Profesorii din cinci școli gimnaziale din județul Bistrița-Năsăud intenționează să boicoteze simularea Evaluării Naționale 2026, a declarat pentru Edupedu.ro inspectorul școlar general, Vasile Șteopoaie.

Potrivit acestuia, din cele 77 de unități de învățământ de stat sau private care au elevi de clasa a VIII-a în acest an școlar, în 72 simularea se va desfășura conform programului.

„Profesorii din cinci școli gimnaziale din județul Bistrița-Năsăud, dintr-un total de 77 de școli, intenționează să boicoteze simularea examenului de Evaluarea Națională”, a declarat șeful Inspectoratului Școlar Județean. Dintre cele cinci unități, doar una se află în mediul urban, în municipiul Bistrița, restul fiind în mediul rural.

Ce școli vor boicota simularea Evaluării Naționale 2026

Unitățile de învățământ în care există posibilitatea să nu fie organizată simularea Evaluării Naționale 2026 sunt:

Școala Gimnazială „Aurel Rău” Josenii Bârgăului;



Școala Gimnazială „Ioan Pop Reteganul” Reteag;



Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Bistrița;



Școala Gimnazială „Viorel Nimigeanu” Nimigea de Jos;



Școala Gimnazială Uriu

Inspectorul școlar general a declarat că, în cazul acestor unități, organizarea simulării este dificilă deoarece unele dintre școli au un număr mare de elevi. „Avem o școală cu aproximativ 100 de elevi pe care nu îi putem aronda în altă parte”, a explicat Vasile Șteopoaie.

Situația, însă, nu este definitivă, iar profesorii ar putea renunța la boicot în zilele următoare. „Deocamdată situația este în dinamică”, a mai explicat Vasile Șteopoaie.

Acesta a ținut să precizeze faptul că inspectoratul nu a exercitat presiuni asupra directorilor sau profesorilor. „Noi am făcut doar o cercetare, nu am făcut niciun fel de presiune nici pe directori, nici pe profesori. Fiecare este responsabil de propria decizie”, a adăugat el.

Posibile simulări organizate ulterior

Dacă boicotul va continua, inspectoratul ia în calcul organizarea ulterioară a unei simulări pentru elevii din aceste școli. „Vom găsi o soluție în lunile următoare să organizăm o simulare la nivelul acestor unități pentru elevii respectivi”, a spus șeful IȘJ.

Totuși, Vasile Șteopoaie a precizat că simulările organizate la nivel de școală sunt diferite de cele naționale, deoarece lucrările sunt corectate de profesorii din unitate. „Este pe sistemul vechi, înainte de evaluarea digitalizată, pentru că lucrările sunt colectate de profesorii lor”.

Intenția de boicot apare pe fondul nemulțumirilor exprimate de cadrele didactice la nivel național. Profesorii reclamă mai multe măsuri de austeritate care au lovit puternic sistemul de educație printre care creșterea normei didactice, majorarea numărului de elevi dintr-o clasă, comasarea unor unități de învățământ și reducerea plafonului pentru acordarea indemnizației de hrană.

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a este programată să înceapă pe 16 martie și reprezintă un test de pregătire înaintea examenului propriu-zis din vară.

