MAE caută soluții rapide pentru elevii blocați în Dubai

„Nivelul lor de anxietate este foarte ridicat. Înțelegem acest lucru și lucrăm pentru a identifica soluții rapide în colaborare cu toate părțile implicate”, a declarat Oana Țoiu, în briefingul de presă de joi, 5 martie.

Deși zona nu este direct afectată de conflictele din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe monitorizează situația cu atenție.

„Deciziile privind întoarcerea lor depind de profesori și părinți, dar siguranța lor rămâne prioritatea noastră”, a mai spus ministra.

Conform informațiilor oficiale, nivelurile de alertă din Orientul Mijlociu variază între 8 și 9 pe o scară maximă de 9. Țări precum Iran, Irak, Palestina și Liban sunt la nivelul 9, ceea ce implică recomandarea fermă de a evita călătoriile în aceste regiuni. În alte state, precum Emiratele Arabe Unite sau Qatar, nivelul este 8, iar riscurile rămân semnificative.

Copii din Vrancea au făcut ore online din Dubai

Grupul de 28 de elevi din Vrancea, rămas blocat în Dubai în timpul unei excursii a fost însoțit de două profesoare de la Școala „Ion Basgan” din Focșani și a plecat în vacanță în Emiratele Arabe Unite între 23 februarie și 1 martie 2026.

Excursia, organizată în regim privat de un centru educațional condus de profesoara Ligia Harasim, nu a avut nevoie de avizul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (ISJ). Elevii au plecat cu acordul părinților, iar absențele lor sunt înregistrate în catalog și urmează să fie motivate conform regulamentului.

Potrivit News, ISJ Vrancea a recomandat ca elevii să participe la cursuri online până la revenirea în țară, pentru a asigura continuitatea procesului educațional. Adrese oficiale au fost transmise către unitățile de învățământ pentru implementarea măsurii.

Grupul este însoțit de profesoarele Oana Nedelcu, cadru didactic de limba engleză, conform profilului său de Facebook, și Ligia Harasim. Monitorul de Vrancea confirmă că elevii trebuiau să se întoarcă în România sâmbătă, însă situația tensionată din regiune, determinată de conflictul din Iran și închiderea spațiului aerian, a dus la amânarea zborurilor.

Problema nu este singulară. În județul Neamț, inspectorul general Liviu Ionuț Ciocoiu a declarat că 31 de elevi și 10 profesori sunt blocați în Orientul Mijlociu, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, Israel, Egipt, Sri Lanka și India. În Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean a raportat 19 persoane, elevi și cadre didactice, aflate în Dubai. Orele profesorilor din aceste județe sunt preluate de colegii rămași în țară.

Recomandări pentru românii blocați în țările cu risc ridicat

Până în prezent, peste 1.000 de români aflați în regiune la începutul crizei au fost repatriați prin diverse mecanisme, inclusiv zboruri comerciale sau Mecanismul european de protecție civilă. În Kuwait, circa 100 de persoane și-au exprimat dorința de a reveni în țară, iar în Liban alte 150 așteaptă asistență consulară.

„În cazul persoanelor vulnerabile, cum sunt copiii și femeile însărcinate, găsim soluții individualizate”, a explicat Țoiu.

Echipele consulare românești din teren sunt în contact constant cu cetățenii afectați, oferind sprijin în cazuri de urgență.

„Este esențial să înțelegem că și colegii noștri sunt expuși riscurilor. Facem tot posibilul să îi protejăm, astfel încât să își poată îndeplini misiunea”, a declarat ministra. Centrul de apeluri al MAE funcționează non-stop, primind solicitări de la românii aflați în zone de risc.

MAE recomandă cetățenilor români să consulte constant site-ul oficial (www.mae.ro) pentru actualizări privind nivelurile de alertă și să își reevalueze planurile de călătorie.

„Odată ce situația de securitate se va stabiliza, vom adapta recomandările, dar, pentru moment, prioritizăm siguranța fiecărui cetățean”, a concluzionat Oana Țoiu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată Irina Ponta, fiica aproape majoră a lui Victor Ponta! Cu părul foarte lung, frumosă ca Daciana Sârbu, Irina a atras toate privirile când și-a făcut apariția
Viva.ro
Cum arată Irina Ponta, fiica aproape majoră a lui Victor Ponta! Cu părul foarte lung, frumosă ca Daciana Sârbu, Irina a atras toate privirile când și-a făcut apariția
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Elle.ro
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
gsp
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.RO
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Libertateapentrufemei.ro
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România
Tvmania.ro
De la puștoaica remarcată la „Românii au talent”, la marea câștigătoare Eurovision 2026: parcursul uimitor al Alexandrei Căpitănescu, tânăra care a bifat toate marile show-uri de talente din România

Alte știri

Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Exclusiv
Știri România 17:00
Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Bolojan anunță ce face Guvernul în legătură cu mărirea prețului la benzină și motorină
Știri România 16:28
Bolojan anunță ce face Guvernul în legătură cu mărirea prețului la benzină și motorină
Parteneri
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Adevarul.ro
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
Fanatik.ro
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Financiarul.ro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Superliga.ro (P)
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
Schimbarea antrenorului, între inspirație și eșec
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
„Înapoi la primii pași”, episodul 4: Țicu, de la calvar la „renaștere”
Parteneri
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Elle.ro
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva”: „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Stiri Mondene 17:17
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva”: „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Parteneri
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
TVMania.ro
Turul casei cu Laura Cosoi! Vedeta a deschis ușile locuinței sale: Cum arată dormitorul și camera de joacă ce au creat o adevărată dezbatere în online
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
ObservatorNews.ro
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
GSP.ro
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Mediafax.ro
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
Wowbiz.ro
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață
KanalD.ro
Războiul din Iran escaladează în Orientul Mijlociu. Azerbaidjanul a fost bombardat cu drone în această dimineață

Politic

Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 15:46
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
Politică 14:25
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cea mai frumoasă femeie din lume face o declarație controversată: ”Nu știi niciodată ce vei obține”
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume face o declarație controversată: ”Nu știi niciodată ce vei obține”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului