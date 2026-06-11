„Cel mai probabil, telefonul a sunat în urma unei atenționări RO-Alert. Este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen și nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului”, a declarat inspectorul școlar general prof. dr. Maria Ștefănie.

Regulile pentru examenul de Bacalaureat interzic strict accesul cu telefoane mobile în sala de examen. Inspectorul școlar a subliniat că elevii din județ au fost informați în prealabil despre aceste reguli în cadrul simulărilor organizate. „Elevii trebuie să trateze cu maximă responsabilitate regulamentul examenului de Bacalaureat”, a adăugat prof. dr. Maria Ștefănie.

Proba de evaluare a competențelor lingvistice nu este notată, ci doar calificativă, însă absența sau eliminarea din această probă atrage imposibilitatea participării la probele scrise din aceeași sesiune. La actuala sesiune a Bacalaureatului s-au înscris 2.347 de absolvenți din județul Hunedoara, dintre care 2.010 sunt din promoția curentă, iar 337 din promoții anterioare.

În perioada 11-12 iunie 2026 are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Iată cum se desfășoară proba și care sunt regulile.

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