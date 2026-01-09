Cum se face înscrierea elevilor la ora de religie

Ora de religie face parte din trunchiul comun și se predă facultativ la clasele primare, în gimnaziu și liceu. Pentru ca un elev să urmeze ora de religie, părinții sau reprezentanții legali ai acestuia trebuie să depună o cerere scrisă la secretariatul unității de învățământ, în care să precizeze și cultul recunoscut de stat pentru care solicită participarea.

Cererea depusă este valabilă pe toată perioada de școlarizare în învățământul preuniversitar sau până la schimbarea opțiunii, mai prevede metodologia. Retragerea copilului de la această oră se face tot printr-o cerere scrisă.

Pentru copiii care intră în clasa pregătitoare, opțiunea se exprimă direct în cererea-tip de înscriere, prin bifarea rubricii dedicate și menționarea cultului solicitat, scrie Edupedu.

Ce se întâmplă cu elevii care nu vor să facă Religie

Elevii care nu se înscriu la ora de Religie nu sunt obligați să stea în clasă în timpul desfășurării orei. Motiv pentru care școala trebuie să le asigure un spațiu special destinat, activități și supraveghere. Evident, acești copii nu sunt evaluați și nu primesc note și nici medie la această disciplină.

Pentru elevii care nu solicită frecventarea orei de religie sau cărora nu li s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină, unitățile de învățământ stabilesc activitățile pe care aceștia le pot desfășura, spațiile în care se desfășoară activitățile, responsabilitățile privind asigurarea supravegherii și siguranței în perioada în care ceilalți elevi ai clasei participă la oră.

Elevii cărora nu li se pot asigura ore de religie conform confesiunii proprii pot solicita să participe ca audienți la orele organizate pentru alte culte, cu aprobarea conducerii școlii, pe baza unei cereri scrise. Aceștia nu sunt evaluați, iar situația lor școlară se încheie fără religie.

Predarea disciplinei Religie se organizează cu întreaga clasă, dacă toți elevii înscriși solicită același cult.

Religia, materie opțională la Bacalaureatul din 2030

În 2030 va avea loc prima sesiune a examenului național de Bacalaureat organizată după noile planuri-cadru de liceu. Potrivit noului format, religia poate fi o aleasă ca a doua probă a specializării pentru elevii de la profilul uman și ca probă de competențe de elevii de la real.Acest test va fi scris, se susține în timpul anului școlar și va fi notat prin calificativul admis sau respins.

