Proiectul, susținut printr-un volum impresionant de semnături, este rezultatul nemulțumirilor cauzate de Legea nr. 141/2025, care a introdus măsuri contestate de sindicate. Printre acestea se numără majorarea normei didactice, reducerea plății cu ora și creșterea numărului de elevi din clase și grupe. Sindicatele avertizează că aceste schimbări au degradat condițiile de muncă ale profesorilor și pun în pericol calitatea educației.

„Ar trebui să existe un minim respect pentru cei 160.000 de profesori”, a declarat Marius Nistor, liderul Federației „Spiru Haret”. Acesta consideră că inițiativa are toate motivele să fie luată în serios de parlamentari.

După luni întregi de proteste și negocieri, acest demers reprezintă un test semnificativ pentru decidenții politici din educație. Profesorii cer dreptul la o dezbatere reală și soluții concrete pentru problemele din sistem. Cifra impresionantă de semnături subliniază amploarea nemulțumirii și dorința de schimbare.

Aceasta este una dintre cele mai mari mobilizări ale cadrelor didactice din ultimii ani, subliniind necesitatea unui dialog autentic între autorități și profesori. Rămâne de văzut dacă inițiativa va duce la schimbări legislative care să răspundă nevoilor reale ale sistemului educațional.

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