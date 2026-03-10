Simion Hăncescu, despre boicotarea simulărilor naționale: doar o încălzire pentru protestul cel mare

Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, a declarat că boicotarea examenelor naționale ar fi primul protest al profesorilor față de măsurile de austeritate adoptate prin Legea Bolojan dar și o încălzire pentru ce va urma în vară.

„Este limpede că sunt multe școli unde simulările pentru examenele naționale vor fi boicotate. Este, de fapt, încălzirea pentru preconizatul protest de la finalul anului școlar”, a declarat Hăncescu, într-o intervenție televizată.

Simion Hăncescu a precizat că protestele sunt generate de măsurile adoptate prin Legea 141, despre care afirmă că au destabilizat sistemul de învățământ.

„În momentul de față, în învățământul preuniversitar de stat situația este anormală, din cauza măsurilor luate pe Legea 141, măsuri arhicunoscute. Aceste măsuri au bulversat complet învățământul preuniversitar. De fapt, acest domeniu important este, în momentul de față, o improvizație”.

În ciuda presiunilor exercitate de Ministerul Educației pentru organizarea simulărilor, tot mai mulți profesori consideră că protestul este singura modalitate prin care pot atrage atenția asupra problemelor din sistem, a mai pus sindicalistul.

Dacă Guvernul nu le va îndeplini solicitările, sindicatele din Educație amenință cu o grevă generală la finalul anului școlar. Foto: Libertatea

Situația profesorilor, cunoscută, dar ignorată

Liderul FSLI a criticat și lipsa dialogului cu autoritățile, susținând că problemele semnalate de profesori sunt cunoscute, dar ignorate. „Această tăcere ne determină să credem că este un lucru premeditat. Problemele noastre sunt cunoscute, dar sunt ignorate”, a spus Hăncescu.

El a amintit că reprezentanții sindicatelor au protestat recent în fața Palatului Cotroceni, unde au discutat doar cu consilieri prezidențiali, nu cu președintele României. „Ni s-a promis o întâlnire în luna noiembrie. Suntem deja în martie și nu se găsește o oră în agendă pentru a discuta problemele unui sistem cu 300.000 de salariați și 3 milioane de copii”.

Hăncescu a criticat și deciziile Guvernului privind reducerea cheltuielilor bugetare, susținând că Educația a fost unul dintre primele domenii afectate.

„Nu sunt bani, ni se spune. Dar este absolut ciudat de ce prima măsură a fost să se taie de la Educație. Ne așteptam să vedem măsuri în companiile de stat cu pierderi sau în zonele cu evaziune fiscală serioasă”, a declarat sindicalistul.

Potrivit acestuia, economiile realizate în urma tăierilor din Educație sunt nesemnificative în raport cu deficitul bugetar. „Am câștigat trei miliarde de lei. Oricum, nu cu aceste economii se reduce deficitul României”, a spus liderul sindical.

Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu. Foto: Facebook

Simion Hăncescu, sindicalist: „România, o țară guvernată de contabili”

Simion Hăncescu afirmă că boicotul simulărilor nu ar avea un impact major asupra elevilor, deoarece este vorba doar despre teste de pregătire. „Boicotul acestor examene nu are un impact major asupra elevilor, pentru că este doar o simulare”, a explicat el.

În schimb, dacă autoritățile nu vor reacționa, protestele ar putea escalada până la finalul anului școlar. „Dacă Ministerul Educației și Guvernul nu vor realiza că oamenii nu s-au resemnat, atunci este evident că profesorii vor reacționa”, a avertizat Hăncescu.

Liderul sindical a criticat modul în care sunt luate deciziile la nivel politic, spunând că acestea sunt motivate exclusiv de calcule bugetare.

„România este guvernată de contabili. Totul se face din pix, fără să se gândească cineva la viitorul acestei țări”, a declarat el.

În timp ce sindicatele încearcă să-i convingă pe toți profesorii să boicoteze simulările examenelor naționale, Ministerul Educației planifică organizarea acestor testări ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Foto: Facebook

Sindicatele acuză Ministerul Educației de presiuni și intimidări

Sindicaliștii susțin că în această perioadă Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, pune o presiune extrem de mare pe profesori încercând să-i convingă să participe la simularea examenelor naționale. Liderii sindicali au precizat că situația din școli a devenit chiar tensionată, multe cadre didactice fiind obligate să semneze pentru participarea la simulări.

Într-un comunicat de presă, organizațiile sindicale atrag atenția asupra acestui fenomen pe care îl consideră „extrem de grav”.

„Referendumul nostru a arătat o dorință clară de boicotare a simulărilor examenelor naționale, însă primim tot mai multe semnale că unii colegi sunt forțați să semneze pentru participare”, se arată în document.

Potrivit acestora, presiunile ar veni din partea conducerilor unor școli și a inspectoratelor școlare. „S-a ajuns la presiuni și intimidări nemaiîntâlnite venite din partea conducerilor unităților de învățământ și a inspectoratelor școlare, mai mari decât la greva din 2023”, mai scrie în comunicat.

Acuzații la adresa unor directori de școli: „S-au transformat în instrumente de constrângere”

Liderii sindicali critică și atitudinea unor directori de școli și inspectori școlari, despre care spun că ar acționa în interesul Ministerului Educației și nu al cadrelor didactice. „În loc să fie solidari cu colegii lor de cancelarie, unii directori și inspectori au ales să se transforme în instrumente de constrângere ale Ministerului Educației și Cercetării”.

Este motivul pentru care problemele din sistem, în loc să se aplaneze, să se stingă, vor deveni și mai grave. „Le transmitem un mesaj clar: deveniți complici la perpetuarea crizei din Educație. Ați ales să înăbușiți vocea disperării prin frică, forțând profesorii să presteze o muncă inutilă, neremunerată și ignorată de mulți elevi”, se mai arată în informarea transmisă de cele două federații sindicale.

Simulările examenelor naționale sunt organizate anual pentru a pregăti elevii pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. Disputa dintre sindicate și autorități are loc pe fondul nemulțumirilor legate de politicile din Educație și de condițiile de muncă ale profesorilor.

Simularea examenului de Evaluare Națională începe luni, 16 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Foto: Shutterstock

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

17 martie 2026: Matematică – probă scrisă;

18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română;

24 martie 2026: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului;

25 martie 2026: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării;

26 martie 2026: Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă;

16 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE