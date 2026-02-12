Primăria sectorului 3 a ajuns la fundul sacului și taie din bugetul școlilor

Primăria sectorului 3 al Capitalei o duce foarte rău din punct de vedere financiar, motiv pentru care încearcă să economisească rupând de la gura copiilor. Căci, de unde să taie, dacă nu de la școlile pe care le are în subordine? Este motivul pentru care toate grădinițele, școlile și liceele din sector au fost somate să reducă facturile la utilități. Asta înseamnă să consume mai puțină apă, energie electrică și gaze naturale. Nu au fost uitați nici consumatorii mici care și ei trebuie atent monitorizați: mai exact, abonamentele la telefonie.

„Vă solicităm să luați măsurile necesare în vederea monitorizării consumurilor mari la utilități (electricitate, gaze, apă potabilă/canalizare, apă uzată/colectării și transportului apei meteorice/telefonie, carburanți și/sau alte servicii de utilități înregistrate de către unitatea de învățământ, ținând cont de valorile mari ale facturilor emise de către furnizorii de utilități/servicii”, se arată în adresa transmisă școlilor din sector.

Bianca Alexandra Tudor, director executiv adjunct în cadrul Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană, recomandă monitorizarea acestor consumuri și evitarea risipei. „Primăria sectorului 3 are drept obiectiv principal eficiența energetică și combaterea risipei de apă, prin urmare, este necesară monitorizarea acestora în cadrul unității de învățământ pe care o coordonați”, se mai arată în document. Primăria recomandă stingerea becurilor din școli pe timpul nopții și închiderea robineților după utilizare.

Robert Negoiță a ieșit de sub control judiciar și poate reveni la primărie

În timp ce mii de copii riscă să rămână fără apă potabilă pentru a se spăla pe mâini și ar putea învăța pe întuneric, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, este investigat de DNA pentru abuz în serviciu. Asta, după ce jurnaliștii Recorder au dezvăluit că a construit o șosea pe terenul fratelui său folosind resurse publice. Lucrările nu au fost aprobate prin Consiliul Local și nu au avut un proiect oficial.

Investigația, publicată în august 2025, susține că Primăria Sectorului 3 a folosit utilaje, materiale și angajați pentru a amenaja un drum pe un teren privat al lui Ionuț Negoiță, unde acesta intenționa să construiască un ansamblu rezidențial și un centru comercial. Drumul, de aproximativ un kilometru, se află în spatele Halei Laminor, facilitând accesul la viitorul complex HILS Republica, situat lângă stația de metrou Republica.

Robert Negoiță este primar de14 ani. Foto: Hepta

DNA a început urmărirea penală in rem imediat după publicarea anchetei, iar în data de 5 februarie anul acesta Robert Negoiță a fost supus perchezițiilor atât la locuința personală, cât și la Primărie. A doua zi după audieri, edilul a fost plasat sub control judiciar, cu o cauțiune de 800.000 de lei. Mai mult, i s-a interzis exercitarea funcției de primar și accesul la sediul primăriei. Între timp, atribuțiile sale au fost preluate de viceprimarul Adrian Cocoș.

Joi, 12 februarie, Tribunanul București a decis revocarea controlului judiciar pe cauțiune, măsură preventivă impusă de DNA, și a decis că edilul se poate întoarce în fruntea primăriei.

