a mai punctat Arafat.

Zece elevi au suferit răni ușoare. Foto: Călin Ștefan

Prefectul Capitalei: „Elevii vor învăța de acasă”

La scurt timp după aceste declarații, Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a confirmat decizia și a venit cu noi informații. El a declarat că elevii liceului vor învăța în regin online, timp de o săptămână. Ce se va întâmpla după, nu se știe. „Specialiștii vor fi cei care vor decide dacă elevii se vor putea întoarce sau nu în bănci”, a mai precziat prefectul.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Așa arată una dintre sălile de clasă distruse de suflul exploziei. În acele bănci, în acele momente, învățau copii. Foto: Călin Ștefan

Potrivit Inspectoratului Școlar, 10 copii au suferit răni ușoare, au fost tratați la cabinetul medical al școlii și nu au necesitat spitalizare, fiind predați părinților.

În incinta școlii s-a deschis un centru de asistență pentru locatarii blocului afectat de explozie

În incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu, ISU B-IF coordonează un centru de asistență pentru persoanele care locuiau în blocul afectat de explozie. Sunt oameni care, pentru moment, nu pot reveni în locuinte, din cauza pericolului reprezentat de stabilitatea constructiei, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență. „În gestionarea centrului beneficiem de sprijinul DGASMB, DGASPC Sector 5, Crucea Roșie, Fundația World Vision si Salvați Copiii”, se arată într-un comunicat de presă.

Persoanele implicate, mai aflăm din document, au fost înregistrate și, cu sprijinul autorităților, vor beneficia de cazare pentru următoarea perioadă, alimente și medicamente, acolo unde este cazul. „De asemenea, în Centru sunt prezenți psihologi din cadrul IGSU si ISU B-IF, care acordă suportul psihologic și emoțional persoanelor direct afectate și aparținătorilor victimelor. Totodată, a fost pus la dispoziția celor afectați un număr de telefon al DGASPC 0219524 – telefon urgențe sociale”, mai transmite ISU.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE