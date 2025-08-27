Echipa Solis participă la Bridgestone World Solar Challenge 2025

Echipa Solis UTCN, formată din 23 de studenți și două cadre didactice, participă la Bridgestone World Solar Challenge 2025. Alături de un reprezentant al Registrului Auto Român, ei reprezintă România în cea mai prestigioasă competiție mondială pentru vehicule solare. Cursa se desfășoară pe 3.020 km, traversând deșertul australian de la Darwin la Adelaide.

Evenimentul are loc între 24 și 31 august, moment în care 23 de studenți din Cluj trăiesc una dintre cele mai frumoase experiențe și reușesc să scrie istorie în Australia. Echipele pot circula doar între orele 08.00 și 17.00, campând apoi în deșert.

Cum s-au desfășurat pregătirile din Australia

Prima echipă, formată din 15 persoane a ajuns în Darwin pe 9 august. A doua parte s-a alăturat pe 16 august. Pe 18 august a început etapa de „scrutineering” static, moment în care a fost verificată conformitatea tehnică și de siguranță a vehiculului.

Pe 23 august, echipa a trecut testul dinamic cu un timp de 2.23:37, iar astfel a obținut poziția 20 la start. Fiecare kilometru parcurs înseamnă muncă de echipă, curaj și dorința de a duce România mai departe pe harta mobilității verzi.

În prezent, echipa a urcat, de pe locul 20 la pornire, pe poziția 15 în categoria Challenger, care a adus la start 26 de vehicule.

Ce este Hyperion, vehiculul solar românesc

Prototipul Hyperion este cel mai performant realizat de Solis UTCN. A atins o viteză maximă de peste 100 km/h. Concurează în categoria Challenger, pentru vehicule cu un singur ocupant.

Regulamentul din 2025 impune:

Suprafață maximă de panouri fotovoltaice: 6 m²

Capacitate maximă baterie: 3 kWh

Adaptare la condițiile deșertului australian

Primele zile în cursa din Australia

Pe 24 august, Hyperion a pornit oficial din fața Casei Parlamentului din Darwin. În prima zi, echipa a parcurs 495 km în opt ore, trecând prin Katherine.

În ziua a doua, vehiculul a străbătut 552 km, cu o viteză medie de 70 km/h. A trecut prin Dunmarra și Tennant Creek. După două zile, Solis UTCN ocupa locul 15 în categoria Challenger, ajungând la 1.060 km de Darwin.

Echipa a campat în Dilburry Freestay Camping Zone, pregătind vehiculul pentru etapa următoare.

Echipa Solis scrie istorie în Australia

Echipa Solis UTCN reprezintă mai mult decât culorile României. Ei duc mai departe visul unei lumi în care inovația, curajul și sustenabilitatea se unesc într-o poveste de succes.

âHyperion simbolizează o generație care crede în inovație și muncă în echipă. Participarea la Bridgestone World Solar Challenge 2025 plasează România pe harta globală a mobilității verzi.

Prin Echipa Solis UTCN, România își demonstrează potențialul în domeniul vehiculelor solare. Competiția nu este doar o cursă, ci o platformă pentru inovație și sustenabilitate. Performanța echipei clujene inspiră și deschide noi perspective în tehnologia verde.

Participarea la acest eveniment de anvergură mondială subliniază capacitatea României de a concura cu giganți ai industriei. Experiența acumulată va contribui la dezvoltarea viitoare a mobilității sustenabile în țară.