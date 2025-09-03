Copiii antreprenorului din Cluj studiau de 10 ani la Transylvania College

Sergiu Biriș, un antreprenor din Cluj-Napoca în vârstă de 42 de ani și părinte a doi copii, a publicat recent un articol în care relatează experiența sa cu școala privată Transylvania College.

Tatăl în vârstă de 42 de ani spune că fiul său a mers la școala privată din Cluj încă din etapa grădiniței și nu au fost probleme până în luna mai a acestui an.

„Copiii noștri, Catia (10 ani) și Sebastian (14 ani) au fost parte din Transylvania College încă din grădiniță. Până anul acesta (2025) nu am avut nicio problemă cu școala. Totul părea să decurgă normal. Copiii erau fericiți. Dacă e să mă uit din perspectiva unui client al unui business, cred că am plătit școlii mai bine de 200.000 euro în acești ani.

Mai mult decât atât, am încercat să fim parte din comunitate și să ajutăm la dezvoltarea școlii”, a scris Sergiu Biriș pe blogul său.

Cum au apărut problemele de la Transylvania College

Tatăl din Cluj povestește că problemele au început să apară în ultimul an, când Ruxandra Baciu, proprietara școlii, a început să se implice activ în educația copiilor prin sesiuni de „coaching” adresate elevilor din clase mai mari.

„Ca și context: Ruxandra Baciu nu are niciun fel de acreditare în acest sens. Nu este psiholog sau educator în curricula școlii. Este «patroana» școlii și nimic mai mult din punct de vedere educațional. Însă aceste sesiuni de «coaching» au început și au continuat o vreme bună, fără ca noi, părinții, să intervenim, pentru că am încercat să evităm conflictele cu Ruxandra Baciu, pe cât de mult posibil.

Problema cea mai dureroasă este de fapt legată de principiile, direcțiile și ideologia pe care R.B. le are și care se reflectă asupra acestei școli și implicit a copiilor noștri. Vorbesc în mod special de ideologia wokeness, o formă mai agresivă a valului de «political correctness», a relatat el, pe blogul său.

Deși psihologul școlii, Cristina Ungvari, era uneori prezentă la aceste sesiuni, însă tatăl din Cluj atrage atenția asupra faptului că ea nu era prezentă la toate, iar calificarea sa este una în supervizare, nu independentă.

Fiul lui Sergiu Biriș, suspendat în luna mai

Antreprenorul din Cluj a povestit că băiatul său a fost suspendat pentru trei zile, fără să primească o avertizare prealabilă, în luna mai a acestui an. Biriș susține că suspendarea a fost aplicată fără respectarea politicii interne a școlii privind comportamentul elevilor.

Mai mult decât atât, el spune că dacă ar fi fost aplicate politicile interne ale școlii privind comportamentul elevilor, ar fi trebuit parcurse mai întâi alte etape, precum întâlniri restaurative și intervenții de grup, înainte de a se ajunge la suspendare.

„Noi eram la nivelul 3, fără să fi trecut prin primele două. Nu aveam niciun mail, un proces verbal, nimic. Doar l-au suspendat și gata”, afirmă Biriș în articolul său. Sergiu Biriș a povestit că e-mailul din partea școlii a venit vineri după-amiază, iar fiul său urma să fie suspendat începând din ziua de luni.

Fiul lui Sergiu Biriș ar fi urma să continue studiile la Transylvania College și la liceu

Afaceristul de 42 de ani din Cluj povestește că atât el, cât și soția, avuseseră o întâlnire cu directoarea școlii private chiar cu două zile înainte de suspendare și susține că nimeni nu i-a comunicat nimic cu privire la măsura suspendării.

„Mai mult decât atât, cu două zile înainte am avut întâlnire cu directoarea de atunci a școlii, d-na. Vancea, ca să vorbim despre viitorul lui Sebastian, care urma să continue la liceu.

Am vorbit despre ce materii să își aleagă pentru liceu, ș.a.m.d. D-na Vancea a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Sebastian, deci n-am avut niciun motiv de îngrijorare. Mai mult, îndrumătoarea lui de an, d-na Lidia Păun nu știa nimic despre această suspendare, a aflat și ea tot vineri, deodată cu noi”, a explicat tatăl, pe blogul personal.

Ce a urmat după suspendare

Părinții au dorit o întâlnire cu proprietara școlii private din Cluj pentru a discuta despre un presupus comportament de bullying al copilului lor. Întâlnirea a avut două părți: prima doar între directoare și elev, iar a doua cu părinții.

Sergiu Biriș descrie prima parte a întâlnirii ca fiind „șocantă” și spune că directoarea „a scos o listă cu tot ce poate însemna bullyingul, începând de la bullyingul așa cum îl cunoaștem, cu violență etc. dar lista era mult mai lungă, includea sarcasm, ironie sau datul ochilor peste cap când vorbim de bullying”.

Tatăl susține că modul de interogare a fost manipulator și abuziv. El afirmă că „singurul bully în această conversație” a fost chiar directoarea, al cărei comportament l-a considerat „intimidant și abuziv”.

Actul adițional pe care ar fi trebuit să-l semneze

Părinții au acuzat și aplicarea unor standarde duble, amintind un incident anterior în care Sebastian a fost împins de un coleg și și-a rupt mâna, fără ca agresorul să fie sancționat.

Ulteriorul, părinții au fost condiționați să semneze un act adițional controversat pentru ca Sebastian să poată continua studiile la Transylvania College. Actul prevedea, printre altele, obligativitatea urmării unei terapii familiale timp de minimum 2 ani.

„Un document discriminatoriu, pentru că nu toți părinții din școală l-au primit, ci doar suspendații”, scrie Biriș. Antreprenorul spune că documentul „este imposibil de acceptat” și are „clauze disproporționate”.

Tatăl din Cluj susține că aceste practici reprezintă abuzuri din partea conducerii școlii, în special a proprietarei Ruxandra Baciu. El acuză lipsa unui consiliu de administrație independent care să poată contesta deciziile conducerii.

„R.B. are multe pârghii pe care le folosește în a obține orice își dorește. Iar dacă nu obține, se pare că preferă să forțeze, preseze, hărțuiască, abuzeze, fără ca cineva să nu îi facă ceva”, a mai spus Biriș pe blogul său personal.

Familia a decis să își retragă copiii de cea mai cunoscută școală privată din Cluj

În final, familia a decis să-și retragă copiii de la Transylvania College. Biriș a depus sesizări la mai multe instituții, inclusiv Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Ministerul Educației.

„Personal, am început să depun sesizări la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Ministerul Educației, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), ANAF, Consiliul Concurenței, precum și către organismele de acreditare Cambridge Assessment International Education și Pearson Edexcel.

Consider că astfel de abuzuri nu mai pot fi băgate sub covor. Refuz să tac și să înghit. E timpul să se schimbe ceva”, a mai scris Sergiu Biriș pe blogul său.

Sergiu Biriș spune că întreaga situație a durat trei luni, iar școala la Transylvania Collage începea marți, 2 septembrie.

Cât plătește un român cu salariu de 3.000 de lei contribuția la Pilonul 2 de pensii. Suma strânsă până acum
Știri România 14:41
Cât plătește un român cu salariu de 3.000 de lei contribuția la Pilonul 2 de pensii. Suma strânsă până acum
Ambasada Chinei la București, mesaj sec după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au mers la Beijing, alături de Putin
Știri România 14:38
Ambasada Chinei la București, mesaj sec după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au mers la Beijing, alături de Putin
Cine este Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Face echipă cu Karmen Simionescu
Stiri Mondene 14:45
Cine este Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Face echipă cu Karmen Simionescu
Marian Grozavu, demascat de ispita Teodora în fața Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025: „A încercat să îi manipuleze pe toți în favoarea lui"
Stiri Mondene 14:28
Marian Grozavu, demascat de ispita Teodora în fața Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025: „A încercat să îi manipuleze pe toți în favoarea lui"
Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică"
Politică 14:51
Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică"
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Politică 14:15
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
