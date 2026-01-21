Noua programă la Religie, un  progres vizibil dar…

Profesoara de Religie Laura Stifter a declarat pentru Libertatea că noua programă școlară vine cu o serie de îmbunătățiri schimbând ușor perspectiva asupra modului în care este predată și înțeleasă această disciplină. „Au fost introduse metode mai moderne de predare. Se pune, de exemplu, un accent mai puternic pe dialogul cu celelalte religii, cu alte domenii precum literatură, filosofie, știință sau artă. Dar nu suficient, după părerea meea. Era loc de mai bine. De asemenea, multe dintre sugestiile de activități de învățare se referă la proiecte digitale, la lucrul în echipă, un alt aspect pozitiv. Observ, de asemenea, o deschidere către tehnologie și metode interactive”. 

Noua programă, consideră profesoara de Religie, militează împotriva fanatismului religios, „un lucru extrem de important în contextul lumii în care trăim. Avem, așadar, și anumite chestiuni care țin de educație civică și de valori democratice. La modul general vorbind, asistăm la un progres vizibil, însă schimbarea ar fi putut fi și mai curajoasă decât este”, continuă Laura Stifter. 

Există, însă, și multe aspecte care, deși ar fi trebuit și ele reevaluate, au rămas identice cu cele din programa școlară anterioară. Multe sunt chestiuni  fundamentale, de bază, care se perpetuează și de care nimeni nu s-a atins. 

Profesoară de Religie, despre noua programă școlară la această materie: „Ar fi trebuit să fie mult mai curajoasă”. Ce abordări propune Laura Stifter pentru generația Z

Profesoară: „Religia ar trebui predată din mai multe perspective”

În cazul anumitor conținuturi, Religia încă este prezentată elevilor dintr-o singură perspectivă – cea creștin-ortodoxă. „Iată un aspect care ar fi trebuit îmbunătățit. Există această nevoie reală de a introduce perspective diferite în studierea Religiei. Altfel, nu poți avea dezbateri pe această temă, așa cum se specifică în programă. Ce să dezbați? Doar un singur punct de vedere?”, se întreabă profesoara.

Cel mai probabil, continuă ea, autorii programei s-au temut să intre în astfel de chestiuni profunde și delicate. „Când ai dileme etice, când ai dialog interreligios, când spui debate, acest cuvânt, prin definiție, presupune cel puțin două perspective. Mi-aș fi dorit să văd un accent mai mare pus pe zona aceasta ecumenică-interreligioasă”. 

Laura Stifter a explicat că, deși programa nu prevede o astfel de abordare, profesorul este liber să atingă noțiunile predate și dintr-o perspectivă generalistă, care să se refere la toate religiile lumii. Asta ar însemna, de fapt, să livrezi copiilor o cultură generală reală. „De exemplu, de fiecare dată când am vorbit elevilor despre viața veșnică, am adus în discuție subiectul și din perspectiva altor religii. În budism, în hinduism, de exemplu, există credința în reîncarnare. Cum vede islamul viața veșnică, dar iudaismul, dar unele religii antice? Chiar dacă abordarea programei este, mai degrabă, confesională, profesorul poate să-și deschidă orizontul și să le arate elevilor și ce se întâmplă în alte tradiții religioase pe tema respectivă”.

Unde știință nu e, nimic nu e

Un alt aspect pe care noua programă nu l-a reglementat este abordarea anumitor teme religioase din perspectivă științifică, mai spune profesoara Laura Stifter. „La lecția despre despre crearea lumii, de exemplu, aș explica elevilor că cele două abordări, religioasă și științifică, sunt complementare, că cele șapte zile ale creației au, de fapt, o semnificație simbolică, nu sunt zile de 24 de ore”.

Laura Stifter recunoaște că a fost surprinsă să constate că nici în sugestiile de învățare, nici în conținuturi nu se face referire la Evoluționism. „Dar asta nu înseamnă că nu o putem face noi, ca profesori, la clasă, inclusiv în colaborarea cu profesorul de biologie. Nu ne oprește nimeni să facem o lecție în care să le prezentăm elevilor cele două viziuni despre începutul Universului”. 

Profesoară de Religie, despre noua programă școlară la această materie: „Ar fi trebuit să fie mult mai curajoasă”. Ce abordări propune Laura Stifter pentru generația Z
Începând cu vârsta de 14 ani, elevii ar trebui să-și depună singuri cererile de înscriere la Religie, în așa fel încât decizia să le aparțină în totalitate lor, nu părinților. Foto: Shutterstock

„Elevii ar trebui să aleagă singuri dacă vor să studieze Religia”

Pentru că programa școlară la Religie este gândită confesional, în spațiul public au apărut discuții referitoare la libertatea religioasă a elevilor. „Autorii de programă presupun, în mod eronat, că elevii sunt toți credincioși. Și-i învață pe copii cum să-și asume valorile credinței, o credință pe care se presupune că deja o au. Și aici este o întreagă dezbatere: în ce măsură ar trebui să păstrăm această abordare strict confesională a religiei, dar strict împărțită pe culte?” Iată un alt mare minus al noii programe, în opinia dascălului.

Cum ar trebui procedat? Profesoara consideră că elevii, începând cu vârsta de 14 ani, ar trebui să facă singuri cerere de înscriere la ora de Religie și să nu mai depindă de părinți.  „Acest lucru ar fi în concordanță inclusiv cu dreptul copilului la libertate religioasă, care este stipulat și în legile din România și în Codul civil”. 

Laura Stifter a precizat că există cazuri când părinții nu respectă opțiunile copiilor, motiv pentru care aceștia din urmă ar trebui lăsați să aleagă singuri dacă vor să studieze sau nu Religia. „Începând cu vârsta de 14 ani, copilul este suficient de matur încât să știe ce-și dorește”.

De ce este nevoie de Religie în școli? 

De aici derivă o altă întrebare: de ce este nevoie ca Religia să fie o materie studiată în școli? De ce nu rămâne în biserică, acolo îi este locul și acolo unde s-a născut? De ce ar trebui copiii să învețe la școală rugăciuni sau cum să se închine? „Copilul are nevoie șă-și formeze o idee despre viață, despre lumea care-l înconjoară. Cum în școală se face prea puțină educație civică, iar o materie de sine stătătoare numită Etică nici nu există, atunci, măcar pe partea aceasta de educație religioasă elevul să fie instruit. Dacă programa școlară este bine gândită, copilul își va forma o cultură generală foarte profundă”, explică Laura Stifter.

Profesoara consideră că Religia îi ajută pe copii să înțeleagă anumite mentalități, principii de viață, aspecte care țin de istoria civilizației, de istoria României și a Europei, de modul în care funcționează instituțiile, să înțeleagă valorile democratice. „Nu le poți înțelege pe deplin fără perspectiva religioasă. Creștinismul a fost și este unul dintre pilonii care au format civilizația europeană. Și atunci este important să păstrăm în școli educația religioasă”.

Corelată cu această disciplină, profesoara ar introduce și Etica în școli, după modelul preluat din sistemele de educație din afară. „În alte țări, Etica este introdusă încă din clasele mici. Este o materie obligatorie, se numește Etică laică, separată de Religie”.

Religia generației Z, o materie predată cu toleranță și respect față de copii  

Cât despre profesorii de Religie care au tendința de a-și îndoctrina elevii, Laura Stifter consideră că aceștia ar trebui să-și domolească discursul. Nu de alta, dar se adresează unor copii care s-au născut într-o eră a tehnologiei avansate, a digitalizării, a internetului și inteligenței artificiale. Prin urmare, modul în care comunici cu ei, în care transmiți o idee trebuie să țină cont de preocupările și nevoile lor reale, din ziua de azi. 

„Cunosc profesori care prezintă elevilor o singură perspectivă – și aceea într-un mod foarte superficial și nepotrivit”, recunoaște dascălul care vine cu o soluție. „Selectarea personalului didactic ar trebui să se facă mult mai atent. Pe de altă parte, ar fi necesară organizarea de către Biserică a unor întâlniri și discuții cu profesorii din sistem. Să li se explice cum să respecte libertatea religioasă a copiilor. Este nevoie de formarea continuă a personalului didactic, iar Biserica ar trebui să se implice mod activ, în așa fel încât să schimbe mentalitatea conservatoare, acolo unde ea există”. 

Pentru că a adus în discuție subiectul libertății religioase a copiilor, am întrebat-o pe Laura Stifter cum ar trebui procedat în cazul elevilor care nu se înscriu la această materie și care sunt nevoiți, totuși, să asiste la ore. Răspunsul? Ar trebui să aibă posibilitatea de a se înscrie la o altă disciplină, tot facultativă. „Mă refer la o disciplină complementară Religiei precum Educație civică sau Etică. Concret, elevii care nu fac Religie să poată urma cursurile uneia dintre aceste două materii. Iar dacă au deja în orar o oră pe săptămână de Educației civică, atunci să facă o oră în plus”.

Profesoară de Religie, despre noua programă școlară la această materie: „Ar fi trebuit să fie mult mai curajoasă”. Ce abordări propune Laura Stifter pentru generația Z
Marian Staș, expert în Educație, pledează pentru înlocuirea orei de Religie cu disciplina Educație spirituală. Foto: Facebook

Marian Staș, despre noua programă școlară la Religie: „Un limbaj tehnic, tras în bandă religioasă”

Marian Staș, specialist în educație, consideră că autorii noii programe au făcut un pas important înainte. „Asistăm la un progres, iar asta nu înseamnă decât un singur lucru: că mesajele care au venit din zona universitară, pe cale academică, dar și din rândul societății civile au avut un anumit efect”. 

Practic, făcând o comparație cu programa școlară anterioară, se observă acum o ameliorare a riscurilor de prozelitism și îndoctrinare. „Însă acestea nu au fost eliminate în totalitate”, a explicat specialistul. 

Aproape 87% dintre români sunt creștini-ortodocși, potrivit recensământului din anul 2011. Este un procent foarte mare, foarte consistent. Acest cult majoritar este dominant, iar tendința sa dominatoare este una extrem de vizibilă. „Ceea ce nu e firesc. Din punctul meu de vedere, este îndoctrinare. Însă nici îndoctrinarea, nici prozelitismul nu sunt componente care să țină de un sistem educațional laic, așa cum este România”. 

Marian Staș a realizat o analiză de risc, iar vestea bună este faptul că noua programă școlară prezintă elemente de risc atenuate. „Dar încă rămân diverse componente, mai ales atunci când vine vorba de limbajul tehnic, care e tras foarte mult în bandă religioasă și nu în bandă educațională. Din perspectiva mea, există un anumit tip de evoluție a programei, dar nu suficient. Pentru că limbajul trebuie să fie unul neutru și aici mai e de muncit”.

Profesoară de Religie, despre noua programă școlară la această materie: „Ar fi trebuit să fie mult mai curajoasă”. Ce abordări propune Laura Stifter pentru generația Z
Religia este o materie facultativă, nu opțională. Foto: Shutterstock

Religia, ca educație spirituală. Marian Staș: „Cateheza se face în biserică, duminica, nu la școală”

Marian Staș propune o soluție: în loc de Religie să avem o materie numită Educație spirituală. O oră pe săptămână, elevii să-și însușească valori etice și morale. „La clasă să aibă loc discuții despre onestitate, respect, responsabilitate și compasiune, despre diversitate culturală și religioasă, despre toleranță și respect, despre diferențe culturale, meditație și conștiință în sine. Copiilor să li se explice conceptul de mindfulness, să învețe tehnici de gestionare a stresului”. 

Elevii, consideră expertul, ar trebui să învețe ce înseamnă autocunoașterea, autocontrolul, existența bazată pe valori. „Lucruri care au legătură cu componenta de spiritualitate, etică, morală etc. Dar care nu înseamnă cateheză. Cateheza se face în biserică, duminica”, a transmis specialistul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
GSP.RO
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Harta zonelor lovite de fenomene meteo extreme. Avertizare generală ANM de ger cu temperaturi de până la -20 de grade Celsius
Știri România 10:22
Harta zonelor lovite de fenomene meteo extreme. Avertizare generală ANM de ger cu temperaturi de până la -20 de grade Celsius
Marinar dispărut de pe o barjă aflată pe Dunăre. Operațiune amplă de căutare-salvare a pompierilor din Teleorman
Știri România 10:07
Marinar dispărut de pe o barjă aflată pe Dunăre. Operațiune amplă de căutare-salvare a pompierilor din Teleorman
Parteneri
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul.ro
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe subiectul Groenlanda. „O ocazie să tăcem strategic”
Fanatik.ro
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe subiectul Groenlanda. „O ocazie să tăcem strategic”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Elle.ro
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

De la ce pornesc conflictele între Elena Gheorghe și soțul ei, după 14 ani de căsnicie. Artista rupe tăcerea. „Am făcut niște reguli”
Stiri Mondene 10:12
De la ce pornesc conflictele între Elena Gheorghe și soțul ei, după 14 ani de căsnicie. Artista rupe tăcerea. „Am făcut niște reguli”
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Stiri Mondene 09:29
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Băiat de 15 ani, găsit îngropat într-o grădină din Timiş. Alţi doi minori, suspectaţi că l-au ucis
ObservatorNews.ro
Băiat de 15 ani, găsit îngropat într-o grădină din Timiş. Alţi doi minori, suspectaţi că l-au ucis
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
GSP.ro
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
Parteneri
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax.ro
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani
KanalD.ro
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani

Politic

Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
Politică 20 ian.
Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Politică 20 ian.
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
Fanatik.ro
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința