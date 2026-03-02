Mihai Dimian, posibil ministru al Educației. Anunțul oficial ar putea fi făcut diseară

Ministerul Educației, pe axa Bolojan – Dimian

Conform TVRInfo, președintele PNL, Ilie Bolojan, ar urma să le comunice colegilor din conducere că îl susține pe rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, pentru preluarea portofoliului Educației.

Decizia vine după o perioadă de ezitare. Sursele indică faptul că, săptămâna trecută, Bolojan ar fi renunțat temporar la susținerea lui Dimian, în contextul unor declarații publice controversate și al apropierii de un scandal de autoplagiat. Ulterior, la presiunea Consiliului Național al Rectorilor, premierul ar fi revenit asupra opțiunii.

Mihai Dimian nu este membru al vreunui partid politic, însă este susținut ferm de PSD. El este considerat continuatorul influenței fostului ministru al Educației, Valentin Popa, în perioada în care acesta a făcut parte din Guvernul condus de Viorica Dăncilă. De altfel, Dimian a fost rector interimar al universității sucevene în perioada în care Popa și-a suspendat mandatul pentru a ocupa funcția ministerială.

Negocieri intense în interiorul PNL

În paralel cu varianta Dimian, în interiorul PNL negocierile continuă. Pe lista discuțiilor se află și alte nume.

Printre acestea se numără Luciana Antoci, fost prefect și inspector școlar general al județului Iași, dar și Andreea Paul (Vass), economist și fost consilier guvernamental. Surse politice susțin că între Andreea Paul și premier ar fi existat o înțelegere preliminară, însă Bolojan nu ar mai fi pe deplin convins de această nominalizare.

De asemenea, pe lista scurtă s-ar afla și Elena Lotrean, profesor și fondatoare a unei școli private din Sibiu.

Sursele avertizează însă că propunerile pot suferi modificări de ultim moment, în condițiile în care discuțiile din partid sunt încă în desfășurare.

Ministerul Educației, fără ministru titular de aproape două luni jumătate. Foto: edu.ro

Un minister fără titular de peste două luni

Funcția de ministru al Educației a devenit vacantă pe 22 decembrie 2025, după demisia rectorului Universitatea Babeș-Bolyai, Daniel David.

Interimatul a fost preluat inițial de premierul Ilie Bolojan, începând cu 14 ianuarie, pentru o perioadă limitată la 45 de zile. Mandatul său a expirat pe 27 februarie. Ulterior, conducerea ministerului a fost asigurată temporar de Ioana Lazăr, aflată la a 11-a detașare provizorie ca secretar general în ultimii șapte ani.

După aproape 50 de zile de la vacantarea postului, decizia privind noul titular al portofoliului ar putea fi anunțată în perioada imediat următoare.

Lui Ilie Bolojan i-a expirat mandatul de ministru interimar al educației. Foto: Libertatea

Miza politică și bugetul pe 2026

Ședința Biroului Politic Național al PNL este urmată de o reuniune a liderilor coaliției, în care vor fi discutate atât proiectul de buget pentru acest an, cât și validarea viitorului ministru al Educației, scrie Edupedu.

Mihai Dimian, licențiat în matematică și fizică și doctor în inginerie electrică, a declarat recent că a purtat discuții cu premierul pe teme de educație, din postura de membru al Consiliului Rectorilor.

Rămâne de văzut dacă liberalii vor valida propunerea premierului sau dacă negocierile interne vor conduce la o altă soluție.

