Zeci de mii de profesori refuză să participe la simulările examenelor naționale

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis că simulările examenelor naționale din acest an riscă să fie „serios perturbate”.

Potrivit rezultatelor referendumului organizat de cele două organizații sindicale, nemulțumirea în rândul angajaților din învățământ este foarte ridicată. „Peste 73.000 de angajați, adică peste 50% dintre profesorii membri de sindicat, au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naționale”, au transmis liderii sindicali.

De asemenea, peste 40.000 de cadre didactice – aproximativ 28% dintre participanți – au optat pentru declanșarea unei greve în această perioadă.

Acuzații de practici abuzive în organizarea simulărilor

Sindicatele susțin că în unele școli inspectoratele școlare ar încerca să asigure organizarea simulărilor prin măsuri considerate abuzive.

Potrivit comunicatului, în unitățile de învățământ unde mulți profesori au refuzat să participe la simulări, numărul elevilor din săli ar fi mărit, iar comisiile de organizare ar fi reduse. „Inspectoratele școlare recurg la practici abuzive pentru a forța organizarea simulărilor: măresc nejustificat numărul de elevi din săli și reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile”, susțin reprezentanții sindicatelor.

În opinia acestora, astfel de măsuri transformă simulările într-un exercițiu „pur formal și irelevant”.

Profesorii reclamă birocrația și interesul scăzut al elevilor

Liderii sindicali spun că organizarea simulărilor presupune un volum mare de muncă suplimentară pentru profesori, într-un context în care cadrele didactice sunt deja suprasolicitate de sarcini administrative. „Este un efort suplimentar pentru zeci de mii de profesori deja sufocați de birocrație, în contextul în care interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut”, se arată în mesajul public.

În același timp, sindicatele spun că respectă decizia fiecărui profesor în ceea ce privește participarea sau neparticiparea la organizarea simulărilor.

„Respectăm și susținem decizia fiecărui coleg: atât a celor care trag un semnal de alarmă prin neparticipare, cât și a celor care au ales să se implice în organizarea simulărilor”, transmit organizațiile sindicale.

Avertisment pentru Guvern și Ministerul Educației

Liderii sindicali avertizează că situația actuală ar putea escalada în lunile următoare, dacă autoritățile nu vor lua măsuri pentru a rezolva nemulțumirile din sistem. „Neparticiparea la simulări este doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului școlar, exact în perioada examenelor naționale propriu-zise”, se arată în comunicat.

Mesajul este semnat de președintele FSLI, Simion Hăncescu, și de președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Ovidiu Nistor.

