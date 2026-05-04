Universitatea din Alba-Iulia, cel mai mic punctaj în clasament

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ocupă ultimul loc din 34 într-un clasament anual, realizat de Ministerul Educației și dat astăzi publicității. Este vorba despre Metarankingul Național, un mecanism de evaluare și ierarhizare a universităților din România, bazat pe analiza unor clasamente universitare internaționale recunoscute la nivel global de către International Ranking Expert Group, Inventory of International Rankings (IREG).

Interesant este și faptul că pe locul 32 se află Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (SNSPA). Ierarhia a fost gândită în funcție de prezența de anul trecut a universităților românești în rankingurile internaționale. Ediția din acest an cuprinde 34 de universități, cu două mai mult decât cea de anul trecut, scrie Edupedu.

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, al cărei rector este fostul ministrul al Educației, Daniel David, ocupă primul loc în topul celor mai bune universități din România.

Locul secund este ocupat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, iar pe locul al treilea se află Universitatea București, urmată de Politehnica București și Universitatea Transilvania din Brașov. 

Topul 10 este completat de UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, ASE București și Universitatea Tehnică din Oradea. 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe ultima poziție în Metarankingul Național realizat de Ministerul Educației. Cine ocupă primele locuri din top

Topul celor mai bine cotate universități din România, la nivel global

Universitatea „Babeș-Bolyai”, UMF „Carol Davila” și Universitatea din București sunt singurele care au obținut un punctaj de peste 20.000. Universitatea de Medicină și Farmacie chiar a reușit să depășească acest prag, în timp ce Politehnica București a coborât sub 20.000.

  1. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
  2. Universitatea de Medicină și Farmacia Carol Davila din București;
  3. Universitatea din București;
  4. Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București;
  5. Universitatea Transilvania din Brașov;
  6. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca;
  7. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași;
  8. Universitatea de Vest din Timișoara;
  9. Academia de Studii Economice din București;
  10. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
  11. Universitatea din Oradea;
  12. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T Popa din Iași;
  13. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași;
  14. Universitatea Politehnica Timișoara;
  15. Universitatea Dunărea de Jos din Galați;
  16. Universitatea din Craiova;
  17. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;
  18. UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș;
  19. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova;
  20. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
  21. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava;
  22. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara;
  23. Universitatea Ovidius din Constanța;
  24. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București;
  25. Universitatea Titu Maiorescu din București;
  26. Universitatea Valahia din Târgoviște;
  27. Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara;
  28. Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași;
  29. Universitatea Tehnică de Construcții din București;
  30. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad;
  31. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;
  32. Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București;
  33. Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca;
  34. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Metarankingul universitar este folosit pentru finanțarea cercetării în universități cu 100 de milioane de lei, bani alocați anual de Ministerul Educației și Cercetării.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe ultima poziție în Metarankingul Național realizat de Ministerul Educației. Cine ocupă primele locuri din top
Universitatea Babes-Bolyai, din Cluj-Napoca. Foto: Shutterstock

Cele mai bune universități din România, potrivit statisticilor internaționale

În top 1.000 QS World University Rankings 2026, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din București se află la egalitate. Aceste instituții de învățământ superior sunt, potrivit statisticilor internaționale, primele două cele mai bune din România, ambele fiind încadrate în intervalul 761-770 în ranking-ul QS. Alte opt instituții românești apar și ele în acest clasament, în timp ce alte trei universități au fost excluse.

  • Locul 2 – Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 

Rank la nivel mondial: 1001-1200 

Rank în Europa: 402

  • Locul 3 – Universitatea Tehnică Cluj Napoca 

Rank: 1201-1400 

  • Locul 4 – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași 

Rank: 1201-1400

  • Locul 5 – Universitatea Transilvania, Brașov 

Rank: 1201-1400

QS World University Rankings reprezintă un set anual de clasamente comparative pentru universitățile din întreaga lume, realizat de firma de analiză a învățământului superior Quacquarelli Symonds (QS). Aceste clasamente oferă o imagine globală a performanței universităților, evaluând factori precum reputația academică și internațională, cercetarea și diversitatea corpului studențesc, pentru a ajuta la compararea instituțiilor de învățământ la nivel mondial. 

Ce evaluează Metarankingul Național

Metarankingul național realizat anual de Ministerul Educației și Cercetării nu evaluează direct universitățile după criterii proprii, ci agregă performanța lor în clasamentele internaționale majore.

Ce evaluează, concret, Metarankingul Național

Metarankingul măsoară vizibilitatea și performanța academică internațională a universităților din România, pe baza poziționării lor în rankinguri globale recunoscute. Nu analizează în mod direct calitatea predării la clasă, satisfacția studenților și nici infrastructura universitară, ci rezultatele deja evaluate de alte sisteme internaționale.

Pentru că se bazează pe rankinguri internaționale, metarankingul reflectă indicatori precum: cercetarea științifică (număr de publicații, citări), impactul academic (influența lucrărilor), reputația internațională, colaborările globale, performanța pe domenii. 

Metarankingul include, de regulă, clasamente precum:QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, U.S. News Best Global Universities

Universitățile primesc puncte în funcție de pozițiile ocupate în aceste clasamente, metarankingul fiind utilizat pentru politici publice în educație, finanțarea universităților, ierarhizarea instituțiilor la nivel național, orientarea studenților și a cercetătorilor

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, drept la replică

Într-un drept la replică transmis redacției, reprezentanții universității din Alba Iulia au precizat că acest clasament „nu își propune și nu poate evalua calitatea actului didactic, satisfacția studenților, rata de angajare a absolvenților, relevanța programelor de studii pentru piața muncii și nu poate spune nimic despre impactul pe care o universitate îl are asupra comunității din care face parte. El măsoară un singur lucru: volumul de publicații științifice indexate în baze de date internaționale”.

Drept la replică_UAB

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Stenograme din ședința PNL. Liberalii, împărțiți între revenirea la guvernare cu PSD și opoziție: „Nu o să-mi cer scuze și nici voie să vorbesc liber. În opoziție credeți că o să fie simplu?”
 2 comentarii
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (2)
Avatar comentarii

True_Blue 05.05.2026, 07:18

Stefan Gheorghiu rebotezat SNSPA ce ar fi putut sa fie?!

Avatar comentarii

CarinaO 05.05.2026, 20:09

Ar fi destule 20 de universități in toată țara. Avem nevoie de absolvenți de calitate, nu de absolvenți la kilogram. Faceți scoli postliceale bune si școli de meserii, nu trebuie sa avem mii de absolvenți de studii superioare. Oricum, peste 35% dintre ei sunt prost pregătiți și inutili. Ar fi mai apreciați meseriașii buni, ca e lipsa mare si de ăștia, dar buni.

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
Viva.ro
S-a căsătorit în urmă cu 7 ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior, însă ce s-a aflat despre Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Chiar cireașa de pe tort
De ce nu se desparte niciodată Nicușor Dan de rucsacul lui. Peste tot pe unde merge, președintele României e fotografiat mereu cu ghiozdanul în spate, chiar și la întâlnirile oficiale. Ce s-a aflat acum despre accesoriul său
Unica.ro
De ce nu se desparte niciodată Nicușor Dan de rucsacul lui. Peste tot pe unde merge, președintele României e fotografiat mereu cu ghiozdanul în spate, chiar și la întâlnirile oficiale. Ce s-a aflat acum despre accesoriul său
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
GSP.RO
„Ce ar putea spune o arbitră în pat?” » Derapaj sexist de proporții: postare revoltătoare pe contul oficial al Superligii București
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Raport al Curții de Conturi: milioane de lei din fondul cinematografic, acordate fără verificări. Centrul Național al Cinematografiei (CNC) „nu e capabil să stabilească dacă sumele deduse sunt legale” 
Exclusiv
Știri România 12:00
Raport al Curții de Conturi: milioane de lei din fondul cinematografic, acordate fără verificări. Centrul Național al Cinematografiei (CNC) „nu e capabil să stabilească dacă sumele deduse sunt legale” 
Asasinatul cu bombă de la Arad. Două personaje-cheie au primit statut de „martori vulnerabili”. Cum au fost audiați ca să nu dea ochii cu acuzații
Știri România 11:05
Asasinatul cu bombă de la Arad. Două personaje-cheie au primit statut de „martori vulnerabili”. Cum au fost audiați ca să nu dea ochii cu acuzații
Parteneri
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Adevarul.ro
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
Cum a rămas cu pensia specială consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu, decedat în ziua moțiunii de cenzură. A primit și dobândă legală penalizatoare
Fanatik.ro
Cum a rămas cu pensia specială consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu, decedat în ziua moțiunii de cenzură. A primit și dobândă legală penalizatoare
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Gestul făcut de Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a devenit campion mondial: „Pentru asta muncește de 30 de ani”
Stiri Mondene 12:35
Gestul făcut de Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a devenit campion mondial: „Pentru asta muncește de 30 de ani”
L-a pus în cărucior și l-a dus la râu. Cum a fost surprinsă Raluka într-o filmare: „Așa a fost toată viața”
Stiri Mondene 11:49
L-a pus în cărucior și l-a dus la râu. Cum a fost surprinsă Raluka într-o filmare: „Așa a fost toată viața”
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
ObservatorNews.ro
Cum vor autorităţile să tragă frâna de mână samsarilor de maşini. "Clar că se scumpesc"
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
Mediafax.ro
Stilul de viață al bărbaților influențează schimbările climatice
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Mediafax.ro
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Marian Godină, ironic după ce Guvernul lui Ilie Bolojan a fost demis: „Voi primi «ânapoi» 900 de lei și vom avea benzină la 1 leu”
Politică 12:44
Marian Godină, ironic după ce Guvernul lui Ilie Bolojan a fost demis: „Voi primi «ânapoi» 900 de lei și vom avea benzină la 1 leu”
Dan Negru, mesaj după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Politică 10:20
Dan Negru, mesaj după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, victorie de proporţii în instanţă în războiul cu Talpan şi CSA Steaua: “Adio, 37 milioane euro prejudiciu!”. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea