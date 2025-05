Directorul demisionar: „Am fost supus la abuzuri și hărțuire”

Directorul Gabriel Țaga și-a înaintat cererea de demisie în data de 21 mai, scrie news.ro. Motivul? Liceu, a declarat el, a fost supus unor controale nejustificat de lungi, după ce doi profesori – unul de religie, nevoit să plece din liceu după ce i s-a retras aprobarea din partea Bisericii, celălalt, de fizică, cercetat disciplinar şi acuzat de „violenţă gravă faţă de elevi”, au depus reclamaţii la Ministerul Educaţiei.

„De câteva luni, mai precis de la începutul acestui an şcolar, în urma unor reclamaţii făcute de doi colegi, am fost supus mai multor controale care în loc să se ocupe strict de obiectul acestor reclamaţii, fără să respecte tematica controlului, s-au extins, au durat nepermis de mult. Am fost supus în timpul acestor controale unui abuz pe care l-am reclamat, pe 1 aprilie, Direcţiei Corp Control din cadrul Ministerului Educaţiei”, a explicat directorul.

Directorul a precizat că în 15 zile a primit un răspuns hilar. „Ei s-au consultat chiar cu cei pe care eu îi reclamam şi că aceştia susţin că nu este adevărat ceea ce spun. Concluzia Direcţiei Corp Control şi a încă trei persoane care au semnat răspunsul a fost că «faptele pe care ni le semnalaţi nu se confirmă». După acest răspuns, mi-am dat seama că singura mea cale va fi în instanţă, însă am aşteptat raportul Corpului de Control. Acesta a venit acum câteva zile şi probabil îl voi contesta în justiţie pentru că este plin de neadevăruri şi este făcut de cineva care avea deja calitatea de reclamat şi nu mai putea fi obiectiv. În aceste condiţii am decis să îmi dau demisia”, a declarat Gabriel Ţaga.

De la ce a pornit scandalul

„Nu mai pot să continui să observ cum un director numit prin concurs este supus la astfel de hărţuieli în speranţa că îşi va da demisia sau cu scopul de a fi destituit. Fiindcă aveam suspiciunea că voi fi destituit, am preferat să-mi dau demisia şi am făcut-o pe data de 21 mai, la orele 23:40, trimiţând demisia prin e-mail către Inspectoratul Şcolar”, a subliniat directorul demisionar.

Gabriel Ţaga a precizat că verificările făcute la liceu nu au avut la bază sesizări ale elevilor ori ale părinţilor, ci reclamaţii depuse un profesor de religie, care nu mai predă în această şcoală după ce i s-a retras dreptul de a preda de către Biserica Ortodoxă Română şi alt profesor care este cercetat disciplinar de Consiliul de Administraţie şi pe numele căruia există „plângeri multiple” din partea părinţilor.

Gabriel Ţaga a subliniat că profesorul de religie „nu mai are dreptul de a preda, a fost detaşat în altă instituţie, pe altă specialitate”, iar profesorul cercetat disciplinar care a depus reclamaţie la minister „nu mai poate să facă activităţi cu elevii, fiind vorba de violenţă gravă faţă de elevi”.

„Pe de-o parte, cei doi colegi mă acuză pe mine de hărţuire, iar pe de altă parte, raportul Corpului de Control al Ministerului Educaţiei susţine că nu am luat măsuri disciplinare faţă de cei doi colegi. Este un joc pe care numai Kafka l-ar înţelege, dacă ar fi printre noi”, a mai afirmat Gabriel Ţaga.

Peste 700 de persoane cer directorului să nu plece

Elevi, dar şi cadre didactice, părinţi şi foşti elevi s-au mobilizat şi au lansat o petiţie prin care solicită profesorului Gabriel Ţaga, director demisionar al Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti, să revină asupra demisiei sale.

„Solicităm revenirea asupra deciziei de demisie şi încetarea presiunilor şi hărţuirilor care au contribuit la luarea acestei hotărâri. Considerăm că un mediu educaţional sănătos presupune respect reciproc, susţinerea valorilor autentice şi protejarea celor care îşi fac datoria. Ne dorim ca vocea comunităţii să fie auzită şi respectată”, se arată în textul petiţiei, document semnat de aproape 700 de persoane.

