„Fitness pentru mintea copiilor” – campanie națională pentru combaterea analfabetismului funcțional

Mai multe organizații nonguvernamentale, edituri și librării au lansat proiectul „Fitness pentru mintea copiilor”, o campanie națională care aduce laolaltă părinți, profesori și elevi într-un efort comun de reconectare la carte.

Practic, în această perioadă, asistăm la o mobilizare masivă, de amploare, pentru încurajarea lecturii în rândul copiilor, în așa fel încât cititul să devină o activitate plăcută și nu o corvoadă.

Obiectivul este clar: transformarea lecturii într-o rutină zilnică, simplă și accesibilă, dar cu efecte majore pe termen lung. Campania, derulată pe platforma https://generatiasmart.ro/FitnessPentruMinte/, a adunat deja aproape un milion de minute de lectură cu voce tare.

„Studiile ne arată că 15 minute de lectură cu voce tare, zi de zi, îi fac pe copii mai inteligenți, dezvoltându-le, în primul rând, vocabularul, iar odată cu el capacitatea cognitivă, înțelegerea lumii și auniversului care îi înconjoară”, a explicat pentru Libertatea Andreea Nistor, director de dezvoltare la Digital Nation.

Ce se ascunde în spatele unui milion de cuvinte

„Diferența dintre un copil căruia i se citește zilnic și unul care nu are acces la cărți este de un milion de cuvinte noi în vocabular. Sunt datele unui studiu în acest sens: 700.000 de cuvinte în cazul copilului fără interacțiune cu cărți, față de 1.700.000 de cuvinte în cazul copiilor expuși zilnic. Este mai mult decât dublu”, continuă specialista.

Însă beneficiile merg dincolo de un vocabular bogat și o exprimare corectă în limba română. „În spatele fiecărui cuvânt nou se ascunde un concept nou. Iar când întâlnești un concept nou, creezi încă o cărare neuronală, adică încă un fragment de inteligență.”

Pentru ca procesul să fie complet, lectura trebuie urmată de dialog, mai spune Andreea Nistor. „Nu este important doar să le citim copiilor, ci să ne asigurăm că ei înțeleg ceea ce citesc. Acesta este felul în care îi putem ajuta să devină mult mai inteligenți.”

Andreea Nistor, director de dezvoltare Digital Nation. Foto: arhivă personală

„Odată, am avut o pisică roz”

Uneori, poate părea dificil să-i atragi pe copii către lectură, cu atât mai mult cu astăzi trăim într-o lume digitalizată, unde tehnica, tehnologia și inteligența artificială se dezvoltă într-un ritm amețitor. Apoi, este evident că cititul unei cărți, efortul depus, concentrarea, timpul alocat, nu pot concura cu ușurința cu care sunt asimilate filmele, video-urile, clipurile online, short-urile postate pe rețelele sociale.

Aceste produse nu solicită gândirea, nu cer niciun efort intelectual, nu antrenează logica și judecata de valoare. Dimpotrivă. Fac exact opusul. Și atunci, care este rețeta succesului? Cum să-i determinăm pe copii să iubească lectura? Răspunsul este foarte simplu: să le stârnim curiozitatea.

„Cristina Stănciulescu, de exemplu, unul dintre ambasadorii proiectului, care le citește copiilor săptămânal pe platforma campaniei, și-a început într-o zi povestea cu un moment de tăcere, iar apoi a spus: «Odată, am avut o pisică roz». A fost momentul în care copiilor le-a fost atrasă atenția, au devenit curioși, au uitat de orice altceva și și-au dorit să asculte mai departe”.

Al doilea pas, explică Andreea Nistor, este alegerea unor cărți potrivite vârstei și realității copiilor din ziua de azi. „Multe dintre bibliotecile școlare sau chiar cele de acasă conțin cărți care ne-au fascinat pe noi, părinții. Însă copiii noștri trăiesc alte vremuri, trăiesc acum, nu atunci. Ei au nevoie să înțeleagă lumea raportându-se la ziua de azi, nu la trecut. Copiii noștri au nevoie de personaje contemporane, de aventuri diferite. Nu e de mirare că nu mai pot să se raporteze la copilăria adolescentului miop”.

Iar platforma campaniei asta oferă: recomandări pe categorii de vârstă, astfel încât părinții și profesorii să poată alege titluri relevante, cu valori și mesaje potrivite vârstei și preocupărilor copiilor din ziua de azi.

Lectura înseamnă dragoste, grijă și conectare

Lectura ar trebui să înceapă din primele zile de viață, mai spune Andreea Nistor. „Copiii aud vocea familiară a părinților, o recunosc, îi liniștește”. Apoi, după ce mai cresc, expunerea la cuvinte diverse creează un univers mult mai larg în imaginația lor. „Este important, de asemenea, să le citim copiilor mici, de grădiniță, chiar dacă ei încă nu știu să decripteze simbolurile literelor. În egală măsură, este foarte important să le citim și copiilor mai mari”.

Important este și momentul emoțional, căci cititul necesită să intri într-un registru de liniștire. „Părintele disponibil, cu tihnă, este perceput ca o invitație la conectare.”

După lectură, urmează dialogul. „Trebuie să-i stimulăm să gândească, să povestească, să reflecteze: ce li s-a părut surprinzător, ce au învățat pentru viața reală, în ce ordine s-au întâmplat faptele. Obiectivul nu este să le spunem ce am înțeles noi din carte, ci să aflăm ce au înțeles copiii noștri”.

Lectura, continuă Andreea Nistor, ar trebui să fie o activitate plăcută, relaxantă și memorabilă. Însă, pentru a atinge această stare sublimă, este nevoie de timp pentru o conectare autentică în familie. „Lectura ar trebui să devină un moment împărtășit. Dacă părintii nu-și găsesc tihna să se elibereze de griji, de stres, de alte sarcini zilnice, dacă nu-și creează timp pentru copii, atunci cititul nu va fi atractiv pentru cei mici”.

Dacă îi spui copilului „Du-te în camera ta și citește!” el va percepe această activitate ca pe o temă școlară, o sarcină, ca pe o datorie sau, mai rău, ca pe o pedeapsă. Iar cărțile nu pedepsesc, dimpotrivă, ele aduc fericire.

Aproape unul din doi copii români nu înțelege ce citește. Foto: Andreea Nistor

Andreea Nistor: „Încercăm să schimbăm comportamente”

Campania inițiată ridică inclusiv spinoasa problemă a conținuturilor școlare. „În mod cert, avem nevoie să facem niște schimbări și nu puține. De exemplu, este regretabil că în manualele din ziua de azi încă regăsim texte precum «Țara. Poporul» de Alexandru Vlahuță. Acest lucru arată că formele sistemului nostru de educație sunt depășite”, consideră specialista.

La fel, operele clasice rămân dominante, deși profesorii au libertatea de a alege alternative. „Programa școlară nu forțează profesorii să predea conținuturi depășite. Manualele sunt doar o propunere, ele doar te ghidează pe tine, ca profesor, îți oferă una dintre multele modalități de abordare a lecțiilor. Manualul este folositor doar dacă tu nu ți-ai pregătit lecția într-un mod atractiv, inedit. Atunci da, predai după manual”, continuă specialista.

Andreea Nistor consideră că, dacă profesorii ar avea curajul să iasă din bula lor de confort, ei ar putea alege o mulțime de autori contemporani respectând, în același timp, programa școlară. „Însă nici ei, de multe ori, nu mai citesc altceva. Căci e mai simplu să predai elevilor ceea ce ai învățat tu, la rândul tău, la școală, când erai copil. Noi, prin campania noastră asta facem: oferim profesorilor alternative și încercăm să schimbăm comportamente cu premii, cu încurajări, cu valențe pozitive”.

„Nu toți autorii sunt morți?”

Andreea Nistor a povestit o întâmplare petrecută recent la un festival de lectură organizat în cadrul campaniei și care ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri. „Este vorba despre niște copii care au venit pentru prima oară la un festival de lectură organizat în cadrul uneia dintre activitățile noastre. La un moment dat, văzând foarte multe cărți scrise de autori contemporani, unul dintre ei a exclamat: «Ah! Deci, nu toți autorii sunt morți?» A fost amuzat, unii dintre noi am râs, alți au zâmbit…însă, dincolo de asta, se ascunde un adevăr trist, căci ruptura dintre școală, educație și prezent este una foarte adâncă. Prin urmare, hai să trăim în era în care trăim, căci autorii contemporani reprezintă prezentul și viitorul. Iar noi spre viitor trebuie să ne îndreptăm. Așa ar trebui să arate învățarea în secolul XXI.”

Pentru a stimula participarea părinților și a profesorilor, campania „Fitness pentru mintea copiilor”, include multe concursuri, premii și cărți cu preț redus. „Oferim peste 700 de premii, dintre care 500 sunt cărți. În fiecare săptămână recompensăm părinții care ne spun ce au citit cu copiii lor”, mai precizează Andreea Nistor.

Premiile mai includ vouchere la Opera Comică pentru Copii, dotarea completă a unei biblioteci școlare, amenajarea unor colțuri de lectură sau vizite ale autorilor în școli. „Avem peste 23 de ateliere dedicate părinților și profesorilor, toate gratuite. Un punct central îl reprezintă Festivalul de carte pentru copii, organizat în primul weekend din martie, la București, cu peste 20 de lansări dedicate celor mici”.

„Fitness pentru mintea copiilor”, final de campanie în luna martie

Pe 15 martie, campania națională „Fitness pentru mintea copiilor” își încheie prima ediție, iar finalul va fi unul grandios, promite Andreea Nistor. „Vom organiza o gală în cadrul căreia vom premia trei cadre didactice: un educator, un învățător și un profesor. Premiile vor fi acordate în funcție de modul în care abordează ei lectura la clasă”.

Însă miza rămâne una pe termen lung: transformarea lecturii din obligație în reflex zilnic și din sarcină școlară în exercițiu de gândire. Nu de alta, dar, într-o țară în care jumătate dintre copii nu înțeleg ce citesc, 15 minute de lectură pe zi pot deveni începutul unei schimbări majore.

