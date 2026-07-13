Definitivat 2026. Peste 9.600 de profesori susțin examenul în acest an, Proba începe la ora 9.00

Proba scrisă a examenului național de Definitivat 2026 este organizată marți, 14 iulie, în 42 de centre de examen, câte unul în fiecare județ. La sesiunea din acest an s-au înscris peste 10.000 de cadre didactice, însă la proba scrisă sunt așteptați peste 9.600 de candidați care au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie.

Accesul în centrele de examen este permis între orele 7:30 și 8:00, pe baza unui act de identitate valabil. Examenul începe la ora 9:00, iar timpul de lucru este de patru ore. În situații speciale, prevăzute de metodologie, durata probei poate fi prelungită cu una sau două ore.

Educatori și învățători, cele mai căutate specializări

Cele mai multe înscrieri sunt la specializările din învățământul preșcolar și primar. Practic, bătălia cea mare se dă pe posturi de educatori și învățători.

Topul specializărilor după numărul de candidați

  • educatoare/profesor pentru învățământ preșcolar – 2.506 candidați;
  • învățător/profesor pentru învățământ primar – 1.902 candidați;
  • educator-puericultor – 576 de candidați;
  • psihopedagogie specială – 544 de candidați;
  • educație fizică și sport – 506 candidați.

Psihopedagogia specială, cerere mare din cauza numărului crescut de elevi cu CES

O schimbare importantă față de anul trecut este intrarea psihopedagogiei speciale în topul disciplinelor cu cele mai multe înscrieri. Ministerul Educației explică această evoluție prin creșterea numărului de elevi cu cerințe educaționale speciale integrați în școlile de masă și prin lipsa profesorilor de sprijin și a specialiștilor în educație incluzivă. Astfel, psihopedagogia specială ia locul consilierii psihopedagogice, care figura anul trecut printre cele mai căutate specializări.

Definitivat 2026. Marți, 14 iulie, peste 9.600 de profesori susțin examenul scris. Educatorii și învățătorii sunt cele mai căutate specializări
Psihopedagogia specială a intrat în topul disciplinelor cu cele mai multe înscrieri. Foto: Shutterstock

Definitivat 2026. Condiții de înscriere

Pentru a putea susține proba scrisă, candidații au trebuit să îndeplinească mai multe condiții stabilite prin metodologie.

Aceștia trebuie să aibă cel puțin un an de stagiu de predare în specialitate, să fi obținut calificativul „Bine” sau „Foarte bine” în anul școlar curent și o medie de minimum 8 la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional. Totodată, niciuna dintre aceste evaluări nu poate avea o notă mai mică de 7.

Lucrările vor fi corectate digital

Subiectele sunt elaborate pentru 106 discipline de examen de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, care asigură și traducerea lor în limbile minorităților naționale, la solicitarea candidaților. La fel ca la Evaluarea Națională, Bacalaureat și Titularizare, toate sălile de examen sunt monitorizate audio-video.

Lucrările vor fi evaluate în sistem digitalizat, în centre organizate la nivel național pe fiecare disciplină. După încheierea probei, la ora 15:00, Ministerul Educației va publica subiectele și baremele de corectare.

Când se afișează rezultatele la Definitivat 2026

Primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie 2026, atât în centrele de examen, cât și pe platforma dedicată examenului. Contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, până la ora 20:00, precum și în 22 iulie, până la ora 12:00. Acestea pot fi transmise și online, la adresele comunicate de inspectoratele școlare. Rezultatele finale vor fi afișate în 27 iulie, iar validarea lor prin ordin al ministrului Educației este programată în perioada 30 iulie – 18 august 2026. Media minimă pentru promovarea examenului este 8.

Ce este examenul de Definitivat

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de profesorii care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Examenul de Definitivat cuprinde două etape

  • Etapa I, eliminatorie. Este realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constă în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă;
  • Etapa a II-a, finală. Este realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constă într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte.

Ce înseamnă promovarea examenului de Definitivat

Profesorii care promovează dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, ies din categoria cadrelor didactice debutante și pot continua parcursul profesional prin obținerea gradelor didactice.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, examenul național pentru definitivare în învățământ poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori.

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