MAE caută soluții rapide pentru elevii blocați în Dubai

„Nivelul lor de anxietate este foarte ridicat. Înțelegem acest lucru și lucrăm pentru a identifica soluții rapide în colaborare cu toate părțile implicate”, a declarat Oana Țoiu, în briefingul de presă de joi, 5 martie.

Deși zona nu este direct afectată de conflictele din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează situația cu atenție.

„Deciziile privind întoarcerea lor depind de profesori și părinți, dar siguranța lor rămâne prioritatea noastră”, a mai spus ministra.

Conform informațiilor oficiale, nivelurile de alertă din Orientul Mijlociu variază între 8 și 9 pe o scară maximă de 9. Țări precum Iran, Irak, Palestina și Liban sunt la nivelul 9, ceea ce implică recomandarea fermă de a evita călătoriile în aceste regiuni. În alte state, precum Emiratele Arabe Unite sau Qatar, nivelul este 8, iar riscurile rămân semnificative.

Copii din Vrancea au făcut ore online din Dubai

Grupul de 28 de elevi din Vrancea, rămas blocat în Dubai în timpul unei excursii a fost însoțit de două profesoare de la Școala „Ion Basgan” din Focșani și a plecat în vacanță în Emiratele Arabe Unite între 23 februarie și 1 martie 2026.

Excursia, organizată în regim privat de un centru educațional condus de profesoara Ligia Harasim, nu a avut nevoie de avizul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (ISJ). Elevii au plecat cu acordul părinților, iar absențele lor sunt înregistrate în catalog și urmează să fie motivate conform regulamentului.

Potrivit News, ISJ Vrancea a recomandat ca elevii să participe la cursuri online până la revenirea în țară, pentru a asigura continuitatea procesului educațional. Adrese oficiale au fost transmise către unitățile de învățământ pentru implementarea măsurii.

Grupul este însoțit de profesoarele Oana Nedelcu, cadru didactic de limba engleză, conform profilului său de Facebook, și Ligia Harasim. Monitorul de Vrancea confirmă că elevii trebuiau să se întoarcă în România sâmbătă, însă situația tensionată din regiune, determinată de conflictul din Iran și închiderea spațiului aerian, a dus la amânarea zborurilor.

Problema nu este singulară. În județul Neamț, inspectorul general Liviu Ionuț Ciocoiu a declarat că 31 de elevi și 10 profesori sunt blocați în Orientul Mijlociu, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, Israel, Egipt, Sri Lanka și India. În Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean a raportat 19 persoane, elevi și cadre didactice, aflate în Dubai. Orele profesorilor din aceste județe sunt preluate de colegii rămași în țară.

Recomandări pentru românii blocați în țările cu risc ridicat

Până în prezent, peste 1.000 de români aflați în regiune la începutul crizei au fost repatriați prin diverse mecanisme, inclusiv zboruri comerciale sau Mecanismul european de protecție civilă. În Kuwait, circa 100 de persoane și-au exprimat dorința de a reveni în țară, iar în Liban alte 150 așteaptă asistență consulară.

„În cazul persoanelor vulnerabile, cum sunt copiii și femeile însărcinate, găsim soluții individualizate”, a explicat Țoiu.

Echipele consulare românești din teren sunt în contact constant cu cetățenii afectați, oferind sprijin în cazuri de urgență.

„Este esențial să înțelegem că și colegii noștri sunt expuși riscurilor. Facem tot posibilul să îi protejăm, astfel încât să își poată îndeplini misiunea”, a declarat ministra. Centrul de apeluri al MAE funcționează non-stop, primind solicitări de la românii aflați în zone de risc.

MAE recomandă cetățenilor români să consulte constant site-ul oficial (www.mae.ro) pentru actualizări privind nivelurile de alertă și să își reevalueze planurile de călătorie.

„Odată ce situația de securitate se va stabiliza, vom adapta recomandările, dar, pentru moment, prioritizăm siguranța fiecărui cetățean”, a concluzionat Oana Țoiu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE