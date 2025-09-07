Studenții din Cluj au dus în Australia o mașină solară românească

Competiția destinată vehiculelor solare s-a desfășurat pe o distanță de 3.020 de kilometri, traversând deșertul australian între orașele Darwin și Adelaide. Vehiculul a fost cel mai avansat prototip creat de echipă, reușind să atingă o viteză maximă de peste 100 km/h.

Povestea studenților români care au străbătut Australia de la un cap la altul cu Solis, mașina solară construită la Cluj: „A fost un test de anduranță"
Echipa de studenți din Cluj, în timpul pregătirilor din Australia. Foto: Bridgestone World Solar Challenge 2025

Pregătirile au început la începutul lunii august 2025, în Darwin, iar testele tehnice și dinamice au fost trecute cu succes. Evenimentul a avut loc între 24 și 31 august și a testat eficiența vehiculelor solare.

Echipele din toată lumea puteau circula doar între orele 8.00 și 17.00, campând noaptea în deșert. Povestea românilor care au străbătut Australia de la un cap la altul a fost spusă în exclusivitate pentru Libertatea de Dinu Berevoianu, unul dintre studenții implicați în proiectul Solis.

Cursa mașinilor solare din Australia, văzută prin ochii unuia dintre studenți

Dinu s-a alăturat echipei Solis când era în anul al doilea de facultate, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Atunci a fost prima dată când a auzit de grupul de studenți din Cluj care începuseră să construiască vehicule solare.

„Primul contact cu Solis a fost când am început al doilea an de facultate. Am aflat că UTCN Cluj are o echipă de studenți care a mers cu o mașină solară construita de ei de la zero în Australia. Câteva luni mai târziu, am văzut afișul de înscriere și nu am stat pe gânduri. Nici nu știam atunci cât de important avea să devină Solis pentru mine”, a povestit tânărul în vârstă de 22 de ani, în exclusivitate pentru Libertatea.

Concursul din 2025 a fost „un test de anduranță” pentru întreaga echipă, dar mai ales pentru vehiculul solar la care au lucrat timp de doi ani. Numit Hyperion, vehiculul construit în România a străbătut Australia de la un capăt la celălalt.

Povestea studenților români care au străbătut Australia de la un cap la altul cu Solis, mașina solară construită la Cluj: „A fost un test de anduranță"
Pregătirile au demarat la începutul lunii august 2025, în Darwin, iar testele tehnice și dinamice au fost trecute cu succes. Foto: Bridgestone World Solar Challenge 2025
„Competiția a fost, în primul rând, un test de anduranță pentru mașina la care am lucrat timp de 2 ani. Condițiile au fost grele, soarele a fost puțin în această perioadă a anului, fiind iarnă în Australia. Am avut emoții mari, cu toate că mașina s-a comportat foarte bine în teste, puteau apărea multe evenimente neprevăzute.

A fost o oportunitate incredibilă să pot traversa Australia de la nord la sud, 3000 km, alături de colegii mei de echipă cu care am lucrat multe zile și multe nopți la vehicul. Suntem o adevărată familie și nu puteam să am oameni mai buni alături de mine în această aventură”, ne-a explicat Dinu.

Vântul, una dintre cele mai mari provocări

Pe durata traseului de la Darwin la Adelaide, una dintre cele mai mari provocări a fost vântul. Vijeliile au apărut în cea de-a doua parte a competiției și riscau să destabilizeze „mașina” ce cântărește mai puțin de 200 de kilograme.

„Vânturile extreme ce apar în a doua jumătate a traseului, pot atinge viteze de peste 100 de kilometri pe oră, pot destabiliza vehiculul foarte ușor mai ales că acesta cântărește doar 194 de kilograme”, spune tânărul student la Cluj.

În vârstă de 22 de ani, Dinu face parte din departamentul de mecanică al echipei Solis care a mers în Australia, iar în timpul competiției s-a numărat printre studenții care au asigurat reparațiile și retușurile vehiculului solar.

Povestea studenților români care au străbătut Australia de la un cap la altul cu Solis, mașina solară construită la Cluj: „A fost un test de anduranță"
Echipa formată din cei 23 de studenți de la UTCN, la competiția din Australia. Foto: Bridgestone World Solar Challenge 2025

„Am coordonat activitatea departamentului, m-am concentrat pe proiectare și mai ales pe locurile unde putem produce piesele. În timpul competiției, am acționat în caz că este nevoie de reparații sau retușuri la vehicul, în urma kilometrilor parcurși în fiecare zi”, povestește el.

Hyperion, mașina construită la Cluj

Hyperion este considerat cel mai avansat model realizat de echipa Solis. Bateria vehiculului are o capacitate maximă de 3 kWh, în conformitate cu regulile competiției, iar propulsia este asigurată de un motor electric testat și folosit cu succes în modelele anterioare.

Totodată, vehiculul este proiectat să ofere o eficiență aerodinamică superioară, adaptată condițiilor exigente din deșertul australian și optimizării consumului de energie pe durata cursei. Construcția modelului pe care tinerii de la Solis l-au dus la competiția din 2025 a durat mai mult de un an, iar asamblarea mașinii a început în luna aprilie.

„Din cauza costurilor foarte ridicate și a logisticii complicate, în Australia a putut să plece doar o parte din întreaga echipă. Cei aleși pentru deplasare sunt cei care au de îndeplinit roluri-cheie: mentenanța vehiculului, reparații de urgență, modificări etc.”, a explicat Dinu.

Povestea studenților români care au străbătut Australia de la un cap la altul cu Solis, mașina solară construită la Cluj: „A fost un test de anduranță"
Consursul din Australia a fost „un test de anduranță” pentru întreaga echipă, dar mai ales pentru vehiculul solar la care au lucrat timp de doi ani. Foto: Bridgestone World Solar Challenge 2025

Solis a obținut locul 15 la competiția din Australia

Echipa Solis din Cluj-Napoca a obținut poziția finală a locului 15 în categoria Challenger la competiția Bridgestone World Solar Challenge 2025 din Australia.

La start au fost 26 de vehicule în această categorie, iar echipa a reușit să urce de pe poziția 20, ocupată la calificări, până pe locul 15 în clasament, după două zile de concurs. Vehiculul lor, Hyperion, a demonstrat performanțe notabile pe traseul de 3.020 km prin deșertul australian.

Povestea studenților români care au străbătut Australia de la un cap la altul cu Solis, mașina solară construită la Cluj: „A fost un test de anduranță"
Echipa a reușit să urce de pe poziția 20, ocupată la calificări, până pe locul 15 în clasament. Foto: Bridgestone World Solar Challenge 2025

Echipa Solis Cluj și-a început drumul în 2012, când profesorul Ștefan Breban, inspirat de experiențele academice din Franța, și-a propus să dezvolte un vehicul solar. Proiectul a luat formă oficială în 2018, odată cu înființarea echipei studențești din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), inițial sub egida Facultății de Inginerie Electrică, în colaborare cu FIIRMP.

De-a lungul anilor, Solis Cluj a dezvoltat și testat mai multe generații de vehicule solare, de la primul prototip EV1, lansat în 2019, până la cel mai recent model, Hyperion, creat în 2025. Proiectul s-a impus astfel ca un reper important în peisajul educațional și tehnologic din România, succesul fiind susținut de spiritul de echipă, originalitate și voința de a inova.

