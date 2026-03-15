„Câteva virgule uitate pot influența punctajul final”

Fie că vorbim despre simularea Evaluării Naționale sau despre examenul propriu-zis, cel din vară, nota maximă la Limba și literatura română este greu de obținut, chiar și pentru elevii foarte bine pregătiți. Profesoara Andreea Pîrjol explică faptul că diferența dintre notele 9,50 și 10 poate sta, uneori, în detalii aparent minore, dar care, în realitate, contează enorm: virgulele, lizibilitatea scrisului sau modul în care elevul înțelege cerințele pot decide viitorul unui copil.

Una dintre cele mai frecvente cauze pentru care elevii nu obțin nota maximă este legată de punctuație, explică profesoara. Sau, mai bine zis, de lipsa punctuației. Chiar și câteva virgule uitate influențează punctajul final.

„O notă de 10 este greu de luat, aproape imposibil. Pentru că, de foarte multe ori, din grabă, elevii uită să pună virgulele acolo unde trebuie. Acest lucru atât de banal este adesea ignorat. Copiii se concentrează mai mult pe volumul de informație acumulat și mai puțin pe modul în care redactează compunerea”, explică profesoara.

Corectarea la Limba română este subiectivă. „Un elev bun nu ar trebui descurajat“

Iar asta poate face diferența între o notă de 9,50 și un 10 curat, mai ales că profesorii corectori sunt subiectivi. „Un profesor poate decide să penalizeze mai puțin anumite greșeli minore, mai ales atunci când elevul a demonstrat că stăpânește conținutul. De exemplu, dacă eu văd că un copil nu a pus două, trei virgule, dar a făcut bine ceea ce avea de făcut, pot să țin cont de acest lucru și să nu-l penalizez. Consider că un elev foarte bun nu ar trebui descurajat în acest fel”, mai spune profesoara. În opinia sa, astfel de greșeli pot apărea și din cauza emoțiilor sau a grabei din timpul examenului și nu din cauza faptului că elevul nu s-a pregătit.

Pe de altă parte, recunoaște dascălul, aceste mici scăpări nepenalizate ar putea avantaja copiii mai puțin buni. „Nu ar fi corect față de elevi, totuși, ca o lucrare cu mici scăpări să fie notată cu 10, la fel ca o lucrare impecabilă”.

Simulare Evaluare Națională 2026. O profesoară explică de ce se ia atât de greu nota 10 la română: „O virgulă îți poate decide viitorul”
Andreea Pîrjol pregătește elevii pentru examenul de Evaluare Națională dar și Bacalaureat. Foto: arhivă personală

„Nu scrisul urât este problema, ci scrisul ilizibil”

Dacă peste lipsa unor virgule profesorul corector ar putea trece, ar putea închide ochii, scrisul urât, indescifrabil, este un dezavantaj major pentru orice elev și-i poate influența nota finală. „Sunt elevi care au un scris greu de descifrat, scriu urât. Iar acesta este un mare dezavantaj pentru că foarte mulți profesori, dacă nu înțeleg scrisul elevului, taie tot și trec mai departe, indiferent cât de corect a fost răspunsul”, mai spune profesoara Andreea Pîrjol. Evident, copilul nu primește niciun punctaj pe subiectul respectiv.

Într-adevăr, un scris ilizibil pune la mare încercare răbdarea profesorului care corectează. „Gândiți-vă că acești oameni trebuie să corecteze sute de lucrări într-un timp foarte scurt. Prin urmare, este imposibil să stea pe o singură lucrare 50 sau 60 de minute ca să descifreze un scris sau să ghicească ce a vrut să spună elevul”. 

Totuși, continuă dascălul, poate că ar fi nevoie de o anumită flexibilitate din partea cadrelor didactice, mai ales atunci când este evident că elevul cunoaște răspunsul. „Poate că profesorii ar trebui, totuși, să fie mai maleabili. Nu de alta, dar ei își dau seama imediat când acele greșeli sunt comise din neștiință sau dintr-un alt motiv. Profesorul evaluator știe încă de la începutul lucrării cu ce copil are de-a face. De exemplu, îmi pot da seama cu ușurință dacă elevul a intrat în criză de timp. Dacă toată lucrarea este scrisă citeț, iar ultimele rânduri sunt indescifrabile, este evident că acel copil s-a grăbit pe final”. 

Andreea Pîrjol subliniază că există o diferență importantă între un scris mai puțin estetic și unul imposibil de citit. „Una este scrisul urât și alta este scrisul pe care nu îl înțelegi. Ce vreau să spun este că elevii nu trebuie neapărat să aibă o caligrafie perfectă, însă este esențial ca textul să poată fi citit fără ambiguități. Nu trebuie să scrii caligrafic, însă trebuie să te asiguri că cel care citește înțelege ce ai scris, fără să facă presupuneri sau confuzii”. 

Înțelegerea cerinței, esențială pentru un punctaj maxim

Un alt motiv pentru care elevii pierd puncte este legat de modul în care înțeleg cerințele și textele date. Profesoara spune că elevi care știu bine materia, interpretează greșit enunțul unui exercițiu și nu răspund exact la ceea ce li se cere. „Înțelegerea enunțului și a textului este esențială. Și acesta este un motiv pentru care nu se ajunge la nota 10 curat”, explică Andreea Pîrjol.

Potrivit acesteia, nota maximă la Limba română presupune nu doar cunoștințe solide, ci și atenție la detalii, claritate în exprimare și o bună gestionare a timpului și a emoțiilor din timpul examenului. O virgulă lipsă, un punct uitat la final de propoziție, o liniuță de dialog sau un semn de întrebare pus greșit  fac diferența între notele bune și cele maxime. Și mai grav este faptul că aceste note trimit copiii către licee de top sau licee mediocre. 

Simulare Evaluare Națională 2026. O profesoară explică de ce se ia atât de greu nota 10 la română: „O virgulă îți poate decide viitorul”
Simularea examenului de Evaluare Națională începe luni, 16 martie 2026. Foto: Shutterstock

De la mii de note de 10 la câteva sute

Într-adevăr, statisticile arată o evoluție oscilantă a notelor maxime la proba de Limba română de la Evaluările Naționale. De exemplu, în perioada 2016–2019, numărul elevilor cu note de 10 depășea frecvent 1.500–2.000, iar în anul 2020 s-a înregistrat un vârf care nu a mai fost egalat: 4.700 de elevi au obținut punctaj maxim. După acel an însă, situația s-a schimbat radical.

În 2021, numărul notelor de 10 a scăzut brusc la aproximativ 480, iar în anii următori s-a menținut la un nivel relativ redus. În 2025, după contestații, doar 489 de elevi au obținut nota maximă la Limba română. Motivul acestor schimbări? Una dintre explicațiile invocate de profesori este modificarea tipului de evaluare. În ultimii ani, subiectele au pus un accent tot mai mare pe înțelegerea textului și pe capacitatea de argumentare, nu doar pe reproducerea unor informații învățate de-a valma, pe de rost.

În momentul de față, elevii trebuie să interpreteze fragmente literare sau non-literare, să formuleze răspunsuri argumentate și să redacteze texte scurte coerente.

În aceste condiții, obținerea punctajului maxim devine mai dificilă: un răspuns incomplet, o interpretare superficială sau o formulare neclară pot duce la pierderea câtorva zecimi de punct, suficiente pentru a coborî nota sub 10.

Ciprian Ciucu a anunțat ce salariu are ca primar al Bucureștiului: „Dacă nu eşti ticălos şi nu furi, nu te îmbogăţeşti”. Cineva l-a înjurat
Parteneri
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri
Tvmania.ro
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri

Alte știri

Un șofer de 19 ani conducea un BMW cu stroboscoape, în mijlocul Bucureștiului. Polițiștii l-au amendat și i-au luat permisul pentru 90 de zile
Știri România 13:04
Un șofer de 19 ani conducea un BMW cu stroboscoape, în mijlocul Bucureștiului. Polițiștii l-au amendat și i-au luat permisul pentru 90 de zile
Achiziții festive cu conexiuni politice la Tulcea. O firmă nou-înființată pe filieră PSD a vândut produse la prețuri umflate în preajma Sărbătorilor de Iarnă
Știri România 13:00
Achiziții festive cu conexiuni politice la Tulcea. O firmă nou-înființată pe filieră PSD a vândut produse la prețuri umflate în preajma Sărbătorilor de Iarnă
Parteneri
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Adevarul.ro
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Cristi Borcea „mitraliază” Rapidul după derby: „Prin Europa se va face de râs! E purceaua moartă în coteț!”. Reacție despre arbitraj: „A făcut pe el în camera VAR!”
Fanatik.ro
Cristi Borcea „mitraliază” Rapidul după derby: „Prin Europa se va face de râs! E purceaua moartă în coteț!”. Reacție despre arbitraj: „A făcut pe el în camera VAR!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Anunțul făcut de Andreea Bănică după 30 de ani de relație cu Lucian Mitrea. „Mi-a ajuns el până azi. A uitat să fie romantic”
Stiri Mondene 12:53
Anunțul făcut de Andreea Bănică după 30 de ani de relație cu Lucian Mitrea. „Mi-a ajuns el până azi. A uitat să fie romantic”
Cu cine a cerut Olga Barcari să doarmă în prima noapte la „Survivor România” 2026. „Am schimbat un pic planurile”
Stiri Mondene 12:17
Cu cine a cerut Olga Barcari să doarmă în prima noapte la „Survivor România” 2026. „Am schimbat un pic planurile”
Parteneri
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator
ObservatorNews.ro
O fabrică din Mureş caută ingineri pe salarii nete de la 8.000 de lei. Cazarea, plătită de angajator
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Parteneri
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Parteneri
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Mediafax.ro
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
StirileKanalD.ro
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Sorin Grindeanu refuză negocieri pe tema indemnizațiilor copiilor cu dizabilități sau CASS-ului pentru mame. PSD decide dacă votează bugetul României pentru 2026
Politică 11:06
Sorin Grindeanu refuză negocieri pe tema indemnizațiilor copiilor cu dizabilități sau CASS-ului pentru mame. PSD decide dacă votează bugetul României pentru 2026
Mesajul lui Nicușor Dan cu prilejul Zilei Maghiarilor. Președintele Ungariei, prezent la Târgu Secuiesc, la comemorarea Revoluției de la 1848-1849
Politică 10:47
Mesajul lui Nicușor Dan cu prilejul Zilei Maghiarilor. Președintele Ungariei, prezent la Târgu Secuiesc, la comemorarea Revoluției de la 1848-1849
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Victor Angelescu îl distruge pe Cîrjan: „Nu ai cum să ajungi fotbalist mare! Există karma şi a simţit pe pielea lui”. Culisele transferului la Rapid: „Domnul Şucu l-a chemat acasă la el şi i-a dat bani”
Fanatik.ro
Victor Angelescu îl distruge pe Cîrjan: „Nu ai cum să ajungi fotbalist mare! Există karma şi a simţit pe pielea lui”. Culisele transferului la Rapid: „Domnul Şucu l-a chemat acasă la el şi i-a dat bani”
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare