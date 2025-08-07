Personalul din Educație a rămas fără vouchere de vacanță în 2025

Potrivit unei adrese consultate de Edupedu, acest drept, reglementat prin OUG nr. 8/2009, nu a fost respectat în anul 2025, angajații din educație fiind singura categorie de bugetari exclusă de la acest beneficiu.

În documentul transmis Ministerului Finanțelor, liderii sindicali trag un semnal de alarmă privind discriminarea creată în sistemul bugetar:

„Angajații din Educație sunt singura categorie de salariați bugetari cărora nu le-au fost acordate aceste drepturi în anul 2025”.

Aceștia subliniază că motivul pentru care voucherele nu au fost oferite este „nealocarea fondurilor necesare de către Ministerul Finanțelor”, conform informațiilor primite din partea Ministerului Educației și Cercetării.

Lipsa fondurilor nu justifică încălcarea unui drept legal

Reprezentanții celor trei federații amintesc că voucherele de vacanță reprezintă un drept legal, prevăzut clar în OUG nr. 8/2009, și nu pot fi suspendate în mod arbitrar doar pentru angajații din Educație.

„Pentru a evita discriminarea unei întregi categorii de salariați, dar și pentru a preveni apariția unor noi nemulțumiri în rândul personalului din sistemul educațional, vă adresăm solicitarea de a aloca, în regim de urgență, fondurile necesare acordării voucherelor de vacanță”, transmit liderii sindicali.

Criza bugetară din Educație: „Nu mai sunt bani pentru salarii și burse”

Daniel David, ministrul educației și cercetării, a declarat în mai multe rânduri că ministerul nu dispune de fondurile necesare nici pentru salarii și burse până la sfârșitul anului, explicând că lipsa bugetului este cauzată de deciziile luate la Ministerul Finanțelor.

„Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor și burselor pentru tot anul!”, a afirmat ministrul pe 31 iulie, în contextul aplicării Legii 141/2025 („Legea Bolojan”).

Pe de altă parte, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis în declarații publice că „vor fi bani și de salarii și de pensii, vor fi bani”, susținând că Ministerul Educației are o contribuție majoră la deficitul bugetar.

2026: Vouchere doar pentru salarii sub 6.000 de lei

Potrivit Legii 141/2025, adoptată în această vară, voucherele de vacanță vor fi acordate începând cu 2026 doar angajaților din sistemul public care au salarii nete de până la 6.000 de lei.

Această modificare este parte a unui set de măsuri de austeritate ce vizează reducerea cheltuielilor bugetare, în special în domenii precum educația.

Fără vouchere, înainte de concedii

Simion Hăncescu, liderul FSLI, a atras atenția că profesorii nu au primit voucherele nici măcar cu o zi înainte de luna august, perioadă în care încep majoritatea concediilor în sistemul de învățământ.

„Învățământul este singurul domeniu care nu a primit vouchere de vacanță. Celelalte da, învățământul nu”, a declarat acesta pe 31 iulie.

