Mihai Dimian: „A fost aprobat memorandumul”

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat că Executivul a aprobat memorandumul prin care vor putea fi scoase la concurs 439 de posturi vacante necesare funcționării unor creșe aflate în faza finală de construcție.

„Astăzi, am participat la prima ședință de Guvern în calitate de ministru al Educației și Cercetării. Mă bucur că primul mesaj pe care îl adresez public în această calitate include o veste bună: a fost aprobat memorandumul inițiat de Ministerul Educației și Cercetării prin care vor putea fi scoase la concurs peste 400 de posturi necesare pentru a fi puse în folosință 23 de creșe a căror construcție este în curs de finalizare”, a transmis Dimian.

Noile unități vor putea primi aproximativ 1.300 de copii și sunt amplasate în 18 județe din țară.

Mihai Dimian: „Educația are nevoie de mai multă empatie”

Ministrul a amintit că prioritățile Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în programul de guvernare aprobat de Parlament în iunie 2025.

Dincolo de aceste prevederi, Mihai Dimian consideră însă că sistemul educațional are nevoie de o schimbare de abordare în relațiile dintre actorii implicați.

Primul mesaj al noului ministru al Educației, Mihai Dimian. Oficialul anunță scoaterea la concurs a peste 400 de posturi pentru 23 de creșe
Sindicatele din educație amenință cu boicotarea simulării examenelor naționale din această lună. Foto: Vlad Chirea

„Cred că în Educație este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine între toți cei care pot influența rezultatul final: profesori, elevi și studenți, părinți, sindicate și reprezentanți ai administrației publice”, a subliniat ministrul.

Rămâne de văzut cât de empatic va fi noul ministru și cât cât de mult va „rezona” cu problemele din sistem și cu nemulțumirile cadrelor didactice.  

Mihai Dimian a depus jurământul de învestitură în funcția de ministru al Educației și Cercetării marți, 3 martie, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024, după ce, anterior, a fost prorector al instituției timp de 12 ani.

Are o licență în Matematică și Fizică, începută la București și finalizată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ulterior, s-a înscris și la Facultatea de Informatică. 

Mihai Dimian este doctor în inginerie electrică și electronică, titlu obținut la Universitatea Maryland, College Park, din Statele Unite. De asemenea, a studiat un semestru la Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines din Franța, unde a lucrat apoi ca asistent cercetător.

În prezent, este profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Rămasă fără jobul din emisiunea „La Măruță", Ioana Ginghină a semnat alt contrat: „Putem vorbi fără măști"
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
România primește 150 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru instalații de stocare a energiei verzi
Știri România 16:04
România primește 150 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru instalații de stocare a energiei verzi
Antonia Colibășanu, analist geopolitic: „Washingtonul va dori o Europă care investește mai mult în domeniul securității, în timp ce SUA își vor păstra rolul indispensabil în tehnologie, comandă, intelligence" 
Exclusiv Interviu
Știri România 16:00
Antonia Colibășanu, analist geopolitic: „Washingtonul va dori o Europă care investește mai mult în domeniul securității, în timp ce SUA își vor păstra rolul indispensabil în tehnologie, comandă, intelligence" 
„Românii au talent" 6 martie 2026. Cine este copilul în vârstă de 4 ani care îi lasă fără cuvinte pe jurați. „Zici că ai 56 de ani"
Stiri Mondene 15:36
„Românii au talent" 6 martie 2026. Cine este copilul în vârstă de 4 ani care îi lasă fără cuvinte pe jurați. „Zici că ai 56 de ani"
Mădălin Ionescu, din nou la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „De atunci plămânii au rămas sensibili"
Stiri Mondene 15:05
Mădălin Ionescu, din nou la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „De atunci plămânii au rămas sensibili"
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Dominic Fritz desființează sute de posturi la Primăria Timișoara şi la Poliţia Locală cu „un respect mare" pentru cei care vor fi dați afară
Politică 16:01
Dominic Fritz desființează sute de posturi la Primăria Timișoara şi la Poliţia Locală cu „un respect mare" pentru cei care vor fi dați afară
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus"
Politică 05 mart.
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus"
