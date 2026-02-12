Primăria sectorului 3 a ajuns la fundul sacului și taie din bugetul școlilor

Primăria sectorului 3 al Capitalei o duce foarte rău din punct de vedere financiar, motiv pentru care încearcă să economisească rupând de la gura copiilor. Căci, de unde să taie, dacă nu de la școlile pe care le are în subordine? Este motivul pentru care toate grădinițele, școlile și liceele din sector au fost somate să reducă facturile la utilități. Asta înseamnă să consume mai puțină apă, energie electrică și gaze naturale. Nu au fost uitați nici consumatorii mici care și ei trebuie atent monitorizați: mai exact, abonamentele la telefonie.

  „Vă solicităm să luați măsurile necesare în vederea monitorizării consumurilor mari la utilități (electricitate, gaze, apă potabilă/canalizare, apă uzată/colectării și transportului apei meteorice/telefonie, carburanți și/sau alte servicii de utilități înregistrate de către unitatea de învățământ, ținând cont de valorile mari ale facturilor emise de către furnizorii de utilități/servicii”, se arată în adresa transmisă școlilor din sector. 

Bianca Alexandra Tudor, director executiv adjunct în cadrul Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană, recomandă monitorizarea acestor consumuri și evitarea risipei.  „Primăria sectorului 3 are drept obiectiv principal eficiența energetică și combaterea risipei de apă, prin urmare, este necesară monitorizarea acestora în cadrul unității de învățământ pe care o coordonați”, se mai arată în document. Primăria recomandă stingerea becurilor din școli pe timpul nopții și închiderea robineților după utilizare. 

Elevii din sectorul 3 ar putea învăța pe întuneric, în frig și fără apă potabilă. Școlile, somate de primărie să facă economie la utilități. „Închideți becurile și robineții!”

Robert Negoiță a ieșit de sub control judiciar și poate reveni la primărie

În timp ce mii de copii riscă să rămână fără apă potabilă pentru a se spăla pe mâini și ar putea învăța pe întuneric, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, este investigat de DNA pentru abuz în serviciu. Asta, după ce jurnaliștii Recorder au dezvăluit că a construit o șosea pe terenul fratelui său folosind resurse publice. Lucrările nu au fost aprobate prin Consiliul Local și nu au avut un proiect oficial.

Investigația, publicată în august 2025, susține că Primăria Sectorului 3 a folosit utilaje, materiale și angajați pentru a amenaja un drum pe un teren privat al lui Ionuț Negoiță, unde acesta intenționa să construiască un ansamblu rezidențial și un centru comercial. Drumul, de aproximativ un kilometru, se află în spatele Halei Laminor, facilitând accesul la viitorul complex HILS Republica, situat lângă stația de metrou Republica.

Robert Negoiță a semnat controlul judiciar și a cerut presei să nu fie filmat pentru că face un tratament la față: „Nu vorbesc cu nebunii”
Robert Negoiță este primar de14 ani. Foto: Hepta

DNA a început urmărirea penală in rem imediat după publicarea anchetei, iar în data de 5 februarie anul acesta Robert Negoiță a fost supus perchezițiilor atât la locuința personală, cât și la Primărie. A doua zi după audieri, edilul a fost plasat sub control judiciar, cu o cauțiune de 800.000 de lei. Mai mult, i s-a interzis exercitarea funcției de primar și accesul la sediul primăriei. Între timp, atribuțiile sale au fost preluate de viceprimarul Adrian Cocoș.

Joi, 12 februarie, Tribunanul București a decis revocarea controlului judiciar pe cauțiune, măsură preventivă impusă de DNA, și a decis că edilul se poate întoarce în fruntea primăriei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Robert Negoiță a ieșit pozitiv la testul rapid pentru cocaină făcut de Marian Ceaușescu. Avocat: „Domnul primar nu este idiot să facă teste dacă era drogat”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
Elle.ro
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
gsp
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
GSP.RO
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.RO
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Avantaje.ro
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Cum rezistă sportivii la ger la Jocurile Olimpice de Iarnă. Medicul Carmina Mușat explică mecanismele din spatele performanței
Exclusiv
Știri România 15:12
Cum rezistă sportivii la ger la Jocurile Olimpice de Iarnă. Medicul Carmina Mușat explică mecanismele din spatele performanței
Plajele din Constanța au ajuns cimitir pentru păsări. Zeci de leșuri putrezesc pe nisip, ignorate de autorități
Știri România 14:53
Plajele din Constanța au ajuns cimitir pentru păsări. Zeci de leșuri putrezesc pe nisip, ignorate de autorități
Parteneri
Cum a decis lăcomia unui rege al Ungariei destinul Valahiei. Compromisurile pe care a fost nevoit să le facă urmașul învingătorului de la Posada
Adevarul.ro
Cum a decis lăcomia unui rege al Ungariei destinul Valahiei. Compromisurile pe care a fost nevoit să le facă urmașul învingătorului de la Posada
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
Fanatik.ro
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Sebastian Mailat: „Mă rugam să merg, nu să joc fotbal”
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Fotbaliștii străini de la Dinamo încearcă gustări românești
Parteneri
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Elle.ro
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Imagini cu Jennifer Aniston și noul iubit. Cine e Jim Curtis, bărbatul care i-a făcut o urare specială de ziua ei de naștere
Stiri Mondene 16:56
Imagini cu Jennifer Aniston și noul iubit. Cine e Jim Curtis, bărbatul care i-a făcut o urare specială de ziua ei de naștere
Reacția Bellei Santiago la certurile în care e implicat soțul ei, Nicu Grigore, la Survivor România: „El dacă mănâncă dulce e cel mai bun om”
Stiri Mondene 16:02
Reacția Bellei Santiago la certurile în care e implicat soțul ei, Nicu Grigore, la Survivor România: „El dacă mănâncă dulce e cel mai bun om”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
ObservatorNews.ro
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie
Libertateapentrufemei.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie
Parteneri
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.ro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
TikTok te urmărește chiar dacă nu ai cont / Iată cum poți să scapi de el
Mediafax.ro
TikTok te urmărește chiar dacă nu ai cont / Iată cum poți să scapi de el
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Imagini sfâșietoare de la priveghiul celor doi soți care și-au pierdut viața în evenimentul din Ciortești. Detaliul important care lipsește de pe una dintre cruci
KanalD.ro
Imagini sfâșietoare de la priveghiul celor doi soți care și-au pierdut viața în evenimentul din Ciortești. Detaliul important care lipsește de pe una dintre cruci

Politic

Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 11 feb.
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 11 feb.
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Oficial! Lisav Eissat a semnat: ”Nu aș putea fi mai fericit”
Fanatik.ro
Oficial! Lisav Eissat a semnat: ”Nu aș putea fi mai fericit”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată