Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA

Rober Negoiță a ieșit din sediul DNA, în jurul orei 21:25 și a spus în fața presei că nu se consideră vinovat.

Întrebat de jurnaliștii de la sediul DNA dacă se consideră vinovat, primarul Sectorului 3 a afirmat: „Nu, nici vorbă”.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, s-a prezentat joi, 5 februarie 2026, la DNA pentru audieri într-un dosar ce vizează construcția ilegală de drumuri fără autorizații, realizate între anii 2017 și 2025, inclusiv o arteră construită peste o magistrală de gaz. Informațiile au fost confirmate de surse judiciare pentru News.ro.

Robert Negoiță, vizat de DNA pentru construirea drumurilor peste magistrala de gaze

DNA a desfășurat 11 percheziții joi, inclusiv la locuința primarului și la sediul Primăriei Sectorului 3. Potrivit procurorilor, ancheta se concentrează pe fapte de corupție, iar drumurile din sector ar fi fost construite fără documente legale, de către funcționari publici, cu sprijinul unor complici.

„Faptele investigate includ lucrări de construire și asfaltare fără avize necesare. Perchezițiile domiciliare s-au desfășurat în București și județul Ilfov, fiind vizate două instituții publice și mai multe locații private“, au transmis procurorii DNA.

Robert Negoiță a făcut primele declarații după perchezițiile DNA

Într-o conferință de presă organizată în aceeași zi, Robert Negoiță a respins acuzațiile de corupție formulate de DNA. Primarul a susținut că drumul construit pe terenul fratelui său este un drum public destinat tuturor cetățenilor din Sectorul 3 și nu a reprezentat un favor pentru fratele său.

„Nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenul cu un drum public, ci un deserviciu, pentru că am construit drum public pe proprietate privată fără să oferim despăgubiri. Nu i-am oferit niciodată niciun drum cu bani publici fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru cetățenii din Sectorul 3 și toți cei care au nevoie de acele drumuri, pentru că sunt drumuri publice“, a declarat Negoiță.

Negoiță a mai explicat că, deși legea prevede despăgubiri pentru expropriere, Primăria Sectorului 3 nu a achitat contravaloarea terenului ocupat de fratele său.

„I-am creat un deserviciu fratelui meu, legea prevede o despăgubire, dar nu i-am oferit. Faptul că noi nu am plătit niciun fel de contravaloare fiindcă i-am ocupat un teren privat este un deserviciu pentru proprietar“, a adăugat el.

La rândul lui, Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său aflat în centrul anchetei DNA pentru drumul construit peste magistrala de gaz. Fostul patron de la Dinamo spune că „acolo unde am nevoie, îmi fac singur”.

Construcția drumurilor peste magistrala de gaze, în atenția procurorilor DNA

Potrivit informațiilor obținute de News.ro, unul dintre drumurile investigate ar fi fost construit pentru a deservi un ansamblu imobiliar deținut de fratele lui Robert Negoiță, Ionuț Negoiță. Recorder a relatat, în august 2025, că utilajele și resursele primăriei ar fi fost folosite pentru a asfalta terenuri private din acest ansamblu.

„Drumul a fost realizat din fonduri publice fără un proiect aprobat prin Consiliul Local. Este conflict de interese dacă se consideră că am favorizat fratele meu. Eu am respectat legea“, a declarat Negoiță la acel moment.

Știre în curs de actualizare!

