În acest context, competiția „Marea Aventură Digitală” (MAD) își propune să schimbe situația. Evenimentul are loc pe 9 mai și reunește elevi din clasele III–VI din nouă județe.

Aceștia vor avea parte de 90 de minute de activități diverse, inclusiv puzzle-uri logice, exerciții de gândire algoritmică și scenarii legate de inteligența artificială. Înscrierile sunt gratuite și se încheie pe 7 mai, conform site-ului oficial Marea Aventură Digitală.

Totodată, piața muncii trece prin schimbări accelerate. Un raport Future of Jobs 2025, realizat de World Economic Forum, arată că aproape 40% dintre competențele actuale necesare se vor modifica până în 2030.

Pentru găsirea unui loc de muncă în viitor, gândirea critică și abilitățile privind inteligența artificială se numără printre competențele esențiale.

De asemenea, alfabetizarea AI va deveni domeniu de evaluare și prin testările PISA începând cu 2029.

