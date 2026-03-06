Mihai Dimian: „A fost aprobat memorandumul”

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat că Executivul a aprobat memorandumul prin care vor putea fi scoase la concurs 439 de posturi vacante necesare funcționării unor creșe aflate în faza finală de construcție.

„Astăzi, am participat la prima ședință de Guvern în calitate de ministru al Educației și Cercetării. Mă bucur că primul mesaj pe care îl adresez public în această calitate include o veste bună: a fost aprobat memorandumul inițiat de Ministerul Educației și Cercetării prin care vor putea fi scoase la concurs peste 400 de posturi necesare pentru a fi puse în folosință 23 de creșe a căror construcție este în curs de finalizare”, a transmis Dimian.

Noile unități vor putea primi aproximativ 1.300 de copii și sunt amplasate în 18 județe din țară.

Mihai Dimian: „Educația are nevoie de mai multă empatie”

Ministrul a amintit că prioritățile Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în programul de guvernare aprobat de Parlament în iunie 2025.

Dincolo de aceste prevederi, Mihai Dimian consideră însă că sistemul educațional are nevoie de o schimbare de abordare în relațiile dintre actorii implicați.

Sindicatele din educație amenință cu boicotarea simulării examenelor naționale din această lună. Foto: Vlad Chirea

„Cred că în Educație este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine între toți cei care pot influența rezultatul final: profesori, elevi și studenți, părinți, sindicate și reprezentanți ai administrației publice”, a subliniat ministrul.

Rămâne de văzut cât de empatic va fi noul ministru și cât cât de mult va „rezona” cu problemele din sistem și cu nemulțumirile cadrelor didactice.

Mihai Dimian a depus jurământul de învestitură în funcția de ministru al Educației și Cercetării marți, 3 martie, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni.

Cine este Mihai Dimian

Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024, după ce, anterior, a fost prorector al instituției timp de 12 ani.

Are o licență în Matematică și Fizică, începută la București și finalizată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ulterior, s-a înscris și la Facultatea de Informatică.

Mihai Dimian este doctor în inginerie electrică și electronică, titlu obținut la Universitatea Maryland, College Park, din Statele Unite. De asemenea, a studiat un semestru la Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines din Franța, unde a lucrat apoi ca asistent cercetător.

În prezent, este profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.