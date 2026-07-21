Ministrul Educației a anunțat rezultatele în miez de noapte

Ministrul Educației, Mihai Dimian a publicat mesajul pe pagina sa de Facebook, în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 1:00.

„Rezultatele inițiale înregistrate la proba scrisă desfășurată în cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate la: https://definitivat.edu.ro/. 6.345 de cadre didactice au promovat examenul și, implicit, au obținut definitivarea în învățământ, cu aproximativ 10% mai mulți decât anul trecut când rezultatele inițiale indicau 5.784 promovați. 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media 10. Mă bucur că tot mai mulți profesori aleg să își consolideze parcursul profesional și reușesc să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Felicitări!

Iar celor care urmează să susțină astăzi proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor din unitățile de învăţământ preuniversitar, le doresc mult succes, încredere în propriile forțe și rezultate pe măsura muncii depuse.”, a scris Mihai Dimian, pe Facebook, la miezul nopții.

Câți profesori au promovat Definitivatul 2026

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la proba scrisă au fost prezenți 9.269 de candidați, reprezentând 96,4% din totalul celor 9.615 profesori care aveau drept de participare.

În timpul examenului:

318 candidați s-au retras;

346 de candidați nu s-au prezentat;

3 candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă;

9 lucrări au fost anulate din cauza semnelor distinctive.

Astfel, în evaluare au intrat 8.948 de lucrări.

Rezultatele arată că:

6.673 de lucrări au primit note între 7 și 10;

417 candidați au obținut note între 9,50 și 9,99;

46 de candidați au fost notați cu 10 la proba scrisă ;

; 463 de lucrări au primit note sub 5.

În urma calculării mediilor finale, 6.345 de cadre didactice, adică 70,94%, au promovat examenul și au obținut definitivarea în învățământ. Procentul este în creștere față de anul trecut, când rata de promovare după rezultatele inițiale a fost de 65,36%.

Dintre profesorii promovați, 40 au obținut media generală 10.

Pentru promovarea examenului de Definitivat este necesară obținerea unei medii de minimum 8, calculată pe baza notei de la proba scrisă și a calificativelor obținute la inspecțiile la clasă și la evaluarea portofoliului profesional.

Cadrele didactice care promovează dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, ies din categoria profesorilor debutanți și pot continua parcursul profesional prin obținerea gradelor didactice.

Unde pot fi consultate rezultatele la Definitivat 2026

Rezultatele inițiale sunt disponibile:

în centrele de examen;

pe platforma oficială definitivat.edu.ro.

Ministerul a publicat rezultatele pentru toate județele și pentru municipiul București:

Când se depun contestațiile

Profesorii nemulțumiți de note pot depune contestații:

marți, 21 iulie, până la ora 20:00;

miercuri, 22 iulie, până la ora 12:00.

Contestațiile pot fi depuse fizic, în centrele de examen, sau transmise prin e-mail, folosind adresele comunicate de inspectoratele școlare.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie, iar validarea acestora prin ordin de ministru este programată în perioada 30 iulie – 18 august 2026.

Cum s-a desfășurat examenul

Proba scrisă a examenului național de Definitivat 2026 a avut loc pe 14 iulie, în 42 de centre de examen, câte unul în fiecare județ.

La sesiunea din acest an s-au înscris peste 10.000 de cadre didactice, iar peste 9.600 au îndeplinit condițiile pentru susținerea probei scrise.

Cele mai căutate specializări au fost:

profesor pentru învățământ preșcolar (2.506 candidați);

profesor pentru învățământ primar (1.902 candidați);

educator-puericultor (576 candidați);

psihopedagogie specială (544 candidați);

educație fizică și sport (506 candidați).

Pentru a ajunge la proba scrisă, candidații au trebuit să îndeplinească mai multe condiții prevăzute de metodologie: să aibă cel puțin un an de stagiu de predare, calificativul „Bine” sau „Foarte bine” în anul școlar curent și o medie de minimum 8 la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, fără note mai mici de 7 la fiecare probă.

Examenul de Definitivat reprezintă prima etapă importantă din cariera didactică și este obligatoriu pentru obținerea dreptului de practică în învățământul preuniversitar și pentru accesul ulterior la gradele didactice.

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