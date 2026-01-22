O hotărâre adoptată rapid, pentru a reduce toate riscurile

„Având în vedere prelungirea codului galben de precipitaţii mixte şi polei, pentru siguranţa elevilor, toate cursurile programate în cea de-a doua parte a zilei sunt suspendate”, a transmis Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

Teodora Nicolau, purtătoarea de cuvânt a Instituţiei Prefectului Giurgiu, a explicat pentru Agerpres că hotărârea a fost adoptată rapid, pentru a reduce riscurile provocate de condiţiile meteo nefavorabile.„Având în vedere atenţionarea meteorologică tip Cod galben de precipitaţii mixte şi polei, aflată în vigoare joi, 22 ianuarie 2026, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu s-a întrunit în şedinţă de lucru extraordinară pentru a adopta hotărârea conform căreia toate cursurile de învăţământ programate în după-amiaza zilei sunt suspendate”, a declarat aceasta.

În plus, autorităţile recomandă elevilor să rămână acasă pe durata suspendării cursurilor, pentru a preveni accidentele cauzate de gheaţă. Pietonii sunt sfătuiţi să circule cu atenţie sporită şi să poarte încălţăminte cu talpă aderentă, iar şoferii sunt îndemnaţi să echipeze vehiculele corespunzător pentru condiţii de iarnă, dacă deplasările sunt absolut necesare.

Avertizare meteo: polei și ger până vineri, 23 ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo generală de fenomene extreme, ger, polei și temperaturi de până la -20 de grade Celsius, în perioada 21-23 ianuarie 2026.

„În dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei. Joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei”, se arată în avertizarea meteo de la ANM.

