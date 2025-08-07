Personalul din Educație a rămas fără vouchere de vacanță în 2025

Potrivit unei adrese consultate de Edupedu, acest drept, reglementat prin OUG nr. 8/2009, nu a fost respectat în anul 2025, angajații din educație fiind singura categorie de bugetari exclusă de la acest beneficiu.

În documentul transmis Ministerului Finanțelor, liderii sindicali trag un semnal de alarmă privind discriminarea creată în sistemul bugetar:

„Angajații din Educație sunt singura categorie de salariați bugetari cărora nu le-au fost acordate aceste drepturi în anul 2025”.

Aceștia subliniază că motivul pentru care voucherele nu au fost oferite este „nealocarea fondurilor necesare de către Ministerul Finanțelor”, conform informațiilor primite din partea Ministerului Educației și Cercetării.

Reprezentanții celor trei federații amintesc că voucherele de vacanță reprezintă un drept legal, prevăzut clar în OUG nr. 8/2009, și nu pot fi suspendate în mod arbitrar doar pentru angajații din Educație.

„Pentru a evita discriminarea unei întregi categorii de salariați, dar și pentru a preveni apariția unor noi nemulțumiri în rândul personalului din sistemul educațional, vă adresăm solicitarea de a aloca, în regim de urgență, fondurile necesare acordării voucherelor de vacanță”, transmit liderii sindicali.

Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Recomandări
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Criza bugetară din Educație: „Nu mai sunt bani pentru salarii și burse”

Daniel David, ministrul educației și cercetării, a declarat în mai multe rânduri că ministerul nu dispune de fondurile necesare nici pentru salarii și burse până la sfârșitul anului, explicând că lipsa bugetului este cauzată de deciziile luate la Ministerul Finanțelor.

„Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor și burselor pentru tot anul!”, a afirmat ministrul pe 31 iulie, în contextul aplicării Legii 141/2025 („Legea Bolojan”).

Pe de altă parte, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis în declarații publice că „vor fi bani și de salarii și de pensii, vor fi bani”, susținând că Ministerul Educației are o contribuție majoră la deficitul bugetar.

2026: Vouchere doar pentru salarii sub 6.000 de lei

Potrivit Legii 141/2025, adoptată în această vară, voucherele de vacanță vor fi acordate începând cu 2026 doar angajaților din sistemul public care au salarii nete de până la 6.000 de lei.

Această modificare este parte a unui set de măsuri de austeritate ce vizează reducerea cheltuielilor bugetare, în special în domenii precum educația.

Filmare cu „tovarășul” Ion Iliescu, în 1957: „A prezentat raportul asociațiilor studențești din RPR” | VIDEO
Recomandări
Filmare cu „tovarășul” Ion Iliescu, în 1957: „A prezentat raportul asociațiilor studențești din RPR” | VIDEO

Fără vouchere, înainte de concedii

Simion Hăncescu, liderul FSLI, a atras atenția că profesorii nu au primit voucherele nici măcar cu o zi înainte de luna august, perioadă în care încep majoritatea concediilor în sistemul de învățământ.

„Învățământul este singurul domeniu care nu a primit vouchere de vacanță. Celelalte da, învățământul nu”, a declarat acesta pe 31 iulie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 ştiri by Libertatea - Monden: Ispitele de la Insula Iubirii sunt plătite regeşte, iar Valentina Pelinel şi Cristi Borcea au fugit într-o vacanță romantică în Grecia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mesajul care a stârnit sute de comentarii! Ce-a spus Dana Budeanu imediat după moartea lui Ion Iliescu
Viva.ro
Mesajul care a stârnit sute de comentarii! Ce-a spus Dana Budeanu imediat după moartea lui Ion Iliescu
Cine e, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu
Unica.ro
Cine e, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu
Andreea Marin, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate. Ce a mărturisit vedeta, chiar de pe patul de spital: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap…”
Elle.ro
Andreea Marin, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate. Ce a mărturisit vedeta, chiar de pe patul de spital: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap…”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
GSP.RO
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
Parteneri
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Libertateapentrufemei.ro
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Avantaje.ro
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet
Tvmania.ro
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet

Alte știri

Rodica Coposu a murit. Era ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu: „Rodi a fost stâlpul familiei”
Știri România 08:20
Rodica Coposu a murit. Era ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu: „Rodi a fost stâlpul familiei”
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Interviu
Știri România 07:00
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Parteneri
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Adevarul.ro
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat

Monden

Imagini rare cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stiri Mondene 09:12
Imagini rare cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Stiri Mondene 08:43
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Unica.ro
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Primul și singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Viva.ro
Primul și singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Parteneri
Andreea Marin, la spital imediat ce Violeta a plecat la studii în America. Mesajul emoționant al ”Zânei Surprizelor”. „Am luat pe umerii mei prea mult”
TVMania.ro
Andreea Marin, la spital imediat ce Violeta a plecat la studii în America. Mesajul emoționant al ”Zânei Surprizelor”. „Am luat pe umerii mei prea mult”
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele
ObservatorNews.ro
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Libertateapentrufemei.ro
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Parteneri
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
GSP.ro
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Parteneri
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
KanalD.ro
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
StirileKanalD.ro
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Wowbiz.ro
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
Ion Iliescu nu a avut copii, însă are un moștenitor. Cine este ”fiul secret” al fostului președinte și al soției sale, Nina
StirileKanalD.ro
Ion Iliescu nu a avut copii, însă are un moștenitor. Cine este ”fiul secret” al fostului președinte și al soției sale, Nina
Abia acum s-a aflat ultimul secret al lui Ion Iliescu! Interviul din presa rusă care scoate la iveală drama care i-a marcat existența fostului președinte
KanalD.ro
Abia acum s-a aflat ultimul secret al lui Ion Iliescu! Interviul din presa rusă care scoate la iveală drama care i-a marcat existența fostului președinte

Politic

Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat
Politică 09:18
Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat
Ion Iliescu a guvernat România folosind înaintea lui Putin războiul hibrid, explică un istoric specializat în spațiul ex-sovietic şi comunism
Politică 06 aug.
Ion Iliescu a guvernat România folosind înaintea lui Putin războiul hibrid, explică un istoric specializat în spațiul ex-sovietic şi comunism
Parteneri
Trump și Putin, pe marginea prăpastiei. De ce s-a rupt alianța tăcută dintre cei doi lideri
Spotmedia.ro
Trump și Putin, pe marginea prăpastiei. De ce s-a rupt alianța tăcută dintre cei doi lideri
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Fanatik.ro
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă
Spotmedia.ro
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă